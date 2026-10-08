7-ELEVEN萬聖節搞怪新品登場 全黑化「焦糖爆走丁丁」你敢嚐鮮嗎？

萬聖節還沒到，經典布丁先「黑化」！7-ELEVEN宣布自10月13日起推出「萬聖節WOW大賞」，呼應節日搞怪氛圍，這次再度翻玩熟悉的布丁，將最後一塊拼圖「丁丁」拼上了，推出全黑造型的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」，讓經典焦糖布丁變身全黑色造型，黑糖風味與經典焦糖碰撞出全新火花，帶來視覺與味覺兼具的萬聖節限定體驗，數量有限、售完為止。

除了「焦糖爆走丁丁」，7-ELEVEN此次集結鮮食、甜點、烘焙與零食等近20款搞怪商品，從外觀到口味都大玩反差。御飯糰率先出招，推出「這不是芝麻球」，乍看就像傳統炸物芝麻球，實際切開卻是米飯包裹紅豆泥，顛覆外觀與內餡的想像。

黑色系鮮食同樣是本次亮點，7-ELEVEN以起司、燻腸、炸雞等食材打造多款「暗黑系」餐點，包括「起司燻腸黑捲餅」、「21Plus椒鹽黑皮鹽酥雞」及「黑金雙醬辣雞刈包」，從主食、輕食到炸物小點都換上應景黑色外觀。西式料理品牌Ohlala人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」也再次回歸，加入帕馬森起司提升濃郁風味。

多款甜點也加入「玩食物」行列，除了全黑「焦糖爆走丁丁」，還有將水果與果凍比例翻轉的「翻轉果凍」，一次加入香脆蘋果、酸甜蜜柑與香甜白桃，水果份量更多；「淘氣鬼莓莓」以橘、黑、粉色系搭配南瓜怪巧克力，結合鮮奶油、草莓醬與鬆軟蛋糕；「搗蛋鬼雙饗（草莓可可）」則以可愛鬼臉造型巧克力麵包搭配草莓奶霜，顏色造型都超應景。

7-ELEVEN門市即日起至10月27日推出「糖果零食驚喜抽」優惠，蒐羅多款萬聖節話題新品，最低任選2件0元起。門市預購及線上i預購、i划算也同步推出「萬聖節專區」，集結近80款零食、調理食品、變裝服裝及派對道具，還有毛小孩變裝帽等應景商品，並加碼5%OPENPOINT點數回饋，一站為萬聖派對提前準備好。

7-ELEVEN i預購、i划算連續4年聚焦經營萬聖節相關商品打出口碑。期間限定「媽咪里啦 手指頭餅乾」好吃逼真驚嚇滿分。圖／7-ELEVEN提供

超商獨家販售，萬聖節限定款零食浪味仙-香菜口味、黑松露口味洋芋捲。記者黃筱晴／攝影

「搗蛋鬼雙饗(草莓可可)」共有4種可愛鬼臉造型的巧克力麵包，內餡搭配香甜草莓奶霜，好吃又好拍。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN特別開發多款黑色外觀美食。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN自10月13日起推出「萬聖節WOW大賞」，集結鮮食、甜點、烘焙、零食、門市預購商品等近20款獵奇爆品。圖／7-ELEVEN提供

萬聖節限定統一布丁「焦糖爆走丁丁」全黑現身。記者黃筱晴／攝影

Ohlala經典人氣商品「海鮮墨魚風味燉飯」灑上帕馬森起司，萬聖節全黑回歸。圖／7-ELEVEN提供

線上7-ELEVEN i預購、i划算平台同步展開「萬聖節專區」，精選近80款商品，陪大家一起搞怪。記者黃筱晴／攝影

甜點控必嚐「淘氣鬼莓莓」繽紛搭配應景南瓜怪巧克力。記者黃筱晴／攝影