宏匯廣場年業績上看60億 店王店后都跟吃有關2027三家全台首店插旗

新莊宏匯廣場開幕至今迎接六周年，近年持續調整品牌改裝換櫃，以符合在地客層需求。隨著百貨越開越多、競爭更是越來越激烈，宏匯廣場執行董事柯愫吟表示，「社區型百貨就像在地人的後花園，要在商品面的「新鮮感」與百貨環境的「熟悉感」取得平衡，這是我們一直在思考與平衡的課題」。

柯愫吟指出，改裝是為了商品力升級與提升消費者購物選擇性與豐富度，這兩年增加許多年輕客層，消費力都不錯，來客數、客單價與提袋率都有同步增加。

但柯愫吟也強調，百貨越開越多，各家商品的重複性自然變高，經營還是要回到基本面，如何經營出自己的特色、了解客人，以及服務面的提升，當商品在實體、網路、國外都買得到，但買不到的是人與人之間的互動與現場體驗的舒適度、一對一的專屬服務。

宏匯廣場近年進駐品牌持續進化，從剛開幕的2、300家，現在館內品牌有400多家，店王為日本超市LOPIA，今年至今已創造3.5億業績，其次為海底撈，一年近3億業績。另外，MUJI、UNIQLO等大店業績成長均亮眼，UNIQLO也改裝擴大面積。

百貨改裝同時也反映著時下消費趨勢，宏匯廣場五樓改裝將在原有童裝、內衣區，增加IP品牌與寵物用品，映照出少子化童裝需求減少與近年業績始終不見起色的內衣業種。

另外，餐飲一直是宏匯廣場開幕以來的吸客與業績重點業種，餐飲業績占比高達43%，業績貢獻度幾乎與零售業績平起平坐。明年第一季將再引進三家全台首店餐飲：「solsot」來自首爾的排隊釜飯名店、「亞參雞飯」來自香港的海南雞飯、「Buns&milk」米其林一星主廚監製漢堡。

另外，8、9、10樓也有改裝計畫，8樓預計進饗賓集團旗下吃到飽餐廳，以及生活雜貨業態，9樓除了有海底撈、湯姆熊，還將引進兒童玩樂設施，10樓影城合作對象仍在洽談中。

宏匯廣場二期預計在2029年蓋好，明年將啟動招商。一期以年輕家庭客為主，二期則鎖定年輕商務客。

宏匯廣場周年慶將於10月22日至11月15日開跑，首11日推出全館累計滿3,000元送400元；過往名品為滿1萬送1,000元，今年名品首度推出單筆滿5,000元送500元；大家電健康器材滿1萬送1,000元。全檔周年慶挑戰成長18%，全年業績上看60億、成長13%。

宏匯廣場2027第一季引進三家全台餐飲首店，其中包括來自香港的海南雞飯「亞參雞飯」。圖／摘自品牌IG