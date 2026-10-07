手搖飲變身甜點！全聯We Sweet聯名「發發牧場」推5款優格系甜點

手搖杯裡的酸甜優格變身吃的甜點！全聯We Sweet攜手人氣優格手搖飲品牌「發發牧場」，即日起至10月29日推出5款聯名甜點，以人氣口味「野生藍莓」與「莓果派對」為靈感，將熟悉的優格滋味延伸至布蕾、蛋糕、大福等甜點，讓優格控一次吃遍不同口感。

發發牧場自2021年成立，以優格手搖飲為主打，透過多元創意搭配，將優格融入日常飲品，並以慵懶害羞、呆萌可愛的奇異鳥打造品牌形象。此次與We Sweet聯手，將手搖飲中的清爽微酸轉化為甜點風味，從滑順布蕾、綿密慕斯到Q彈大福，打造5款酸甜不膩的優格系甜點。

其中「莓果優格布蕾盒」以原味布蕾為基底，堆疊柔軟蛋糕、優格淋醬與綜合莓果果粒醬，再搭配優格慕斯奶霜，滑嫩、酸甜與柔軟口感層層交融，特價149元。「藍莓優格杯」則以優格慕斯搭配綿密戚風與藍莓醬，酸甜滑順，特價79元。

喜歡澎軟口感的蛋糕控不可錯過「藍莓優格奶蓋蛋糕」，鬆軟天使蛋糕覆上藍莓優格奶蓋，再以新鮮藍莓點綴，特價135元；「莓果優格爆漿蛋糕」則將酸甜莓果與優格內餡包進鬆軟蛋糕，一口咬下即可感受爆漿口感，特價69元。麻糬控則可鎖定「莓果優格乳酪大福」，Q彈大福外皮包裹莓果、優格與乳酪調製的滑順內餡，酸甜與奶香一次滿足，特價59元。

We Sweet × 發發牧場藍莓優格奶蓋蛋糕、莓果優格爆漿蛋糕攻陷下午茶，銅板價就能開吃。圖／全聯福利中心提供

首推「莓果優格布蕾盒」，以滑嫩細緻的原味布蕾為基底，堆疊柔軟蛋糕、清爽微酸的優格淋醬與綜合莓果果粒醬，最後擠上輕盈滑順的優格慕斯奶霜，口感層次多元。圖／全聯福利中心提供

藍莓控不能錯過「藍莓優格奶蓋蛋糕」，鬆軟天使蛋糕覆上香濃藍莓優格奶蓋，喜歡杯裝甜點則推薦「藍莓優格杯」，清爽優格慕斯與綿密戚風，再以藍莓醬增添果香。圖／全聯福利中心提供