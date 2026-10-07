摩斯×SOU・SOU「5款實用周邊＋聯名杯身」超美！坦都里烤雞烤餅上桌

摩斯漢堡首次與日本美學設計品牌「SOU・SOU」跨界合作，推出「連帽披肩毯」、「手提保溫杯」等聯名周邊，同時連咖啡杯也換上時尚新風格。除此之外，本季還有「月見坦都里烤雞烤餅」與「月見凱薩熱狗烤餅」新品登場，帶來一場秋季饗宴。

「SOU・SOU」以「創造全新的日本文化」為核心理念，積極運用日本傳統素材和技法，展現現代生活風格的創作。此次MOS推出的周邊共有5款，預計10月16日起開賣，活動期間凡消費咖啡即可加購一件周邊。其中「手提保溫瓶」採用304不鏽鋼瓶身，具備710ml大容量設計，原價899元，加購價749元。

另外「耐熱玻璃保鮮盒」採用玻璃盒身，耐高溫可微波加熱，共有2款花色，原價499元，加購價349元；「連帽披肩毯」兼具保暖與造型，結合毛毯、披風與帽子的優點，可當作冷氣毯、午睡被或外出斗篷等多用途功能，原價699元，加購價549元。除此之外，亦提供摩斯金點換購方案。

10月16日至11月30日止，凡消費任一MOS Café系列飲品，並完成打卡任務，有機會獲得「SOU・SOU手提保溫瓶」；自10月16日至11月30日，會員持摩斯卡消費任一MOS Café系列飲品，有機會獲得「SOU・SOU咖啡日常生活全套周邊」。

本季摩斯漢堡也推出具有異國風情的新品。「月見坦都里烤雞烤餅」使用新鮮去骨雞腿肉，以香料醃漬後以慢火烘烤，搭配烤餅皮、紅黃甜椒與萵苣，再澆淋道地坦都里醬汁提味，極富南亞炭烤料理特色，每份135元。「月見凱薩熱狗烤餅」將馬蹄型煙燻熱狗為主角，搭配烤餅、水煮蛋、高麗菜絲與青生菜，並以特製凱薩醬提味，每份125元。

此外，還有「月見大阪燒珍珠堡」、「山葵風味月見大阪燒珍珠堡」、「韓式炸雞薯條組」、「和風豚汁蔬菜湯」以及早餐「金咖哩豬排堡」等多款品項登場。活動期間並推出限定雙人餐組合，優惠價439元。歡慶國慶與萬聖節，即日起至10月15日，推出「歡慶雙十 百元享美味」活動，包含「黃金塔塔鱈魚堡早餐」組合優惠價100元、雙漢堡組合特價200元，及指定精選飲品任選2杯只需100元。

摩斯漢堡攜手「SOU・SOU」，推出多款周邊。圖／摩斯漢堡提供

月見凱薩熱狗烤餅，每份125元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡聯手「SOU・SOU」打造聯名包裝與周邊。圖／摩斯漢堡提供

月見坦都里烤雞烤餅，每份135元。。圖／摩斯漢堡提供

摩斯飲品也限時換上SOU・SOU新裝。圖／摩斯漢堡提供