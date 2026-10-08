台北洲際酒店開幕 串聯信義商圈、松菸文創與大巨蛋

女星曾之喬日前受邀赴法國巴黎參加2027春夏時裝周活動，身穿一襲優雅的米白色小禮服漫步於秋日的巴黎市區花園與街景中。她以當代女性自信、樂觀且自在的姿態，完美演繹了珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）2026年全新的石上鳥（Bird on a Rock）珠寶系列作品。曾之喬也感性分享，自己相當享受現階段的優雅與美麗，同時內心依然保有天真無畏的少女心，正好與該系列蘊含的自由靈魂相呼應。

2026-10-08 12:26