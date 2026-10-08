快訊

殺3人才能判死？憲法法庭未解釋 冷回：不服判決應循程序救濟

中職／離開台鋼？韓籍啦啦隊Mingo跳「辭職舞」 網：時機很敏感

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

聽新聞
0:00 / 0:00

幾米25週年雙重驚喜獻粉絲 沉浸特展、快閃店插旗華山

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展將於12月24華山開幕，10/6起於udn售票網開賣早鳥票。圖 /墨策國際股份有限公司
「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展將於12月24華山開幕，10/6起於udn售票網開賣早鳥票。圖 /墨策國際股份有限公司

幾米品牌25週年為起點的特別企劃，今（5日）宣布雙重驚喜：幾米首度在華山推出獨立快閃店，將於10月9日開幕，集結超過300種商品與繪本；睽違15年，幾米特展也將重返華山，推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，定於12月24日開展，陪大小朋友從聖誕節一路玩到情人節。展覽門票10月6日啟售，早鳥期間推出單人票與雙人票，購票即贈「幾米3D立體收藏卡」，限定釋出！為粉絲留下這次相遇的紀念。

熱潮再延續！去年3月起，改編自幾米繪本的FOCASA馬戲團大戲《幾米男孩的100次勇敢》至今累積逾65場滿座紀錄，吸引破10萬人次觀賞。從馬戲舞台到全數位沉浸體驗，幾米品牌持續探索繪本與不同創作形式結合的可能。透過跨界合作與創新，讓熟悉的作品帶來新的感動。

長期推動幾米品牌發展的墨策國際總經理李雨珊表示：「延續幾米超過25年的品牌價值，這次我們從《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展出發，展開新的數位篇章。以影像敘事和互動體驗傳遞故事溫度，使情感更深植人心，讓幾米作品不只是在書頁間感動人，也能跨越紙本與世界對話。」

將繪本轉化為數位影像與沉浸體驗，需要龐大的製作投入。墨策國際於去年為幾米品牌25週年特別企劃發起嘖嘖集資，獲得近680萬元支持。透過多方資源與團隊投入，《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展即將於今年12月24日在華山正式登場。

展覽以《頭碰頭說說話》為核心意象，串聯《向左走．向右走》及《月亮忘記了》兩部經典作品，帶領觀眾走入一段關於錯過、遺忘與尋回的旅程。相較於過去在華山的展覽結合原畫、實體裝置與跨界創作，此次首度以全數位形式呈現，將繪本圖像拆解、重組，轉化為在觀眾四周展開的動態場景，讓閱讀故事的感受延伸為置身其中的體驗。

「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展將於12月24華山開幕，10/6起於udn售票網開賣早鳥票。圖 /墨策國際股份有限公司
「與幾米頭碰頭」全境式沉浸互動展將於12月24華山開幕，10/6起於udn售票網開賣早鳥票。圖 /墨策國際股份有限公司

展覽內容由紅然RYB Studio製作，結合五面沉浸式投影、肢體動態偵測與互動設計，並邀請三金音樂製作人陳建騏及其團隊共同打造配樂與音效。在約27分鐘的影像敘事中，畫面、音樂與聲響共同營造故事氛圍，觀眾也能透過身體動作與影像互動，帶著自己的想像參與其中。

「幾米快閃店」以不同繪本為主題分區，從重溫喜愛的作品，到挑選由經典圖像延伸的生活物件，讓粉絲一次探索幾米世界的豐富樣貌。此次也特別開發「《月亮忘記了》萬年曆」，以木質底座呈現城市樓宇、男孩與月亮的繪本場景，透過可調整的月份與日期設計，讓故事陪伴日常。底座亦可搭配香氛使用，另附三款不同姿態的男孩與月亮配件，可自由擺放於底座溝槽，組合自己喜歡的繪本風景。現場還有更多周邊，從文具、居家用品到生活選物，以多元品類與設計巧思，讓幾米作品以更多樣的方式走進日常。

12月24日開展時，展覽商店也將同步登場。方序中為本展打造的主視覺，將延伸為可收藏的主題商品，另有專屬特典可供兌換。相關商品與兌換資訊，將於開展前公布。從雙十連假的快閃店，到年底的沉浸互動展，幾米品牌25週年特別企劃還將陸續帶來新的驚喜，敬請粉絲期待。

