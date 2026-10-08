「台灣好行」推100款主題套票 秋冬搭觀光公車漫遊台灣

「台灣好行」以觀光公車串聯景點，為旅客提供另一種探索台灣的方式。今年台灣好行推出全台超過100款主題套票，整合交通接駁、沿線景點、特色體驗、住宿及餐飲等旅遊元素，讓旅客可以從「想怎麼玩」出發選擇套票，一次規劃交通與旅遊。

台灣好行的旅遊方式，與傳統自駕旅遊最大的不同，在於「移動本身也是旅行的一部分」。旅客搭上觀光公車後，不必一路注意路況、停車位置及導航，把時間留給沿途風景與目的地；抵達轉運站或景點後，再透過接駁及地方路線繼續探索，讓一趟旅行可以更貼近地方生活。

以墾丁快線為例，從高鐵左營站往南，沿線串聯海生館、恆春及南灣等重要旅遊節點，搭配相關套票，將交通與景點體驗整合在同一趟旅程中。此次推出的「墾丁快線海生館兩天一夜套票」，以海生館旅遊作為主題，除了常態展覽內容，此次套票體驗還包含「秘密花園」，讓旅客可以從不同角度認識海洋生物與海洋環境。

另搭乘台灣好行抵達恆春轉運站後，可以步行深入恆春小鎮，從在地餐飲、老街巷弄、文化場館到特色書店，感受不同於墾丁度假區的地方生活。秋冬造訪恆春，還可以把南灣遊憩區排進旅程，沿著沙灘散步、欣賞海景，遠離城市塵囂。

「台灣好行」今年推出超過100款主題套票，從北台灣的山海景觀，到中台灣的山林與湖泊，再到南台灣的海岸與地方小鎮，以及東部豐富的自然景觀，將不同旅遊元素重新組合，讓旅客不必從零開始規劃。詳細套票資訊請上台灣好行官網https://www.taiwantrip.com.tw/查詢。

秋冬造訪恆春，可以把南灣遊憩區排進旅程，沿著沙灘散步、欣賞海景，遠離城市塵囂。圖／交通部觀光署提供

海生館除了常態展覽內容，套票體驗還包含「秘密花園」，讓旅客可以從不同角度認識海洋生物與海洋環境。圖／交通部觀光署提供