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頂呱呱「萬聖節MONSTERS」再聯名！有「復古彈珠台」、怪物海報免費送

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」與「TKK／MONSTERS系列海報貼紙組」。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」與「TKK／MONSTERS系列海報貼紙組」。圖／頂呱呱提供

繼首波推出 UNIVERSAL MONSTERS 聯名包裝與拼圖鑰匙圈後，「頂呱呱」自10月8日起再推出第二波聯名周邊，設計「桌上彈珠台」與「海報貼紙組」，讓萬聖節氣氛延續至生活場景之中。

第二波主打「德古拉」、「科學怪人」、「狼人」與「半魚人」等經典怪物。其中「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」，將怪物角色結合復古彈珠遊戲，以桌上型尺寸打造兼具收藏與互動性的聯名周邊，為日常生活增添懷舊童趣。活動期間任一消費，享加購價899元；購買任一超值套餐、派對組合餐，享加購價749元，數量有限、售完為止。

同步登場的「TKK／MONSTERS系列海報貼紙組」則包含A、B組兩種組合，分別以不同角色作為主角，讓消費者可依喜好挑選組合，讓消費者自行裝飾牆面與空間。活動期間任一消費，每組加購價99元；單筆消費滿399元，即可免費贈送1組。

「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」，加購價749元起。圖／頂呱呱提供
「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」，加購價749元起。圖／頂呱呱提供

「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」具有十足的復古樂趣。圖／頂呱呱提供
「TKK／MONSTERS系列桌上彈珠台」具有十足的復古樂趣。圖／頂呱呱提供

「TKK／MONSTERS系列海報貼紙組」包含A、B組兩種組合，滿額即可免費贈送。圖／頂呱呱提供
「TKK／MONSTERS系列海報貼紙組」包含A、B組兩種組合，滿額即可免費贈送。圖／頂呱呱提供

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