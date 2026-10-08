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台北洲際酒店開幕 串聯信義商圈、松菸文創與大巨蛋

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今天正式開幕，座落於台北大巨蛋園區核心位置，以347間客房與套房、7大餐飲品牌，以及洲際酒店及度假村品牌逾80年的國際旅宿視野，串聯信義商圈、松山文創園區與台北大巨蛋。

IHG洲際酒店集團台灣區奢華精品區域總經理暨台北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，台北洲際酒店不只是一間位於台北的酒店，而是一間真正屬於這座城市的酒店，也希望酒店成為旅人理解這座城市的一扇窗口，讓在地賓客在這裡找到屬於自己的生活方式。

台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（中）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右四）、觀光署副署長黃荷婷（左四）等一起出席開幕儀式。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（中）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右四）、觀光署副署長黃荷婷（左四）等一起出席開幕儀式。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由IHG 洲際酒店集團台灣區奢華精品區域總經理暨台北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen，右）迎接來賓。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由IHG 洲際酒店集團台灣區奢華精品區域總經理暨台北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen，右）迎接來賓。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（中）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右四）、觀光署副署長黃荷婷（左四）等共同剪綵。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（中）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右四）、觀光署副署長黃荷婷（左四）等共同剪綵。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今天正式開幕。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今天正式開幕。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（左）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右）進行丟鑰匙儀式。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（左）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右）進行丟鑰匙儀式。記者胡經周／攝影

台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（左）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右）進行丟鑰匙儀式。記者胡經周／攝影
台北洲際酒店 （InterContinental Taipei）今天正式開幕，由遠雄巨蛋董事長湯佳峯（左）、IHG洲際酒店集團大中華區首席執行長Daniel Aylmer（右）進行丟鑰匙儀式。記者胡經周／攝影

大巨蛋 松菸 台北 洲際酒店

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