幾米25週年雙重驚喜獻粉絲 沉浸特展、快閃店插旗華山

以幾米品牌25週年為起點的特別企劃，今（5日）宣布雙重驚喜：幾米首度在華山推出獨立快閃店，將於10月9日開幕，集結超過300種商品與繪本；睽違15年，幾米特展也將重返華山，推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，定於12月24日開展，陪大小朋友從聖誕節一路玩到情人節。展覽門票10月6日啟售，早鳥期間推出單人票與雙人票，購票即贈「幾米3D立體收藏卡」，限定釋出！為粉絲留下這次相遇的紀念。

熱潮再延續！去年3月起，改編自幾米繪本的FOCASA馬戲團大戲《幾米男孩的100次勇敢》至今累積逾65場滿座紀錄，吸引破10萬人次觀賞。從馬戲舞台到全數位沉浸體驗，幾米品牌持續探索繪本與不同創作形式結合的可能。透過跨界合作與創新，讓熟悉的作品帶來新的感動。

長期推動幾米品牌發展的墨策國際總經理李雨珊表示：「延續幾米超過25年的品牌價值，這次我們從《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展出發，展開新的數位篇章。以影像敘事和互動體驗傳遞故事溫度，使情感更深植人心，讓幾米作品不只是在書頁間感動人，也能跨越紙本與世界對話。」

將繪本轉化為數位影像與沉浸體驗，需要龐大的製作投入。墨策國際於去年為幾米品牌25週年特別企劃發起嘖嘖集資，獲得近680萬元支持。透過多方資源與團隊投入，《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展即將於今年12月24日在華山正式登場。

展覽以《頭碰頭說說話》為核心意象，串聯《向左走．向右走》及《月亮忘記了》兩部經典作品，帶領觀眾走入一段關於錯過、遺忘與尋回的旅程。相較於過去在華山的展覽結合原畫、實體裝置與跨界創作，此次首度以全數位形式呈現，將繪本圖像拆解、重組，轉化為在觀眾四周展開的動態場景，讓閱讀故事的感受延伸為置身其中的體驗。

「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展將於12月24華山開幕，10/6起於udn售票網開賣早鳥票。圖 /墨策國際股份有限公司

展覽內容由紅然RYB Studio製作，結合五面沉浸式投影、肢體動態偵測與互動設計，並邀請三金音樂製作人陳建騏及其團隊共同打造配樂與音效。在約27分鐘的影像敘事中，畫面、音樂與聲響共同營造故事氛圍，觀眾也能透過身體動作與影像互動，帶著自己的想像參與其中。

「幾米快閃店」以不同繪本為主題分區，從重溫喜愛的作品，到挑選由經典圖像延伸的生活物件，讓粉絲一次探索幾米世界的豐富樣貌。此次也特別開發「《月亮忘記了》萬年曆」，以木質底座呈現城市樓宇、男孩與月亮的繪本場景，透過可調整的月份與日期設計，讓故事陪伴日常。底座亦可搭配香氛使用，另附三款不同姿態的男孩與月亮配件，可自由擺放於底座溝槽，組合自己喜歡的繪本風景。現場還有更多周邊，從文具、居家用品到生活選物，以多元品類與設計巧思，讓幾米作品以更多樣的方式走進日常。

12月24日開展時，展覽商店也將同步登場。方序中為本展打造的主視覺，將延伸為可收藏的主題商品，另有專屬特典可供兌換。相關商品與兌換資訊，將於開展前公布。從雙十連假的快閃店，到年底的沉浸互動展，幾米品牌25週年特別企劃還將陸續帶來新的驚喜，敬請粉絲期待。

■《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展

展覽檔期：2026年12月24日至2027年2月14日 （除夕休館一天）

營業時間：每日10:00-18:00 （最晚入場時間為 17:00）

展覽地點：Magic Box 數位故事館 台北華山文創園區 東3A

售票期：

✐ 10/6 – 10/31 早鳥單人票、雙人票啟售

✐ 11/1 – 12/23 預售票、親子票啟售

✐ 12/24 – 2/14 展期票

*早鳥限定禮：於早鳥期間（2026.10.6～2026.10.31）購票，可獲得「幾米3D立體收藏卡」一張；11月1日起開放兌換，兌換方式依各售票平台公告。

售票網址：

udn售票網： https://pse.is/9pttkj

■幾米快閃店

快閃店檔期：2026年10月9日至12月20日／每日11:00-19:00

店鋪位置：華山文創園區 藝術西街玻璃屋

■展覽商店

店鋪檔期：2026年12月24日至2027年2月14日 （除夕休館一天）

店鋪地點：華山文創園區 東1A