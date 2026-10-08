Tiffany HardWear大升級！綠松石、珍珠好夢幻 重現普普藝術色彩美學

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）經典的HardWear系列迎來全新篇章。這款以鏈結為主角的設計，迎來九款以18K金打造的全新珠寶，靈感取材自品牌豐富的彩色寶石傳統，首度將鮮豔藍綠色的「綠松石」與光澤優雅的「日本Akoya珍珠」融入經典U形鏈節中，展現大膽且充滿生命力的視覺對話。影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）也親自演繹，展現華麗與現代感兼具的時尚氣場。

Tiffany珠寶及高級珠寶首席藝術總監Nathalie Verdeille表示，本次創作的過程如同點描畫法，將每顆寶石視為光芒筆觸，透過律動交織出動人色彩。設計靈感源自曾為品牌忠實客戶的紐約著名名媛Rachel Lambert "Bunny" Mellon曾配戴過的典藏青金石珍珠項鍊，同時融入安迪沃荷（Andy Warhol）普普藝術的鮮明色彩風格，為此系列注入紐約街頭活力與堅韌精神當代新意。

Tiffany更在材質上更極盡講究，嚴選自美國與墨西哥的綠松石，每顆寶石的色澤和紋路皆經嚴格比對挑選；珍珠則採用永續來源的日本Akoya珍珠，並在光澤與輪廓上完美符合品牌嚴格的標準。全系列設計涵蓋耳環、手鍊、鍊墜、項鍊等不同類型，其中主打款中型鏈節珍珠與綠松石長項鍊，附有兩個隱形扣環，可自由變換為長項鍊、雙圈項鍊或搭配手鍊配戴，展現極高實用性。

Tiffany HardWear中型鏈節綠松石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear小型鏈節綠松石手鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear中型鏈節垂墜式耳環。圖／蒂芙尼提供

娜塔莉波曼配戴全新Tiffany HardWear中型鍊節珍珠與綠松石長項鍊與耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear中型鏈節垂墜式珍珠與綠松石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear小型鏈節珠綠松石耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear中型鏈節珍珠耳環。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear小型鏈節綠松石項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear中型鏈節長項鍊。圖／蒂芙尼提供

Tiffany HardWear中型鏈節綠松石鏈墜。圖／蒂芙尼提供