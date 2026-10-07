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599元玩六福村？國慶連假拿身分證及生日找1、0即享

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
「SNOOPY萬聖祭」登場，吸睛又好拍。六福村／提供
「SNOOPY萬聖祭」登場，吸睛又好拍。六福村／提供

國慶連假去哪玩？拿出身分證找1和0！六福村於10/9（五）至10/11（日）推出「雙十國慶碼」，只要身分證字號及民國出生年月日的數字中，找得到「1」及「0」，就能享優惠價599元。至於家中的小朋友，也有專屬福利「SNOOPY國慶童樂會」，未滿12歲兒童享399元，還加贈SNOOPY限量票卡，爸爸媽媽快帶著孩子一起來六福村歡度假期。

身分證先拿出來找1、0 雙十國慶碼599元暢玩六福村

身分證也能成為國慶入園優惠的「通關密碼」，活動期間只要身分證字號及民國出生年月日的數字中，出現「1」及「0」，即可享599元優惠價入園。「1」及「0」可以分別出現在身分證字號或出生年月日中，不要求兩者都要同時出現，例如身分證字號已有「1」及「0」，即使出生年月日沒有，也符合優惠資格。不過要特別注意，出生年月日中的「01、02、03」等前導數字「0」不列入計算。

未滿12歲兒童399元 再送限量SNOOPY票卡

除了大朋友有專屬國慶優惠，小朋友也有自己的歡樂行程。六福村推出「SNOOPY國慶童樂會」，未滿12歲兒童享399元，還可獲得SNOOPY限量票卡1張，數量有限送完為止，想收藏的粉絲可要把握機會。

六福村現在有卡哇伊的「SNOOPY萬聖祭」，巨型黃色扭蛋機、抱著萬聖南瓜的超大歐拉夫、PEANUTS漫畫經典校車等各種可愛場景，通通都是拍照打卡的熱門亮點。美國大西部主題區更是化身恐萬聖區「墓碑鎮」，白天有鬼娃芮妮帶來的日間遊行《墓碑鎮的異界狂想曲》，週五及假日晚上還有夜間遊行《墓碑鎮：鹿魔覺醒》，5米高「鹿魔」恐怖降臨。白天可愛，夜晚驚奇，一次滿足不同玩法。

六福村 國慶 身分證

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