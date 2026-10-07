新菜到！ 炒湘湘湘辣牛肉澆頭麵、喜魚小酸菜魚「酸白菜獅子頭」上桌

緯豆集團旗下「炒湘湘」，自即日起推出多款秋季全新菜色。其中針對平日限定的「湘湘開拌 澆頭麵」系列，首推款「湘辣牛肉澆頭麵」，標榜選用大塊牛肉，搭配麵條與獨門辣醬調味，暖胃又過癮，每份288元；另外還有多種海鮮食材的「湘炒海鮮澆頭麵」，以及「湘鮑炒肉澆頭麵」、「番茄蛋香澆頭麵」等不同口味選擇，每份248元起。

除了澆頭麵系列，同步登場的「青梅酸溜排骨」將排骨以梅酒醬汁調味，酸甜爽口，每份368元；另款「湖南蜜汁燻魚」將厚切魚肉燻香入味，並以甜酸蜜汁調味，每份268元。慶祝新品登場，會員點購任一份澆頭麵，即贈「98元飲品」1杯，數量有限，贈完為止。

隨著氣候漸涼，主打個人式果香酸菜魚的「喜魚小酸菜魚」自即日起推出新品「酸白菜獅子頭」，將獅子頭先以平底鍋乾煎後再放入沙鍋中烹煮，搭配黃金酸白菜、肉片等配料，創造出「雙重肉感」的樂趣，並添加檸檬汁增添自然果酸香氣，開胃下飯。「酸白菜獅子頭」魚、豬口味每份199元、牛肉口味每份229元，除了直接品嚐，業者也推薦將獅子頭弄碎後，連同湯汁一起拌飯，享受湯泡飯的滋味。