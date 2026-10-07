瓦城把月亮蝦餅變可愛了！首推5款吊飾盲袋 全品牌生日慶開跑

瓦城（2729）搶攻第4季聚餐商機，集團生日慶將於10月8日起跑，旗下全品牌同步推出滿額贈招牌菜活動，並首度將招牌菜「月亮蝦餅」IP化，推出全新角色「滿滿 MOOOM」及五款吊飾盲袋，透過跨品牌集章方式吸引消費者回流，活動一路延續至11月中旬。

瓦城集團自1990年創立，今年邁入第36年。瓦城表示，此次集團生日慶自10月8日至11月15日登場，旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香、SHANN SHANN、樂子the Diner、YABI KITCHEN、BOBO及大心等品牌均加入活動，依不同消費門檻贈送指定人氣餐點兌換券。

其中，瓦城、非常泰、1010湘、時時香及SHANN SHANN，內用單筆消費滿2,500元，可獲指定招牌餐點兌換券一張，品項包括瓦城「風味椒麻雞」、非常泰「泰北當紅炸子雞」、1010湘「酥炸口水雞」、時時香「蒜泥白肉瀑布」及SHANN SHANN「台灣鳳梨鮮蝦球」。

樂子the Diner、YABI KITCHEN及BOBO單筆消費滿2,000元，分別贈送「是拉差楓糖炸雞」、「檳城香炒粿條」及「蝦醬雞翅」兌換券；大心單筆內用滿500元，則贈「啾心鮮蝦棒」兌換券。活動贈送的餐點兌換券可於下次符合指定消費條件時使用，使用期限至11月30日。

除餐飲優惠外，瓦城今年也首度跨足角色IP，從集團代表性菜色「月亮蝦餅」發想，推出全新角色「滿滿 MOOOM」，以月亮意象延伸出五款不同造型，分別代表陪伴、給予、快樂、祝福與分享，並進一步製作成吊飾盲袋。

瓦城、非常泰、1010湘、時時香及SHANN SHANN單筆消費滿2,500元可集一章；樂子the Diner、YABI KITCHEN及BOBO滿2,000元集一章，上述品牌集章可合併計算，累積至2、4、6、8及10章時，各可兌換一次「滿滿 MOOOM」吊飾盲袋。

大心則採獨立集章，單筆消費滿500元可集一章，同樣於集滿2、4、6、8及10章時各兌換一次。五款吊飾採盲袋隨機方式贈送，預計10月中旬起開放兌換至11月30日，數量有限、換完為止。

瓦城近年持續擴大多品牌布局，此次生日慶除了以旗下不同價位帶、不同菜系品牌共同搶攻聚餐需求，也首度把長年熱銷的月亮蝦餅轉化為角色IP及周邊商品，進一步從餐桌延伸至消費者日常生活場景。