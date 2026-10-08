有行旅／極光與櫻 收藏加拿大早春

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著日本文學經典作品川端康成「雪國」主角的足跡，旅人將搭乘JR上越線，穿越清水隧道，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」。訪清津峽溪谷隧道，搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景；走進「雪國」織布場景，欣賞獨特的小千谷縮。連兩晚入住獲得日本優良設計大賞溫泉名宿「龍言」，並將造訪「里山現代美術館MonET」。

2026-10-08 00:24