高雄推郵輪友善店家 麗星郵輪寒假以高雄為母港

高雄持續拓展郵輪觀光，海洋局近日公布「2026高雄郵輪友善店家」，目前有110家業者加入。麗星郵輪也宣布，「探索星號」2027年寒假期間以高雄為母港，推出香港及沖繩的2晚、3晚航程。

高雄市海洋局發布新聞稿表示，高雄具深水港條件，近年在台灣港務公司協助下持續拓展郵輪航線及港埠服務，並推動郵輪友善店家計畫，業者涵蓋港區周邊、商圈及在地店家，提供中、英、日、韓等多語服務及多元支付方式，降低國際旅客在高雄消費的門檻。

海洋局表示，郵輪友善店家，提供食宿、遊憩、購物及交通等服務；除持續爭取國際郵輪靠泊，也希望強化高雄作為郵輪母港的條件，擴大郵輪產業效益。

海洋局長石慶豐表示，國際郵輪靠泊高雄不僅涉及港埠接待，也牽動岸上觀光、交通及城市服務，市府將持續與港務公司及相關業者合作，改善郵輪旅客通關及接駁等服務，並透過友善店家串聯港區與市區，讓郵輪旅客下船後能在高雄消費。

郵輪業者麗星郵輪10月也宣布，「探索星號」2026年冬季及2027年新航季已開放預訂，探索星號以台灣為母港營運，平時以基隆為主要母港，2027年寒假期間則將高雄作為母港，推出前往香港及沖繩的2晚、3晚航程，成為期間以高雄為母港營運的郵輪。

麗星郵輪指出，作為唯一全年以台灣為母港營運的郵輪，「探索星號」以基隆為主要母港，寒假期間另由高雄出發，推出2晚至7晚多元航程，從沖繩海島、日韓雙國到日本深度之旅，寒假期間更推出香港航程，打造更貼近台灣旅客的郵輪產品。

海洋局表示，台灣港務公司與高雄市政府攜手優化岸上觀光與通關動線，為郵輪旅客打造極佳的港灣第一印象。海洋局將持續擔任最堅強的後盾，透過串聯港區商圈與精準行銷，將郵輪人潮轉化為強勁的在地消費力，讓全球旅客看見高雄、愛上高雄。