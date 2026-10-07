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寶格麗珠寶助攻地表最美孕婦安海瑟薇 挺孕肚亮相紐約電影首映

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《不存在的罪人》紐約首映會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇配戴寶格麗頂級珠寶出席電影《不存在的罪人》紐約首映會。圖／寶格麗提供

今年6月公開宣布懷第三胎的好萊塢女星安海瑟薇（Ann Hathaway），堪稱地表最美孕婦。她日前出席心理驚悚電影「不存在的罪人」（Verity）紐約首映，身穿Prabal Gurung訂製黑色魚尾禮服，以完美傳遞了電影暗黑懸疑氛圍。禮服採甜心造型領看的無肩設計，貼身上衣勾勒輪廓，搭配手工縫製立體花卉雪紡、亮片與水晶刺繡，在光影下營造出豐富的層次。魚尾剪裁下擺裙身向外舒展，行走時隨風飄逸，散發神秘華麗的暗黑魅力。

身為寶格麗全球代言人的她，也配戴了品牌的頂級珠寶作品。垂墜耳環與戒指點綴細節，不搶禮服主視覺，為臉蛋增添光彩。耳環鑲嵌翠綠色的祖母綠寶石，屬於Divas' Dream系列，以扇形圖騰為主要設計元素，流露出優雅的女性魅力。流線垂墜設計順著頸線延伸，在側分長髮間閃動，既優雅又帶神祕感，完美襯托無肩禮服的鎖骨線條。Serpenti系列戒指與手環互相呼應，簡約厚重的輪廓鑲滿鑽石，紅毯鏡頭下閃耀細緻火光，增添紅毯的沉穩氣場。

BVLGRI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGRI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石手環。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Viper系列白金雙圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列白金雙圈鑽石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級鑽石戒指。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供

寶格麗 安海瑟薇 紐約

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