劍湖山世界10月萬聖狂歡重磅登場！全民變裝299元優惠

迎接今年10月萬聖月與雙十國慶連假，劍湖山世界（5701）特別推出全新的「萬聖怪奇派對」主題活動，邀請全國民眾一同變裝入園狂歡。亮點之一就是萬聖變裝享299元超狂優惠，全新萬聖演出限時登場。

除了驚悚又可愛的萬聖限定演出、超值的全民變裝優惠、雙十限定專屬加碼、指定條件享買一送一(第二人免費)與假日限定的水陸雙樂園優惠，園區更攜手日本超人氣動漫，推出全台獨家的《名偵探柯南》主題樂園，打造秋季最強檔的娛樂饗宴。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，為了營造濃厚的萬聖節氣氛，劍湖山世界於10月份祭出驚喜門票優惠，即日起至2026年11月1日，只要民眾發揮創意進行變裝入園，即可享門票299元的超值優惠價。

同時，園區於10月推出全新萬聖節期間限定演出《萬聖怪奇派對》。劇情講述在萬聖夜狂歡後，鬼怪紛紛躲回古墓，卻在可愛的小小Dr.J的「不給糖就搗蛋」旅程中意外被喚醒，一場精彩刺激又充滿歡笑的冒險就此展開。歡迎民眾於每日15:30(周二休演)，在擎天飛梭前至幸福摩天輪前，共同參與萬聖怪奇派對。

歡慶雙十國慶，劍湖山世界特別於雙十連假期間加碼推出專屬優惠，邀請民眾把握秋日假期熱鬧過節！同時，為了讓大家把握今年玩水的最後機會，即日起至10月26日期間的假日(含雙十國慶等國定假日)，特別推出「泳敢玩兩人同行」水陸優惠。

只要同行者符合指定條件，攜帶指定玩水用具如泳帽、泳衣、泳褲、水槍或泳圈等，搭配一人購買699元優惠票，即可享有「買一送一、第二人免費入園」(相當於兩人同行只要699元)的超值好康，帶大家一票暢玩水陸雙樂園。

劍湖山世界當家吉祥物KuKu現正角逐「台灣好樂園人氣選拔」，超級需要大家寶貴一票。為感謝民眾拔刀相助，園區特別於10月8日至10月20日活動期間祭出專屬應援福利：只要入園時出示為KuKu投票的截圖，即可享「雙人同行只要699元」暢玩樂園優惠。

曾慶欑表示，民眾動動手指將每天寶貴的兩次投票機會投給KuKu，不僅能守護吉祥物，完成投票，還能參加樂園門票與飯店住宿券大抽獎，天天投天天累積抽獎機會。

除了萬聖狂歡與水樂園優惠，劍湖山世界更帶來重磅驚喜，打造日本海外首次授權的《名偵探柯南》主題樂園。粉絲不僅能在園區內體驗沉浸式的柯南解謎氛圍與主題裝置，還能購買到多款限定周邊商品，身歷其境化身偵探，絕對是今年秋天不可錯過的必訪打卡景點。

曾慶欑說，10月份不僅有豐富的萬聖節互動表演與主題活動，更集結了雙十國慶連假優惠、吉祥物投票應援好康、水陸樂園雙重玩法與頂級動漫IP，期待全台大小朋友一起來變裝、投票挺KUKU、玩水、看演出、解謎題，度過最難忘的萬聖月。

劍湖山世界10月萬聖狂歡重磅登場！全民變裝門票優惠299元。劍湖山世界／提供

10月園區推出「萬聖怪奇派對」，每日15：30在劍湖山世界摩天輪前歡樂登場。劍湖山世界／提供