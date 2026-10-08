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臺北洲際酒店今開幕 搶攻奢華客目標明年住房率8成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
臺北洲際酒店大廳裝置藝術取意1991年「我們要巨蛋！」的城市記憶，映照台北歷經三十餘年逐步成形的共同想像。臺北洲際酒店提供
臺北洲際酒店大廳裝置藝術取意1991年「我們要巨蛋！」的城市記憶，映照台北歷經三十餘年逐步成形的共同想像。臺北洲際酒店提供

台北高端旅宿市場再添新兵。臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8）日正式開幕，IHG 洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店羅嘉麒表示，將以國際客、奢華旅客及企業長住客為主要客群，目標2027年住房率達8成，且預估國際旅客占比達8成。

羅嘉麒（Robbert Manussen）臺北洲際酒店以『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北』為品牌精神，我們希望酒店成為旅人理解這座城市的一扇窗口，也讓在地賓客在這裡找到屬於自己的生活方式。看好台北高端旅遊及商務需求，台北洲際酒店坐落台北大巨蛋園區核心，擁有347間客房與套房、7大餐飲品牌，信義區飯店平均住房率約在80%至85%，台北洲際初期將以約8成住房率為目標，實際表現仍要視市場變化逐步建立。

隨著酒店正式加入，不僅為大巨蛋商圈補上最後一片關鍵拼圖，更讓園區從大型賽事、演唱會、購物與休閒娛樂，進一步延伸至國際級旅宿與餐飲體驗，逐步形成融合旅遊、娛樂、餐飲、零售與城市生活的全新生態圈。台北成為世界各地休閒及商務客經常前來的地區。

羅嘉麒表示，「我們希望臺北洲際酒店不只是一間位於臺北的酒店，而是一間真正屬於這座城市的酒店。」表示：「這是一座既快速、現代，也保有溫暖與細膩生活感的城市。以 『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北 』為品牌精神，我們希望酒店成為旅人理解這座城市的一扇窗口，也讓在地賓客在這裡找到屬於自己的生活方式。」

洲際酒店及度假村（InterContinental Hotels & Resorts）走過逾80年的全球旅程，如今來到臺北，臺北洲際酒店所思考的是：如何讓一段停留，成為理解這座城市的開始？

臺北洲際酒店給出的答案是，不只帶旅人「看見臺北」，而是讓人真正走進臺北的生活。從藝術中讀懂城市的過去、現在與未來；從一間客房感受「住在臺北」的日常；再從一張餐桌，體驗這座城市多元而充滿活力的社交生活。藝術、旅宿與餐飲，因而成為臺北洲際酒店理解這座城市、也帶領世界認識台北的三種方式。

認識一座城市，有時最好的方式，就是在這裡真正住下來。臺北洲際酒店共規劃 347 間客房與套房，以寬敞舒適的空間尺度，回應商務、休閒、家庭旅行與長期停留等不同旅宿需求。經典客房自 11.5 坪起跳，在城市核心仍保有從容的居住空間；部分房型更坐擁臺北 101 與信義區天際線景觀，讓窗外不只是風景，是臺北最具辨識度的城市日常。

對於停留時間更長的旅客，酒店更規劃公寓式套房，則以「住在臺北」而非單純「入住酒店」的概念出發，該房型擁有 23 坪起的寬敞空間，配置完整廚房、用餐區與套房內洗衣設備，無論是長期商務駐點、家庭旅居，或希望深度感受城市生活節奏的旅人，都能在此找到更貼近日常、也更從容自在的長住方式。從短期停留到長住，多元客房與套房配置，讓每一段旅程，都能找到屬於自己的臺北居所。

臺北洲際酒店公寓式套房以「住在臺北」為概念，24坪起寬敞空間結合完整生活機能，打造如家般自在的長住體驗。臺北洲際酒店／提供
臺北洲際酒店公寓式套房以「住在臺北」為概念，24坪起寬敞空間結合完整生活機能，打造如家般自在的長住體驗。臺北洲際酒店／提供

臺北洲際酒店（中）坐落於臺北大巨蛋園區核心，緊鄰臺北大巨蛋（右）串聯信義商圈、松山文創園區。臺北洲際酒店／提供
臺北洲際酒店（中）坐落於臺北大巨蛋園區核心，緊鄰臺北大巨蛋（右）串聯信義商圈、松山文創園區。臺北洲際酒店／提供

臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8）日舉行開幕典禮。記者黃淑惠／攝影
臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8）日舉行開幕典禮。記者黃淑惠／攝影

IHG 洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店羅嘉麒表示，以 『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北 』為品牌精神。記者黃淑惠／攝影
IHG 洲際酒店集團臺灣區奢華精品區域總經理暨臺北洲際酒店羅嘉麒表示，以 『In Taipei, For Taipei 在臺北，為臺北 』為品牌精神。記者黃淑惠／攝影

IHG區域總經理羅嘉麒表示，信義區飯店平均住房率約在80%至85%，台北洲際初期將以約8成住房率為目標。記者黃淑惠／攝影
IHG區域總經理羅嘉麒表示，信義區飯店平均住房率約在80%至85%，台北洲際初期將以約8成住房率為目標。記者黃淑惠／攝影

臺北洲際酒店宴會廳水晶藝術取意臺北雨夜燈火，天花曲線如旋律流轉，壁燈化作抽象音符，地毯紋理則如聲浪延伸。臺北洲際酒店／提供
臺北洲際酒店宴會廳水晶藝術取意臺北雨夜燈火，天花曲線如旋律流轉，壁燈化作抽象音符，地毯紋理則如聲浪延伸。臺北洲際酒店／提供

臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8）日舉行開幕典禮。記者黃淑惠／攝影
臺北洲際酒店（InterContinental Taipei）今（8）日舉行開幕典禮。記者黃淑惠／攝影

臺北洲際酒店豪華經典房型以寬敞舒適的空間尺度搭配城市景觀，打造從容自在的臺北旅居體驗。臺北洲際酒店／提供
臺北洲際酒店豪華經典房型以寬敞舒適的空間尺度搭配城市景觀，打造從容自在的臺北旅居體驗。臺北洲際酒店／提供

洲際酒店 酒店 住房率

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