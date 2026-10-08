柯煒林備戰金馬主持「還沒下載台灣口音」 金馬名場面這一幕印象深刻

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊期間限定活動，將ROMY系列手袋的設計巧思融入限時烘焙坊的空間與餐點設計，呈現秋日裡的甜蜜體驗。活動邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、林映唯、蒲禾菲與Melinda共同出席，帶來自身與ROMY包款的獨特風格魅力。

香港演員柯煒林今天身穿丹寧工裝外套，搭配ROMY大號仿舊水桶包率性現身。他今年接下金馬獎主持人重任，關於金馬主持工作，他坦言「現在是完全沒準備的，因為目前在香港還有舞台劇工作，心情首先是要把舞台劇先演好，然後11月來台灣會提前兩至三個星期去準備、進入台灣模式」。他說，「當然接下主持棒還是會有壓力，但是我覺得就好好去享受，好好的迎接每一位」。

柯煒林也說自己目前語言邏輯還是廣東話，「腦子還沒下載台灣口音」，雖然台灣的觀眾很疼我，他們會覺得廣東腔蠻可愛的，但想拿出專業態度來，如果過程中有點『凸槌』的話，請大家多多幫幫我。

至於目前身體狀況，他說「我一直都有跟醫生保持聯絡，然後去看診，每天按時吃藥，所以身體狀況對我來說是蠻OK的，我覺得不用太擔心，反正你們看到我現在活蹦亂跳」。

以前看金馬獎印象最深刻的一屆，他說，有一年是李安導演與吳君如小姐一起擔任頒獎嘉賓，那時吳君如撕掉得獎信封，我不知道他們有沒有排練過，但那時李安慌張的樣子，是我看金馬獎印象深刻的片段。

呼應TORY BURCH限時烘焙坊活動，問柯煒林如果要用一個甜點或麵包形容自己會是什麼？「會是可麗露誒，因為可麗露外面脆脆、裡面是柔軟的，我覺得很好吃」，柯煒林如此說。

柯煒林身穿丹寧工裝外套，搭配ROMY大號仿舊水桶包率性現身。記者王聰賢／攝影

柯煒林身穿丹寧工裝外套，搭配ROMY大號仿舊水桶包率性現身。記者王聰賢／攝影

演員柯煒林（前排右一）、李沐（前排左二）、林廷憶（前排左一）、林映唯（後排右一）、蒲禾菲（後排左一）與Melinda（後排右二），一起出席TORY BURCH限時烘焙坊期間限定活動。記者王聰賢／攝影