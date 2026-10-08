快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

7-ELEVEN萬聖節搞怪新品登場 全黑化「焦糖爆走丁丁」你敢嚐鮮嗎？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影

萬聖節還沒到，經典布丁先「黑化」！7-ELEVEN宣布自10月13日起推出「萬聖節WOW大賞」，呼應節日搞怪氛圍，這次再度翻玩熟悉的布丁，將最後一塊拼圖「丁丁」拼上了，推出全黑造型的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，讓經典焦糖布丁變身全黑色造型，黑糖風味與經典焦糖碰撞出全新火花，帶來視覺與味覺兼具的萬聖節限定體驗，數量有限、售完為止。

除了「焦糖爆走丁丁」，7-ELEVEN此次集結鮮食、甜點、烘焙與零食等近20款搞怪商品，從外觀到口味都大玩反差。御飯糰率先出招，推出「這不是芝麻球」，乍看就像傳統炸物芝麻球，實際切開卻是米飯包裹紅豆泥，顛覆外觀與內餡的想像。

黑色系鮮食同樣是本次亮點，7-ELEVEN以起司、燻腸、炸雞等食材打造多款「暗黑系」餐點，包括「起司燻腸黑捲餅」、「21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞」及「黑金雙醬辣雞刈包」，從主食、輕食到炸物小點都換上應景黑色外觀。西式料理品牌Ohlala人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」也再次回歸，加入帕馬森起司提升濃郁風味。

多款甜點也加入「玩食物」行列，除了全黑「焦糖爆走丁丁」，還有將水果與果凍比例翻轉的「翻轉果凍」，一次加入香脆蘋果、酸甜蜜柑與香甜白桃，水果份量更多；「淘氣鬼莓莓」以橘、黑、粉色系搭配南瓜怪巧克力，結合鮮奶油、草莓醬與鬆軟蛋糕；「搗蛋鬼雙饗（草莓可可）」則以可愛鬼臉造型巧克力麵包搭配草莓奶霜，顏色造型都超應景。

7-ELEVEN門市即日起至10月27日推出「糖果零食驚喜抽」優惠，蒐羅多款萬聖節話題新品，最低任選2件0元起。門市預購及線上i預購、i划算也同步推出「萬聖節專區」，集結近80款零食、調理食品、變裝服裝及派對道具，還有毛小孩變裝帽等應景商品，並加碼5%OPENPOINT點數回饋，一站為萬聖派對提前準備好。

7-ELEVEN i預購、i划算連續4年聚焦經營萬聖節相關商品打出口碑。期間限定「媽咪里啦 手指頭餅乾」好吃逼真驚嚇滿分。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN i預購、i划算連續4年聚焦經營萬聖節相關商品打出口碑。期間限定「媽咪里啦 手指頭餅乾」好吃逼真驚嚇滿分。圖／7-ELEVEN提供

超商獨家販售，萬聖節限定款零食浪味仙-香菜口味、黑松露口味洋芋捲。記者黃筱晴／攝影
超商獨家販售，萬聖節限定款零食浪味仙-香菜口味、黑松露口味洋芋捲。記者黃筱晴／攝影

「搗蛋鬼雙饗(草莓可可)」共有4種可愛鬼臉造型的巧克力麵包，內餡搭配香甜草莓奶霜，好吃又好拍。圖／7-ELEVEN提供
「搗蛋鬼雙饗(草莓可可)」共有4種可愛鬼臉造型的巧克力麵包，內餡搭配香甜草莓奶霜，好吃又好拍。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN自10月13日起推出「萬聖節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、零食、門市預購商品等近20款獵奇爆品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月13日起推出「萬聖節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、零食、門市預購商品等近20款獵奇爆品。圖／7-ELEVEN提供

萬聖節限定統一布丁「焦糖爆走丁丁」全黑現身。記者黃筱晴／攝影
萬聖節限定統一布丁「焦糖爆走丁丁」全黑現身。記者黃筱晴／攝影

Ohlala經典人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」灑上帕馬森起司，萬聖節全黑回歸。圖／7-ELEVEN提供
Ohlala經典人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」灑上帕馬森起司，萬聖節全黑回歸。圖／7-ELEVEN提供

