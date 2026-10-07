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27春夏巴黎時裝周／Lisa、Zendaya齊看秀 LV重塑人體工學駛向未來公路

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
艾瑪史東出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供
艾瑪史東出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供

壓軸巴黎時裝周，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎羅浮宮卡雷廣場（Cour Carrée du Louvre）發表2027春夏女裝系列。女裝藝術總監Nicolas Ghesquière本季以人體工學（The ergonomic）為創作起點，探討物件、身體與動態之間直覺且和諧的共生關係。品牌大使ZENDAYA、艾瑪史東（Emma Stone）、BLACKPINK成員Lisa、韓星申敏兒、Stray Kids成員Felix都出席看秀。

路易威登將古典的羅浮宮庭院打造為一座超現實的未來公路，鋪設長達121公尺的三線道造型伸展台，空中還懸吊了34輛奶油色與深森林綠等四種樣式的「懸浮概念車」，車身融入了LV標誌與經典Damier棋盤格圖案，宛如科幻電影。不過現場所有稍縱即逝的場景佈置，有高達83%採用租賃、回收或經認證的材質製作，更有高達95%的材料將在秀後與Artstock合作循環再利用，例如懸浮車輛則會成為雕塑藝術家二次創作的素材；伸展台地板則將轉化為農業收容所等戶外設施的屋頂，體現LV永續環保的承諾。

呼應「人體工學」主題，系列服裝以順應身體自然貼合為主。為了擺脫僵硬的傳統線條，Ghesquière特地以減法剪裁，移除了外套與西裝內部的僵硬襯墊，使結構得以完全順應身體的曲折與律動。面料更極致地挑戰物理極限，大量運用雙層與三層複合雪紡、方巾絲綢、輕盈的雙面喀什米爾圍巾面料與透氣針織。服飾結合不對稱垂墜、單肩構造與流暢的長褲造型，色彩則以象牙白、鴿灰、霧藍與粉紅等柔和低調色系為主，並點綴鮮明的檸檬黃與芥末黃。在過往常以未來感立體結構洋裝著稱的 Ghesquière，本季展現出前所未有的親和力與輕盈感，將遙遠的未來幻想落實為極具實穿度的當代都會服飾。

配件與包款同樣兼具未來前衛視覺與實用機能。秀場上最受矚目的配件莫過於遮蓋半臉的閃耀流蘇遮陽板頭飾，如同強烈的水平線劃過飄逸的衣著線條，搭配機械風格的金屬頸圈與繽紛的賽車風太陽眼鏡，呈現出中世紀工藝與未來科技碰撞的獨特美學。包款與鞋履則緊扣品牌「旅行與移動」的基因，推出了色彩鮮豔的皮革手袋與實用多口袋細節；鞋款則選用便於行走的大膽黑棕色牛津平底鞋與短靴，讓模特兒在飛天車陣的科幻意象下，依然穩穩踩在都市地面的實用腳步上。

皮革款Multipass包搭配同色皮衣。圖／路易威登提供
皮革款Multipass包搭配同色皮衣。圖／路易威登提供

大量採用貼身的柔軟布料打造出隨步伐飄逸的垂墜裙裝。圖／路易威登提供
大量採用貼身的柔軟布料打造出隨步伐飄逸的垂墜裙裝。圖／路易威登提供

宛如第二層肌膚般順暢貼合的垂墜洋裝。圖／路易威登提供
宛如第二層肌膚般順暢貼合的垂墜洋裝。圖／路易威登提供

都會實穿風格的工裝單品融入本季設計。圖／路易威登提供</p><!--8--><p> 。
都會實穿風格的工裝單品融入本季設計。圖／路易威登提供

拼接裁片與流暢的垂墜細節，勾勒出順應身體動態且不顯沉重的自如美感。圖／路易威登提供
拼接裁片與流暢的垂墜細節，勾勒出順應身體動態且不顯沉重的自如美感。圖／路易威登提供

點綴彩虹光芒的洋裝與充滿幾何細節的異材質拼接外套。圖／路易威登提供
點綴彩虹光芒的洋裝與充滿幾何細節的異材質拼接外套。圖／路易威登提供

方正造型的肩背包在2027春夏是重要的配件趨勢。圖／路易威登提供
方正造型的肩背包在2027春夏是重要的配件趨勢。圖／路易威登提供

Zendaya出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Zendaya出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供

Lisa出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Lisa出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供

奶油黃色Epi皮革包款為整體造型注入輕盈感。圖／路易威登提供
奶油黃色Epi皮革包款為整體造型注入輕盈感。圖／路易威登提供

Felix出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供
Felix出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供

申敏兒出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供
申敏兒出席路易威登2027春夏女裝系列大秀。圖／路易威登提供

輕盈飄逸的象牙白半透視中長洋裝揭開大秀序幕。圖／路易威登提供
輕盈飄逸的象牙白半透視中長洋裝揭開大秀序幕。圖／路易威登提供

遮蓋半臉的閃耀流蘇遮陽板頭飾是大秀的話題配件。圖／路易威登提供
遮蓋半臉的閃耀流蘇遮陽板頭飾是大秀的話題配件。圖／路易威登提供

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