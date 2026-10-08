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台北洲際酒店今開幕！347間客房、7大餐飲進駐大巨蛋 拚8成住房率
台北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8日）正式開幕，坐落台北大巨蛋園區核心，串聯信義商圈與松山文創園區，規劃347間客房與套房、7大餐飲品牌，鎖定國際旅客、奢華客群及企業長住客。
IHG洲際酒店集團台灣區奢華精品區域總經理暨台北洲際酒店總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）表示，台北洲際酒店住房率目標將逐步達到80%至85%，其中明年國際旅客占比目標達8成，實際住房表現仍將視市場走勢而定。他也指出，「台北洲際完成了大巨蛋園區的最後一塊拼圖」。
台北洲際酒店以「In Taipei, For Taipei 在台北，為台北」為品牌精神，羅嘉麒表示，台灣目前相較香港、新加坡、東京及首爾，國際奢華飯店選擇仍少，酒店希望以國際品牌與頂級旅宿服務吸引更多高端旅客來台。
酒店共20層，347間客房與套房，經典客房坪數從11.5坪起，部分房型可眺望台北101及信義區天際線；另規劃23坪起的公寓式套房，配置廚房、用餐區及房內洗衣設備，鎖定長期商務駐點及家庭旅居需求。
餐飲也是台北洲際的一大亮點，酒店共規劃7大餐飲品牌，首波開幕包括大廳Thea Lounge初卉、義式餐廳NTD Eatery、直火牛排餐廳Rough Cuts、爵士酒吧Simple Sips，以及全日自助餐廳逸匯Yi Social；國際名廚Akira Back旗下的Akira Back及Dosa by Akira Back，則預計11月後陸續開幕。
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