頂呱呱「萬聖節MONSTERS」再聯名！有「復古彈珠台」、怪物海報免費送

今年6月公開宣布懷第三胎的好萊塢女星安海瑟薇（Ann Hathaway），堪稱地表最美孕婦。她日前出席心理驚悚電影「不存在的罪人」（Verity）紐約首映，身穿Prabal Gurung訂製黑色魚尾禮服，以完美傳遞了電影暗黑懸疑氛圍。禮服採甜心造型領看的無肩設計，貼身上衣勾勒輪廓，搭配手工縫製立體花卉雪紡、亮片與水晶刺繡，在光影下營造出豐富的層次。魚尾剪裁下擺裙身向外舒展，行走時隨風飄逸，散發神秘華麗的暗黑魅力。

2026-10-07 15:22