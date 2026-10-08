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曾之喬漫步巴黎美翻了！極簡小禮服襯托Tiffany石上鳥 展現浪漫自由感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供

女星曾之喬日前受邀赴法國巴黎參加2027春夏時裝周活動，身穿一襲優雅的米白色小禮服漫步於秋日的巴黎市區花園與街景中。她以當代女性自信、樂觀且自在的姿態，完美演繹了珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）2026年全新的石上鳥（Bird on a Rock）珠寶系列作品。曾之喬也感性分享，自己相當享受現階段的優雅與美麗，同時內心依然保有天真無畏的少女心，正好與該系列蘊含的自由靈魂相呼應。

蒂芙尼傳奇設計師Jean Schlumberger於1965年創作了經典的石上鳥胸針，開啟了逾60年來象徵喜悅、樂觀與無限可能的品牌符號。如今由高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille重新演繹，全新推出的Wings系列珠寶以「飛翔」的力量為靈感，抽象詮釋石上鳥的羽翼。該系列傳承將不同金屬融於單一作品的精神，運用18K黃金、玫瑰金與鉑金交替構成雙翼，每片羽翼皆獨立打造並細膩銜接；鉑金羽翼上更以無爪、無珠鑲嵌技法極致展現鑽石光芒，呈現俐落流暢且富動態感的天空羽翼曲線。

在巴黎的優雅倒影中，曾之喬隨行配戴了多款Wings系列焦點新作。耳畔閃耀著巧妙結合鉑金與黃K金鑲鑽的Wings垂墜式耳環，手部則混搭了Wings窄版玫瑰金鑲鑽手環與同系列窄版戒指，線條輕盈俐落；而她所配戴的Lovebirds鑽石鏈墜，則是以比翼雙飛的成對鳥兒，延伸經典石上鳥的寓意，於流動的法式浪漫中帶出一抹俏皮詩意與情感，完美展現出經典珠寶與當代時尚融合的奢華魅力。

Tiffany石上鳥珠寶系列Lovebirds鍊墜。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Lovebirds鍊墜。圖／蒂芙尼提供

曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰金鑲鑽手環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰金鑲鑽手環。圖／蒂芙尼提供

曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings垂墜式耳環。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings垂墜式耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰K金戒指。圖／蒂芙尼提供
Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版玫瑰K金戒指。圖／蒂芙尼提供

曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供

曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供
曾之喬於巴黎演繹Tiffany & Co.石上鳥珠寶系列。圖／蒂芙尼提供

Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版鉑金戒指。圖／蒂芙尼提供
Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings窄版鉑金戒指。圖／蒂芙尼提供

Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings寬版玫瑰金戒指。圖／蒂芙尼提供
Bird on a Rock by Tiffany石上鳥珠寶系列Wings寬版玫瑰金戒指。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 巴黎 曾之喬

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