■《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展

展覽檔期：2026年12月24日至2027年2月14日 （除夕休館一天）

營業時間：每日10:00-18:00 （最晚入場時間為 17:00）

展覽地點：Magic Box 數位故事館 台北華山文創園區 東3A

售票期：

✐ 10/6 – 10/31 早鳥單人票、雙人票啟售

✐ 11/1 – 12/23 預售票、親子票啟售

✐ 12/24 – 2/14 展期票

*早鳥限定禮：於早鳥期間（2026.10.6～2026.10.31）購票，可獲得「幾米3D立體收藏卡」一張；11月1日起開放兌換，兌換方式依各售票平台公告。

售票網址：

udn售票網： https://pse.is/9pttkj

■幾米快閃店

快閃店檔期：2026年10月9日至12月20日／每日11:00-19:00

店鋪位置：華山文創園區 藝術西街玻璃屋

■展覽商店

店鋪檔期：2026年12月24日至2027年2月14日 （除夕休館一天）

店鋪地點：華山文創園區 東1A

快閃 幾米 粉絲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全州國際繪本節台灣擔任主題國 幾米跨國對談引關注

劍湖山世界10月萬聖狂歡重磅登場！全民變裝299元優惠

鄭圭雯推出 Amber’s Lab　集結10個香氛 IP 亮相美容展——三年累積開發50個 IP，以雙品牌分工銜接商品開發與市場銷售

瓦城把月亮蝦餅變可愛了！首推5款吊飾盲袋 全品牌生日慶開跑

相關新聞

龍哥來台必吃？BIGBANG大巨蛋開唱 台北「金豬食堂」又宣布包場

出道20週年，韓流天團BIGBANG世界巡迴演唱會本周末即將來到台灣，G-DRAGON權志龍將與團員連續3天登上台北大巨蛋開唱，讓許多歌迷迫不及待，除周邊已經掀起夜排熱潮，稍早「金豬食堂」台北分店也公告「10/11全時段包場」，再度引發粉絲聯想與討論。

黑化角色走紅連兩年入圍金鐘 林廷憶談真實個性「我蠻搞笑的！」

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊期間限定活動，邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、林映唯、蒲禾菲與Melinda共同出席，帶來自身與ROMY包款的獨特風格魅力。

Sony 80周年限定復刻小物開箱！錄音帶、CCD相機7款經典產品全都想收

今年Sony迎來品牌創立80周年，為歡慶這個重要里程碑，Sony Taiwan推出「Sony 80周年限定集點活動」，從品牌歷史中精選8款經典產品作為設計靈感，將Walkman、特麗霓虹彩色電視、錄音帶、Cyber-shot等代表性產品重新化身為復刻紀念小物，並以全新插畫風格呈現，讓經典不只停留在回憶裡，更能融入日常生活。活動自即日起至12月31日登場，索粉可透過指定任務集點，兌換限量復刻商品，忠實索粉、收藏控別錯過！

幾米25週年雙重驚喜獻粉絲 沉浸特展、快閃店插旗華山

以幾米品牌25週年為起點的特別企劃，今（5日）宣布雙重驚喜：幾米首度在華山推出獨立快閃店，將於10月9日開幕，集結超過300種商品與繪本；睽違15年，幾米特展也將重返華山，推出《與幾米頭碰頭》全境式沉浸互動展，定於12月24日開展，陪大小朋友從聖誕節一路玩到情人節。展覽門票10月6日啟售，早鳥期間推出單人票與雙人票，購票即贈「幾米3D立體收藏卡」，限定釋出！為粉絲留下這次相遇的紀念。

柯煒林備戰金馬主持「還沒下載台灣口音」 金馬名場面這一幕印象深刻

TORY BURCH於台北推出限時烘焙坊期間限定活動，將ROMY系列手袋的設計巧思融入限時烘焙坊的空間與餐點設計，呈現秋日裡的甜蜜體驗。活動邀請演員柯煒林、李沐、林廷憶、林映唯、蒲禾菲與Melinda共同出席，帶來自身與ROMY包款的獨特風格魅力。

從1930年代時裝走入現代！梵克雅寶Ludo系列如絢麗金質彩帶輕繞手腕

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典之作Ludo手鐲，今年迎來5款絢麗新作。全新作品巧妙融合簡約純粹的格調與精巧細緻的美學，結合多彩珍貴寶石與珍貴金質，點亮靈動的磚形與六角形鉸接圖騰，如同將柔韌流麗的金質彩帶輕繞於纖腕之上，展現品牌深厚的高級訂製時裝底蘊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。