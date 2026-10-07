27春夏巴黎時裝周／Lisa、Zendaya齊看秀 LV重塑人體工學駛向未來公路
壓軸巴黎時裝周，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎羅浮宮卡雷廣場（Cour Carrée du Louvre）發表2027春夏女裝系列。女裝藝術總監Nicolas Ghesquière本季以人體工學（The ergonomic）為創作起點，探討物件、身體與動態之間直覺且和諧的共生關係。品牌大使ZENDAYA、艾瑪史東（Emma Stone）、BLACKPINK成員Lisa、韓星申敏兒、Stray Kids成員Felix都出席看秀。
路易威登將古典的羅浮宮庭院打造為一座超現實的未來公路，鋪設長達121公尺的三線道造型伸展台，空中還懸吊了34輛奶油色與深森林綠等四種樣式的「懸浮概念車」，車身融入了LV標誌與經典Damier棋盤格圖案，宛如科幻電影。不過現場所有稍縱即逝的場景佈置，有高達83%採用租賃、回收或經認證的材質製作，更有高達95%的材料將在秀後與Artstock合作循環再利用，例如懸浮車輛則會成為雕塑藝術家二次創作的素材；伸展台地板則將轉化為農業收容所等戶外設施的屋頂，體現LV永續環保的承諾。
呼應「人體工學」主題，系列服裝以順應身體自然貼合為主。為了擺脫僵硬的傳統線條，Ghesquière特地以減法剪裁，移除了外套與西裝內部的僵硬襯墊，使結構得以完全順應身體的曲折與律動。面料更極致地挑戰物理極限，大量運用雙層與三層複合雪紡、方巾絲綢、輕盈的雙面喀什米爾圍巾面料與透氣針織。服飾結合不對稱垂墜、單肩構造與流暢的長褲造型，色彩則以象牙白、鴿灰、霧藍與粉紅等柔和低調色系為主，並點綴鮮明的檸檬黃與芥末黃。在過往常以未來感立體結構洋裝著稱的 Ghesquière，本季展現出前所未有的親和力與輕盈感，將遙遠的未來幻想落實為極具實穿度的當代都會服飾。
配件與包款同樣兼具未來前衛視覺與實用機能。秀場上最受矚目的配件莫過於遮蓋半臉的閃耀流蘇遮陽板頭飾，如同強烈的水平線劃過飄逸的衣著線條，搭配機械風格的金屬頸圈與繽紛的賽車風太陽眼鏡，呈現出中世紀工藝與未來科技碰撞的獨特美學。包款與鞋履則緊扣品牌「旅行與移動」的基因，推出了色彩鮮豔的皮革手袋與實用多口袋細節；鞋款則選用便於行走的大膽黑棕色牛津平底鞋與短靴，讓模特兒在飛天車陣的科幻意象下，依然穩穩踩在都市地面的實用腳步上。
。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。