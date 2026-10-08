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從1930年代時裝走入現代！梵克雅寶Ludo系列如絢麗金質彩帶輕繞手腕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Ludo手鐲，玫瑰金、紅寶石。圖／梵克雅寶提供
Ludo手鐲，玫瑰金、紅寶石。圖／梵克雅寶提供

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典之作Ludo手鐲，今年迎來5款絢麗新作。全新作品巧妙融合簡約純粹的格調與精巧細緻的美學，結合多彩珍貴寶石與珍貴金質，點亮靈動的磚形與六角形鉸接圖騰，如同將柔韌流麗的金質彩帶輕繞於纖腕之上，展現品牌深厚的高級訂製時裝底蘊。

Ludo手鐲的誕生，可追溯至1930年代盛行的抽象風格與高級訂製時裝世界。自梵克雅寶創立以來，便擅長以黃金與寶石重現蝴蝶結、流蘇與蕾絲等時裝元素。1934年，梵克雅寶借鑑當時流行於女性之間的腰帶造型，推出首款以「方磚」網眼為特色的Ludo手鐲；隔年，以六角形鍊節鉸接而成的「蜂巢」設計隨之登場。

Ludo手鐲以其柔軟靈動的金質網狀細工、形似皮帶扣的璀璨扣環著稱。歷年來，該系列延伸出無數變奏，包括結合隱密式鑲嵌（Mystery Set）的花卉圖騰手鐲、1945年帶有輕盈懸垂感的Ludo Pampilles手鐲，以及戒指、翻領胸針與秘密腕表等。即便形式千變萬化，其忠於優雅美學的本質始終如一。

今年推出的5款Ludo新作，再次展現梵克雅寶對色彩與幾何結構的極致追求。三款新作以磚形網眼為基礎，各自呈獻不同金質與珍貴寶石的絕妙搭配：黃K金的耀目光芒映襯湛藍藍寶石；閃爍白K金與翠綠的祖母綠相映成趣；玫瑰金的柔和炫彩則昇華紅寶石的艷紅光采。隱藏式的機關更讓手鐲能靈活調校為三種尺寸，確保配戴時始終舒適貼合。

另外兩款作品則承襲蜂巢網眼傳統，六角形鍊節中央以傳統星形鑲嵌工藝點綴藍寶石或祖母綠，扣環處特別運用漸變色彩與珍稀寶石搭配，例如白K金款結合青金石與玉髓；黃K金款則融入綠玉髓，並首次選用2015年才被發現、極為罕見的「山南矽卡岩」，呈現富含層次的漸變綠調。

每件Ludo作品極致柔軟貼服的珍貴金屬鍊帶，均來自於梵克雅寶高級珠寶工坊一絲不苟的匠心。為了讓硬朗的金屬呈現出如織物般的流麗質感，工匠必須逐一微調與組裝每個鍊節。隨後運用世家自1920年代傳承至今的標誌性鏡面拋光工藝，在寶石鑲嵌前後進行多道嚴謹打磨，賦予金屬璀璨耀眼的光芒，同時維持優美流暢的輪廓線條。

作品中所採用的鑽石必須達到D至F級色澤與IF至VVS級淨度的極致標準，並由工匠精準重新切割扣環上的裝飾寶石圖騰，使其與金質結構完美契合。而標誌的星形鑲嵌工藝，則是先以鑿子在金質鍊節上手工鐫刻星形圖案，鏤空後放入寶石，再以塑形細膩的金珠穩固固定。多重頂級工藝互相交織，讓全新的Ludo手鐲在肌膚上映照出永恆不朽的絢麗光影。

Ludo手鐲，黃K金、白K金、藍寶石。圖／梵克雅寶提供
Ludo手鐲，黃K金、白K金、藍寶石。圖／梵克雅寶提供

Ludo手鐲，黃K金、祖母綠、綠玉髓、山南矽卡岩。圖／梵克雅寶提供
Ludo手鐲，黃K金、祖母綠、綠玉髓、山南矽卡岩。圖／梵克雅寶提供

工匠組裝Ludo手鐲鍊節。圖／梵克雅寶提供
工匠組裝Ludo手鐲鍊節。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴Ludo手鐲，玫瑰金、紅寶石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Ludo手鐲，玫瑰金、紅寶石。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴Ludo手鐲，黃K金、祖母綠、綠玉髓、山南矽卡岩。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Ludo手鐲，黃K金、祖母綠、綠玉髓、山南矽卡岩。圖／梵克雅寶提供

Ludo手鐲，白K金、藍寶石、玉髓、青金石。圖／梵克雅寶提供
Ludo手鐲，白K金、藍寶石、玉髓、青金石。圖／梵克雅寶提供

Ludo Pampilles手鐲草圖，約1946年，梵克雅寶典藏資料庫。圖／梵克雅寶提供
Ludo Pampilles手鐲草圖，約1946年，梵克雅寶典藏資料庫。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴Ludo手鐲，白K金、藍寶石、玉髓、青金石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Ludo手鐲，白K金、藍寶石、玉髓、青金石。圖／梵克雅寶提供

Ludo手鐲，白K金、黃K金、祖母綠。圖／梵克雅寶提供
Ludo手鐲，白K金、黃K金、祖母綠。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴Ludo手鐲，黃K金、白K金、藍寶石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Ludo手鐲，黃K金、白K金、藍寶石。圖／梵克雅寶提供

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