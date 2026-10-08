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星宇航空歡慶開航高雄-神戶、高雄-沖繩 COSMILE會員購票月月抽手機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空歡慶將於2027年1月1日正式開航「高雄－神戶」及「高雄－沖繩」航線。 圖／星宇航空提供
星宇航空歡慶將於2027年1月1日正式開航「高雄－神戶」及「高雄－沖繩」航線。 圖／星宇航空提供

星宇航空今天宣布，將於2027年1月1日正式開航「高雄－神戶」及「高雄－沖繩」航線，為慶祝高雄開站及南台灣全新航網布局，特別推出COSMILE會員限定「月月抽 Samsung Galaxy S26 FE」活動。凡於活動期間購買星宇航空高雄出發航班，並符合活動資格，即有機會將手機帶回家。即日起至12月31日止，連續三個月、每月抽出一名幸運得主。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空將於明年1月1日正式進駐高雄，率先開航神戶及沖繩兩條航線，以新世代客機以及高品質服務，提供南台灣旅客更多元、便利的國際航線選擇。此次很高興再次攜手長期合作夥伴Samsung，透過雙方合作與驚喜好禮，為旅客從旅程啟程到沿途記錄美好時刻，創造更豐富的旅行體驗。未來星宇航空將持續深耕高雄市場，拓展更多航線，讓南部旅客出國更加便利，也期待吸引更多國際旅客造訪高雄，體驗南台灣的魅力。

星宇航空指出，此次合作以「旅行」為核心串聯雙方品牌體驗，Samsung Galaxy S26 FE匯聚 S 系列旗艦精髓，搭載超穩定動態攝影、ProVisual 頂級影像及聚焦功能，搭配4,900 mAh電池，讓旅客能輕鬆捕捉旅途中每一個精彩時刻，記錄從高雄出發的美好旅程。活動期間為2026年10月5日凌晨0時起至12月31日晚間23時59分止，凡COSMILE會員購買星宇航空高雄出發航班、不限艙等，即可參與抽獎，每月將抽出一位幸運得主，共抽出三位，詳細抽獎資格及相關資訊請參考星宇航空官網。

神戶 星宇航空 沖繩

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