線上7-ELEVEN i預購、i划算平台同步展開「萬聖節專區」，精選近80款商品，陪大家一起搞怪。記者黃筱晴／攝影
線上7-ELEVEN i預購、i划算平台同步展開「萬聖節專區」，精選近80款商品，陪大家一起搞怪。記者黃筱晴／攝影

甜點控必嚐「淘氣鬼莓莓」繽紛搭配應景南瓜怪巧克力。記者黃筱晴／攝影
甜點控必嚐「淘氣鬼莓莓」繽紛搭配應景南瓜怪巧克力。記者黃筱晴／攝影

御飯糰搞怪打頭陣，端出「這不是芝麻球」新口味，外觀看起來像是經典炸物芝麻球，內容物竟然是米飯包裹紅豆泥的組合。記者黃筱晴／攝影
御飯糰搞怪打頭陣，端出「這不是芝麻球」新口味，外觀看起來像是經典炸物芝麻球，內容物竟然是米飯包裹紅豆泥的組合。記者黃筱晴／攝影

7-Eleven 萬聖節 節日

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劍湖山世界10月萬聖狂歡重磅登場！全民變裝299元優惠

高雄漢神巨蛋百貨周年慶下周搞怪登場 南瓜鬼怪迎購物熱潮

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

哆啦A夢最愛！東京和甘WAKAN首度海外快閃晶華 5款「生銅鑼燒」980元

相關新聞

香港酒吧太狂！Bar Leone連2年奪「世界第一」 亞洲4店擠進全球50強

全球酒吧界年度盛事揭曉！2026年度「The 50 Best Bars」榜單昨（7日）晚間在義大利米蘭公布，香港Bar Leone再度拿下榜首，連續第二年獲選「The World's Best Bar世界最佳酒吧」，同時蟬聯「亞洲最佳酒吧」，成為亞洲酒吧寫下新紀錄。

從1930年代時裝走入現代！梵克雅寶Ludo系列如絢麗金質彩帶輕繞手腕

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典之作Ludo手鐲，今年迎來5款絢麗新作。全新作品巧妙融合簡約純粹的格調與精巧細緻的美學，結合多彩珍貴寶石與珍貴金質，點亮靈動的磚形與六角形鉸接圖騰，如同將柔韌流麗的金質彩帶輕繞於纖腕之上，展現品牌深厚的高級訂製時裝底蘊。

台北洲際酒店開幕 串聯信義商圈、松菸文創與大巨蛋

台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今天正式開幕，座落於台北大巨蛋園區核心位置，以347間客房與套房、7大餐飲品牌，以及洲際酒店及度假村品牌逾80年的國際旅宿視野，串聯信義商圈、松山文創園區與台北大巨蛋。

Jung Kook柾國來了！東京突襲式派對 HUBLOT宇舶表多變風格一路相伴

東京銀座街頭日前陷入前所未有的狂熱！BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）日前無預警現身，瞬間吸引超過1,500名粉絲擠爆現場，警方也隨即進行交通管制，只為迎接韓流巨星在東京街頭展現的時尚熱浪。

曾之喬漫步巴黎美翻了！極簡小禮服襯托Tiffany石上鳥 展現浪漫自由感

女星曾之喬日前受邀赴法國巴黎參加2027春夏時裝周活動，身穿一襲優雅的米白色小禮服漫步於秋日的巴黎市區花園與街景中。她以當代女性自信、樂觀且自在的姿態，完美演繹了珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）2026年全新的石上鳥（Bird on a Rock）珠寶系列作品。曾之喬也感性分享，自己相當享受現階段的優雅與美麗，同時內心依然保有天真無畏的少女心，正好與該系列蘊含的自由靈魂相呼應。

Tiffany HardWear大升級！綠松石、珍珠好夢幻 重現普普藝術色彩美學

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）經典的HardWear系列迎來全新篇章。這款以鏈結為主角的設計，迎來九款以18K金打造的全新珠寶，靈感取材自品牌豐富的彩色寶石傳統，首度將鮮豔藍綠色的「綠松石」與光澤優雅的「日本Akoya珍珠」融入經典U形鏈節中，展現大膽且充滿生命力的視覺對話。影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）也親自演繹，展現華麗與現代感兼具的時尚氣場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。