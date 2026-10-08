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全聯家家購物節明日登場、只開搶兩天！最高回饋11.1%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯「家家購物節」限時2天開搶！指定支付滿額最高回饋11.1%。全聯／提供
全聯「家家購物節」限時2天開搶！指定支付滿額最高回饋11.1%。全聯／提供

全聯搶攻雙十連假買氣，將於9日至10日推出第八屆「家家購物節」，串聯實體門市、小時達、分批取及全電商，主打民生用品、生鮮、家電與美妝優惠，預期整檔業績較去年同期成長雙位數。大全聯也同步推出連假促銷，並以家電現折及支付回饋，爭取百貨周年慶檔期的採買需求。

全聯表示，家家購物節歷年熱銷商品包括食用油、米食、飲品、奶粉、保健食品，以及衛生紙、洗衣精等日常用品，今年持續透過箱購、多件優惠吸引消費者補貨，並擴大家電及專櫃保養品優惠，涵蓋日常採買與居家設備升級需求。

實體門市方面，活動期間福利卡友使用全支付全額付款，單筆消費滿1,000元贈800限時福利點；綁定指定信用卡、單筆消費滿1,300元，限量加贈650福利點，不累贈，合計最高回饋11.1%。

大全聯則於9日至11日推出「大連假大爆殺」，福利卡友或PX Pay會員在實體門市使用全支付，單筆消費每滿2,000元送200元現金抵用券，活動期間每人每卡不限參與次數，單筆回饋無上限。搭配大全聯信用卡於周末自助結帳，最高回饋22%；指定家電單品每滿5,000元，再享現折500元優惠。

大全聯指出，適逢百貨周年慶，觀察到消費者在百貨商場比較家電後，選擇到大全聯購買，商品現折及門市支付回饋是吸引採買的重要因素。隨著高價位家電品項日益齊全，家電已成為旗下業績成長最高的商品類別。

全聯此次家電預購優惠，包括三星65型4K QLED智慧顯示器，優惠價24,900元，含基本安裝並贈10,000福利點，限量100組；日立475公升日本原裝變頻五門冰箱，優惠價49,900元，贈10,000福利點，限量200台。美妝則推出雅詩蘭黛特潤小棕瓶周年慶組，50毫升三入優惠價5,980元，以及資生堂百優精純乳霜周年慶組，優惠價3,980元等商品。

生鮮優惠涵蓋肉品、海鮮、蔬果及即食料理，包括豬里肌火鍋薄切肉片每100公克40元、挪威鮭魚菲力約220公克189元、鮮凍白蝦仁約350公克149元；金針菇或有機金針菇任兩包22元，韓國麝香葡萄約450公克219元。美味堂金華干貝燉雞每盒238元，購買兩件再折40元。

線上通路同步促銷，小時達於9日至11日推出單筆滿1,000元贈800限時福利點，不累贈；10日再推出滿1,010元現折200元折價券，當日上午10時開放領取，限量1,010張。

分批取於9日至11日推出全站單筆滿800元贈800福利點，搭配指定專區活動最高回饋13.75%。其中，OFF COFFEE精品美式買十送十，每組450元，平均每杯22.5元；小農拿鐵買十送七，每組550元，平均每杯約32.4元。

全電商於9日至10日每日分四個時段，限量發放滿1,000元可用的85折券，最高折抵300元，須於領券當日使用；同期間另有單筆滿3,000元現折200元優惠。使用全支付結帳，每滿2,000元加贈1,000福利點，最高回饋5%，單卡單日最高贈5,000福利點。

全聯 購物 家家

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