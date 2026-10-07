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打造大人系哈利波特收藏！ 康寧餐具「重返霍格華茲」系列復古登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列，首波12款餐碗、餐盤搶先亮相。記者黃筱晴／攝影
康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列，首波12款餐碗、餐盤搶先亮相。記者黃筱晴／攝影

哈利波特迷注意！迎接《哈利波特》真人影集將於2026年底首播，康寧餐具攜手華納兄弟消費品公司推出全新「重返霍格華茲」系列，將霍格華茲學院、入學通知信、九又四分之三月台、嘿美、福特飛天車、鷹馬、金探子、魔杖與哈利波特圍巾等經典元素搬上餐桌。不同於過往大面積角色圖案，此次以柔和水彩筆觸搭配復古色調重新詮釋魔法世界，既保留粉絲熟悉的收藏細節，也更符合大人系居家風格，將魔法元素自然而然融入日常生活。

首波「重返霍格華茲」系列推出12款餐碗、餐盤，包括6吋、8吋、10吋平盤，6吋、8吋深盤、8吋分隔盤，以及325ml中式小碗、473ml韓式湯碗、900ml拉麵碗、1,000ml湯碗、30oz湯盤與46oz餐碗，單品價格500元～1,080元，從早餐、主餐到湯麵都能搭配使用。百貨週年慶期間更推出新品特別價，粉絲可以從一只碗、一只盤開始收藏，也能依照喜愛的魔法圖樣自由混搭，打造專屬的「霍格華茲餐桌」。

想一次收藏更推薦直接入手套組，像是「魔法世界奇遇深盤三件組」包含6吋深盤、8吋深盤及30oz湯盤，原價2,270元、優惠價1,250元；「葛萊分多印記麵碗＋微波蓋四入組」則包含900ml麵碗2式及6吋微波蓋2式，原價1,800元，優惠價999元，讓實用餐具也能成為哈利波特迷的日常收藏。

此外，10月底還將接力推出「SNAPWARE316不鏽鋼保溫保冰雙飲杯」與「PYREX玻璃保鮮盒」，把魔法元素從餐桌延伸到外出與日常收納。其中950ml雙飲杯預計推出霍格華茲、啟程月台、嘿美傳信、魔法學院、奇獸好友、巫師冒險6款花色，採316不鏽鋼材質、雙飲口設計，兼具保溫保冰與日常攜帶機能；PYREX玻璃保鮮盒則推出370ml、630ml及1,040ml3種容量，耐熱玻璃可耐高溫400℃，搭配可拆洗矽膠圈，兼顧實用與清潔便利。

哈利波特SNAPWARE 316不鏽鋼保溫保冰雙飲杯採用316醫療級不鏽鋼材質耐腐蝕，搭配直飲口及吸管口的雙飲口設計，6款設計將於10月底陸續上市。記者黃筱晴／攝影
哈利波特SNAPWARE 316不鏽鋼保溫保冰雙飲杯採用316醫療級不鏽鋼材質耐腐蝕，搭配直飲口及吸管口的雙飲口設計，6款設計將於10月底陸續上市。記者黃筱晴／攝影

哈利波特PYREX玻璃保鮮盒共推出3款尺寸規格，將於10月底陸續上市。記者黃筱晴／攝影
哈利波特PYREX玻璃保鮮盒共推出3款尺寸規格，將於10月底陸續上市。記者黃筱晴／攝影

康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列以柔和水彩筆觸搭配復古色調重新詮釋魔法世界，展現大人系居家風格，將魔法元素自然而然融入日常生活。記者黃筱晴／攝影
康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列以柔和水彩筆觸搭配復古色調重新詮釋魔法世界，展現大人系居家風格，將魔法元素自然而然融入日常生活。記者黃筱晴／攝影

康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列，百貨周年慶期間套組入手更划算。圖／康寧餐具提供
康寧餐具「哈利波特重返霍格華茲」系列，百貨周年慶期間套組入手更划算。圖／康寧餐具提供

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