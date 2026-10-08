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香港酒吧太狂！Bar Leone連2年奪「世界第一」 亞洲4店擠進全球50強

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。圖/主辦單位提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。圖/主辦單位提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

全球酒吧界年度盛事揭曉！2026年度「The 50 Best Bars」榜單昨（7日）晚間在義大利米蘭公布，香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。

今年榜單涵蓋全球26個城市、50間酒吧，其中14間首度進榜。香港、紐約與巴黎各有4間酒吧入選，並列今年上榜酒吧最多的城市；亞洲方面，香港4間居首，曼谷則有3間進榜，展現亞洲雞尾酒文化近年的快速崛起。

Bar Leone由義大利調酒師Lorenzo Antinori與合夥人於2023年創立，位於香港中環，靈感來自羅馬特拉斯提弗列區（Trastevere）的傳統酒吧。不同於強調華麗視覺與噱頭的潮流酒吧，Bar Leone以「Cocktail Popolari」為核心，主打經典雞尾酒、義大利飲食文化與鄰里酒吧般的親切氛圍。

木質裝潢、足球紀念品與復古擺設，讓空間更像一間羅馬街區裡的老派酒吧；酒單則以精準工藝重新演繹經典，搭配煙燻橄欖、義式肉腸三明治等小食，強調「好喝、好吃、好待客」的酒吧本質。

Bar Leone其實崛起得相當快。2024年首度進入「亞洲50最佳酒吧」即登上亞洲第一，創下亞洲酒吧紀錄；2025年更進一步拿下全球第一，今年再度衛冕，成為首間連續兩年坐上全球榜首的亞洲酒吧。

「The 50 Best Bars」社群總監Faye Huggett表示，Bar Leone連續兩年奪得世界第一，進一步證明「Cocktail Popolari」理念的影響力，也肯定團隊在待客、調酒與酒吧文化上的持續表現。

●亞洲4店進榜　香港、曼谷成為焦點

香港今年共有4間酒吧進入全球50強，除了No.1 Bar Leone，Argo排名No.25，兩間新上榜酒吧Montana及Gokan分別拿下No.36、No.41。其中Gokan創辦人、知名調酒師後閑信吾（Shingo Gokan）另獲頒「Roku業界標誌人物獎」。

曼谷則有3間進榜，Bar Us排名No.4，成為全球前5強酒吧之一；Dry Wave Cocktail Studio首次進榜即拿下No.27，BKK Social Club則排名No.30。首爾Zest位居No.7，廣州Hope & Sesame庙前冰室則排名No.12。

新加坡與東京各有2間酒吧入選，分別是新加坡Jigger & Pony（No.18）、Nutmeg & Clove（No.38），以及東京Bar Benfiddich（No.44）、Virtù（No.48）。

●巴黎首度超車倫敦 4店並列全球最多

今年另一個值得注意的變化，是巴黎首度超越倫敦，成為歐洲上榜酒吧最多的城市，並與香港、紐約並列全球第一，各有4間酒吧入選。

巴黎The Cambridge Public House排名No.13、Bar Nouveau No.15、De Vie No.23、Danico No.26；倫敦則由Connaught Bar排名No.8領軍，Satan's Whiskers No.29、Waltz No.32。

全球前10名中，亞洲與拉丁美洲表現尤其亮眼。Bar Leone之後，米蘭Moebius Milano排名No.2，哥倫比亞卡塔赫納Alquímico No.3，曼谷Bar Us No.4，雅典Line No.5，墨西哥城Handshake Speakeasy No.6，首爾Zest No.7，倫敦Connaught Bar No.8，利馬Lady Bee No.9，墨西哥城Bar Mauro則首度進榜便拿下No.10。

其中Bar Mauro也是今年最高排名的新進榜酒吧，獲頒「Disaronno最佳新上榜酒吧獎」；紐約Schmuck則以No.11首度進榜，拿下「Three Cents最佳新酒吧獎」。

雅典The Bar in Front of the Bar從去年排名大幅上升28位，今年來到No.19，獲頒「Nikka最佳進步獎」；巴塞隆納Paradiso則以長期穩定表現獲得「Rémy Martin榜單傳奇獎」。

其他特別獎項方面，墨爾本Three Horses獲「Campari最值得關注獎」、雅典Line獲「Ketel One可持續發展酒吧獎」、愛丁堡Panda & Sons獲「Siete Misterios最佳雞尾酒單獎」，阿布達比Saikindō則以特色空間設計拿下「SevenRooms最佳酒吧設計獎」。

2026年度全球50最佳酒吧完整排名中，前10名依序為：香港Bar Leone、米蘭Moebius Milano、卡塔赫納Alquímico、曼谷Bar Us、雅典Line、墨西哥城Handshake Speakeasy、首爾Zest、倫敦Connaught Bar、利馬Lady Bee，以及墨西哥城Bar Mauro。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港的Montana為今年新上榜酒吧。圖/主辦單位提供</p><!--17--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
香港的Montana為今年新上榜酒吧。圖/主辦單位提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。圖/港旅局提供</p><!--20--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。圖/港旅局提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

Bar Leone-hero。圖/主辦單位提供</p><!--23--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Bar Leone-hero。圖/主辦單位提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

Bar Leone的冠軍團隊。圖/主辦單位提供</p><!--26--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
Bar Leone的冠軍團隊。圖/主辦單位提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

2026年度「The 50 Best Bars」榜單昨（7日）晚間在義大利米蘭公布。圖/主辦單位提供</p><!--29--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
2026年度「The 50 Best Bars」榜單昨（7日）晚間在義大利米蘭公布。圖/主辦單位提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

曼谷有3間進榜，Bar Us排名No.4，成為全球前5強酒吧之一 。圖/主辦單位提供</p><!--32--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
曼谷有3間進榜，Bar Us排名No.4，成為全球前5強酒吧之一 。圖/主辦單位提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

2026年度全球50最佳酒吧完整排名中，米蘭的Moebius Milano拿下亞軍。圖/主辦單位提供</p><!--35--><p> </p><p> 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
2026年度全球50最佳酒吧完整排名中，米蘭的Moebius Milano拿下亞軍。圖/主辦單位提供

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