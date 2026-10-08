Lexus 攜京都割烹名店安久來台 打造專屬餐飲

Lexus持續拓展車主餐飲體驗，旗下Taste by Lexus這次攜手日本京都割烹名店「安久（Ankyu）」，邀請主廚上田陽三來台親自掌杓，在苗栗三義「安久by POUYUENJI HILLS」推出「京都匠藝旬饗」限定餐會，將京都割烹料理技藝與台灣當季食材結合，提供Lexus車主專屬餐飲體驗。

安久由主廚上田陽三於2010年創立於京都，店內僅設6席。上田陽三18歲起即進入京都料理名店修業，歷經十餘年磨練後開設安久，開業一年即獲米其林二星肯定，並連續三年維持二星評價，在京都割烹料理界建立知名度。

上田陽三對割烹料理的詮釋，重視板前料理過程中的刀工、火候與即席烹調，並依照季節選用食材，以較為簡約的料理手法凸顯食材本身風味。安久也強調順應時節，讓料理呈現當季食材與地方風土特色。

今年安久將料理精神延伸至台灣，在苗栗三義POUYUENJI HILLS園區設立「安久by POUYUENJI HILLS」，延續京都割烹對旬味的講究，同時運用台灣在地食材，並結合POUYUENJI長期累積的茶文化，發展不同於京都本店的料理呈現。

此次Taste by Lexus特別邀請上田陽三來台，親自為Lexus車主設計限定餐會，菜單以安久料理理念與技法為基礎，搭配台灣當季食材，透過刀工、火候及即席料理等方式，呈現京都割烹料理特色。

活動地點位於苗栗三義POUYUENJI HILLS園區，除了餐飲體驗外，車主也可在用餐前後走訪園區，感受山林景觀及茶文化。Lexus表示，Taste by Lexus未來將持續串聯國內外餐飲品牌與主廚，將車主體驗從汽車延伸至餐飲、生活與文化等面向。