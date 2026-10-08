台北洲際7大餐飲開箱！披薩、牛排到Buffet Akira Back 11月登場

台北洲際酒店今（8日）正式開幕，除了347間客房，餐飲也是此次開幕亮點。全館規劃7個餐飲品牌，目前已有5家開幕，從1樓大廳茶飲、義式小酒館，到5樓直火餐廳、爵士酒吧及全日百匯，另有國際名廚Akira Back旗下雙品牌預計11月登場，從早晨咖啡、日常聚餐一路延伸至夜間小酌，滿足旅人一天的味蕾。

7個餐飲品牌由台北洲際酒店餐飲廚藝總監Trevor Allan MacLeod從零打造概念，再依不同風味尋找主廚與合作夥伴，希望讓飯店餐廳不只是住宿配套，也能融入大巨蛋、松菸一帶的城市生活。

位於1樓的「Thea Lounge 初卉」主打日茶夜酒，以花卉與茶飲為靈感。甜點融入屏東85%巧克力、宜蘭紅心芭樂等台灣食材，茶飲則與台北當代茶苑Liquide Ambré琥泊合作，推出木柵鐵觀音、窨制奶香金萱烏龍等限定茶款；午後提供桌邊花草茶服務，入夜後則以琴酒及調酒接手。

同在1樓、緊鄰台北大巨蛋與松山文創園區的「NTD Eatery」，則走輕鬆義式小酒館路線，從早上8點營業，提供咖啡、義式料理及披薩，球賽、演唱會前還可外帶To-Go Pizza，餐廳也設計為狗狗友善空間。

NTD Eatery更將台灣食材帶進義式料理，包括國產風乾火腿、Guanciale、自製手工義大利麵與義式香腸，燉飯使用花蓮富里農會花蓮26號米，連巴薩米克醋也加入南投巨峰葡萄汁、高粱醋、梅子醋與煙燻烏梅等在地風味。

5樓則集結「Rough Cuts」、「Simple Sips」及「逸匯 Yi Social」三個品牌。

「Rough Cuts」主打美式直火料理，由主廚Nomo領軍，結合乾式熟成、備長炭、荔枝木與龍眼木燻香及Josper烤爐，肉品涵蓋Flannery荷斯登牛、澳洲草飼牛、日本A4和牛，也嘗試以台灣源興牛進行乾式熟成，海鮮則包括乾式熟成午仔魚、帶骨黃鰭鮪魚排及澎湖白蝦。

相鄰的「Simple Sips」是爵士酒吧，酒單以酸甜度與酒精濃度製成風味象限，經典調酒搭配台灣風味Twist，也提供低酒精及無酒精選項；每周五、六晚間安排現場爵士演出。

「逸匯 Yi Social」則主打全日百匯，早餐除了班尼迪克蛋、法式吐司，也加入牛肉湯、台式扁食及虱目魚丸湯等台灣味；午晚餐則集結海鮮、生蠔、日式料理、歐美料理、港式燒臘、炭火燒烤及世界甜點等。餐廳共有293席，午晚餐不設用餐時間限制，目前晚餐供應時間仍將另行公告。

台北洲際的餐飲品牌，還有兩間將在11月登場。韓裔美籍名廚Akira Back旗下「Akira Back」及「DOSA by Akira Back」將進駐2樓，前者以現代日式料理融合韓國與全球風味，後者則以主廚韓國根源為基礎，採季節食材與Omakase形式呈現當代韓食。

從茶飲、義式披薩、直火牛排、爵士調酒到百匯，再加上11月即將登場的國際名廚品牌，台北洲際7大餐飲各自設定不同場景，也讓大巨蛋周邊除了看球、看演唱會之外，多了餐飲的全新選項。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

台北洲際酒店餐飲副總經理 Karsten Roettger (圖右) 與餐飲廚藝總監 Trevor Allan MacLeod。圖/台北洲際酒店提供

肉品選藏橫跨 Flannery 頂級荷斯登牛、澳洲草飼牛、日本 A4 和牛，更率先嘗試台灣在地源興牛乾式熟成，展現主廚對牛肉風味與產地的講究。圖/台北洲際酒店提供

《Thea Lounge初卉》以花卉與茶飲為靈感，打造日茶夜酒的當代大廳交誼空間。圖/台北洲際酒店提供

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

從手工義大利麵、披薩到風乾火腿，融入在地食材與職人工藝，端出輕鬆親切、卻毫不馬虎的風土滋味。圖/台北洲際酒店提供