27春夏巴黎時裝周／寶格麗珠寶變包包 Serpenti、Tubogas化身時髦配件
寶格麗（BVLGARI）將頂級珠寶的創意與工藝，延伸至2027春夏包款與配件系列，從品牌典藏汲取靈感，將Serpenti、Tubogas等經典符號轉化為當代皮件輪廓，更讓源自1970年代的Melone手拿包重新登場，透過珍稀材質、鮮明色彩與繁複手工，讓包包成為身上最搶眼的珠寶。
此次亮相的Melone手拿包，是寶格麗品牌典藏中的經典作品的嶄新回歸，靈感來自甜瓜，圓潤飽滿的造型象徵富足、繁榮與生命力。全新版本以金色飾面褶皺鋁材打造立體包身，搭配流暢曲線及宛如蛋面切割寶石的白色珍珠母貝扣飾，讓金屬光澤與珠寶元素交織。包內則鋪陳柔軟Nappa小羊皮，並附黑色、象牙白兩款可替換絲質流蘇，另有12種色彩可訂製。
Serpenti系列亦推出多款新作。首次亮相的Serpenti 1968，取材自1968年經典Serpenti珠寶腕表，以蜿蜒如蛇身的雕塑感金屬提把及蛇首磁吸扣環，勾勒結構鮮明的長方形包身；提把還可拆卸，換上更具份量的Cobra鏈帶，手提、肩背兩種造型自由切換。色彩則涵蓋玉髓藍、石榴石紅、珍珠白與經典黑。
Serpenti Cuore 1968則以心形輪廓搭配手工琺瑯靈蛇提把，推出石榴石紅與晶透粉等季節色彩；Serpenti Cuoricino則加入玉髓藍及水晶鋪鑲版本，其中水晶款以超過4,300顆施華洛世奇水晶裝飾，近1,000顆由工匠於最後階段逐一手工鑲嵌，讓迷你包化身可隨身攜帶的珠寶作品。
經典Serpenti Forever也持續進化，推出中型提包與中型肩背包兩種新輪廓，並以寶石為靈感發展季節色彩；Serpenti Forever Elongated提包則換上翡翠綠。系列同時探索水蛇皮等珍稀材質，透過染色、打磨、半透明飾面及熨燙定型等工序，凸顯天然鱗片的光澤與質感。另一經典符號Tubogas則化身Tubogas Sphere包款，以石榴石紅小牛皮搭配金色飾面黃銅Tubogas提把，球形細節並綴以半透明琺瑯與水晶，將1970年代珠寶美學融入現代包款。
還有一系列以精湛工藝打造的包款。Galaxy Crystals銀河水晶工藝在Serpenti Forever迷你手提包鑲上超過1.5萬顆水晶，歷經近13小時完成；Lotus Garden Embroidery蓮花花園刺繡則運用莖繡、立體刺繡、緞面繡與結粒繡等技法，搭配拉菲草、水晶與珍珠，讓皮革宛如盛放的花園。其中Serpentine Tote托特包更使用約600公尺繡線及900個裝飾元素，光是刺繡與裝飾就需15天完成。從珠寶到皮件，寶格麗以色彩、材質與手工技藝重新定義包款，讓包包成為可攜帶的藝術品。
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