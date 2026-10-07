27春夏巴黎時裝周／寶格麗珠寶變包包 Serpenti、Tubogas化身時髦配件

寶格麗（BVLGARI）將頂級珠寶的創意與工藝，延伸至2027春夏包款與配件系列，從品牌典藏汲取靈感，將Serpenti、Tubogas等經典符號轉化為當代皮件輪廓，更讓源自1970年代的Melone手拿包重新登場，透過珍稀材質、鮮明色彩與繁複手工，讓包包成為身上最搶眼的珠寶。

此次亮相的Melone手拿包，是寶格麗品牌典藏中的經典作品的嶄新回歸，靈感來自甜瓜，圓潤飽滿的造型象徵富足、繁榮與生命力。全新版本以金色飾面褶皺鋁材打造立體包身，搭配流暢曲線及宛如蛋面切割寶石的白色珍珠母貝扣飾，讓金屬光澤與珠寶元素交織。包內則鋪陳柔軟Nappa小羊皮，並附黑色、象牙白兩款可替換絲質流蘇，另有12種色彩可訂製。

Serpenti系列亦推出多款新作。首次亮相的Serpenti 1968，取材自1968年經典Serpenti珠寶腕表，以蜿蜒如蛇身的雕塑感金屬提把及蛇首磁吸扣環，勾勒結構鮮明的長方形包身；提把還可拆卸，換上更具份量的Cobra鏈帶，手提、肩背兩種造型自由切換。色彩則涵蓋玉髓藍、石榴石紅、珍珠白與經典黑。

Serpenti Cuore 1968則以心形輪廓搭配手工琺瑯靈蛇提把，推出石榴石紅與晶透粉等季節色彩；Serpenti Cuoricino則加入玉髓藍及水晶鋪鑲版本，其中水晶款以超過4,300顆施華洛世奇水晶裝飾，近1,000顆由工匠於最後階段逐一手工鑲嵌，讓迷你包化身可隨身攜帶的珠寶作品。

經典Serpenti Forever也持續進化，推出中型提包與中型肩背包兩種新輪廓，並以寶石為靈感發展季節色彩；Serpenti Forever Elongated提包則換上翡翠綠。系列同時探索水蛇皮等珍稀材質，透過染色、打磨、半透明飾面及熨燙定型等工序，凸顯天然鱗片的光澤與質感。另一經典符號Tubogas則化身Tubogas Sphere包款，以石榴石紅小牛皮搭配金色飾面黃銅Tubogas提把，球形細節並綴以半透明琺瑯與水晶，將1970年代珠寶美學融入現代包款。

還有一系列以精湛工藝打造的包款。Galaxy Crystals銀河水晶工藝在Serpenti Forever迷你手提包鑲上超過1.5萬顆水晶，歷經近13小時完成；Lotus Garden Embroidery蓮花花園刺繡則運用莖繡、立體刺繡、緞面繡與結粒繡等技法，搭配拉菲草、水晶與珍珠，讓皮革宛如盛放的花園。其中Serpentine Tote托特包更使用約600公尺繡線及900個裝飾元素，光是刺繡與裝飾就需15天完成。從珠寶到皮件，寶格麗以色彩、材質與手工技藝重新定義包款，讓包包成為可攜帶的藝術品。

BVLGARI Melone手拿包配白色流蘇。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuore 1968粉彩色小牛皮提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包提供兩種流蘇。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti 1968玉髓藍小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas’ Dream Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti 1968黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮手提包、石榴石紅色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas Sphere石榴石紅色小牛皮晚宴包。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever蓮花花園粉色刺繡牛皮手提包、藍色刺繡牛皮迷你手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Calla 系列Serpentine蓮花花園藍粉色刺繡牛皮托特包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Elongated Top Handle翡翠色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供