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Jung Kook柾國來了！東京突襲式派對 HUBLOT宇舶表多變風格一路相伴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Big Bang Reloaded魔力金計時碼表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Reloaded魔力金計時碼表，價格店洽。圖／HUBLOT提供

東京銀座街頭日前陷入前所未有的狂熱！BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）日前無預警現身，瞬間吸引超過1,500名粉絲擠爆現場，警方也隨即進行交通管制，只為迎接韓流巨星在東京街頭展現的時尚熱浪。

自結束兵役並隨BTS迎接2026年團體完整體回歸以來，Jung Kook的一舉一動皆是全球娛樂焦點。透過單曲《Seven》在全球音樂榜單寫下驚人紀錄的他，其個人影響力並已橫跨音樂與時尚，本次驚喜現身東京更在潮流圈掀起高討論度。這場風暴背後源於他2026年2月成為瑞士頂級製表品牌HUBLOT宇舶表全球品牌大使後，首次展開的日本行程。宇舶執行長Julien Tornare也特地飛抵東京親自迎接，並在當晚舉行「宇舶之夜」特別派對

白天的Jung Kook以率性深色休閒夾克造訪了HUBLOT銀座旗艦店，展現親和隨性，晚間則換上一套剪裁俐落的棕色西裝出席派對，在成熟沉穩與巨星光芒間取得平衡。同時Jung Kook也在兩套造型中曬出兩款HUBLOT宇舶表，白天登場的Big Bang Meca-10天空藍寶石腕表，除了全球限量100只，通透的天藍色藍寶石水晶表殼在光線下散發未來感，表款內部並搭載HUB1201手動上鍊機芯，提供10天的長效動力儲存，也像是Jung Kook在娛樂、時尚產業創造的超強效益。

晚間派對Jung Kook則換上另一只Big Bang Reloaded魔力金計時碼表，全球限量200只。由於這只手表運用了HUBLOT獨家的「18K魔力金」，展現溫潤的奢華質感，表款除了運用品牌自製的MHUB1280 UNICO飛返計時機芯為動力，黑金輝映的鮮明印象，更讓Jung Kook宛如化身夜間的貴公子、氣場全開。

銀座的夜間派對場外，宛如化身Jung Kook與HUBLOT主場。圖／HUBLOT提供
銀座的夜間派對場外，宛如化身Jung Kook與HUBLOT主場。圖／HUBLOT提供

BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）日前現身東京HUBLOT銀座旗艦店。圖／HUBLOT提供
BTS防彈少年團成員Jung Kook（田柾國）日前現身東京HUBLOT銀座旗艦店。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Meca-10十日鍊天空藍寶石腕表，價格店洽。圖／HUBLOT提供

配戴上Big Bang Reloaded魔力金計時碼表後的Jung Kook（田柾國）宛如化身夜間的貴公子，展現豪奢自信。圖／HUBLOT提供
配戴上Big Bang Reloaded魔力金計時碼表後的Jung Kook（田柾國）宛如化身夜間的貴公子，展現豪奢自信。圖／HUBLOT提供

Jung Kook（田柾國）與HUBLOT執行長Julien Tornare。圖／HUBLOT提供
Jung Kook（田柾國）與HUBLOT執行長Julien Tornare。圖／HUBLOT提供

東京 派對 韓流

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