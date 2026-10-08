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外籍旅客來台重遊客增 日本港澳韓居前3

中央社／ 台北8日電

為吸引外籍旅客來台，觀光署祭出國際自由行重遊旅客獎勵抽獎活動，截至7日已吸引5.3萬名旅客申請，帶動萬名親友來台，前5大市場為日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓

根據交通部觀光署統計，今年1-9月來台旅客為617.5萬人次，與去年同期相比有1.93%的微幅成長。

為了吸引外籍旅客來台，交通部觀光署祭出國際旅客重遊加碼、國際旅客會展順道旅遊加碼、國際旅客獎勵旅遊加碼及國際標竿型演唱會支持方案等行銷措施。

國際旅客重遊加碼為10月10日起至明年3月底，曾在112年1月1日以後至登記日前來台的自由行國際旅客若中獎可獲得新台幣5000元消費金，若有符合資格的同行旅客可再獲得3000元消費金。

截至7日已有5萬3304名重遊旅客完成登記，並帶動1萬17名同行親友，首波抽獎在7日已經抽出，未來每周三中午都會進行抽獎，並發出中獎通知。

觀光署指出，目前累計登記前5大市場依序為日本、港澳、韓國、新加坡及菲律賓，涵蓋台灣主要及具成長潛力的亞洲客源市場，昨日單日就有4652名重遊旅客及896名同行親友完成登記，單日攜伴率達19.26%。

交通部觀光署長陳玉秀說，去年來台旅客達857萬人次，其中重遊旅客比例達42%，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前重遊客水準，顯示台灣不僅能吸引旅客第一次來，更有讓旅客願意一來再來的魅力。

為讓國際旅客從「想來台灣」到「在台消費」更加便利，觀光署首度聯合內政部移民署，並攜手統一超商及icash2.0、悠遊卡、一卡通等3家電子票證業者進行跨域合作，將入境身分驗證、消費金兌領及電子支付串接成更便利的旅遊服務。

中獎國際旅客在抵台24小時內完成系統身分驗證、取得兌獎QR Code後，即可於期限內前往全台超過7300家7-ELEVEN門市，自由選擇將消費金直接加值至自備或現場購買的icash2.0、悠遊卡或一卡通。

7-ELEVEN門市並提供中文、英文、日文、韓文、越南文、泰文及印尼文等7種語言服務說明。

日本 遊客 菲律賓

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