快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

27春夏巴黎時裝周／寶格麗珠寶變包包 Serpenti、Tubogas化身時髦配件

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever粉彩色水蛇皮肩背包、玉髓藍水蛇皮迷你手提包。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever粉彩色水蛇皮肩背包、玉髓藍水蛇皮迷你手提包。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）將頂級珠寶的創意與工藝，延伸至2027春夏包款與配件系列，從品牌典藏汲取靈感，將Serpenti、Tubogas等經典符號轉化為當代皮件輪廓，更讓源自1970年代的Melone手拿包重新登場，透過珍稀材質、鮮明色彩與繁複手工，讓包包成為身上最搶眼的珠寶。

此次亮相的Melone手拿包，是寶格麗品牌典藏中的經典作品的嶄新回歸，靈感來自甜瓜，圓潤飽滿的造型象徵富足、繁榮與生命力。全新版本以金色飾面褶皺鋁材打造立體包身，搭配流暢曲線及宛如蛋面切割寶石的白色珍珠母貝扣飾，讓金屬光澤與珠寶元素交織。包內則鋪陳柔軟Nappa小羊皮，並附黑色、象牙白兩款可替換絲質流蘇，另有12種色彩可訂製。

Serpenti系列亦推出多款新作。首次亮相的Serpenti 1968，取材自1968年經典Serpenti珠寶腕表，以蜿蜒如蛇身的雕塑感金屬提把及蛇首磁吸扣環，勾勒結構鮮明的長方形包身；提把還可拆卸，換上更具份量的Cobra鏈帶，手提、肩背兩種造型自由切換。色彩則涵蓋玉髓藍、石榴石紅、珍珠白與經典黑。

Serpenti Cuore 1968則以心形輪廓搭配手工琺瑯靈蛇提把，推出石榴石紅與晶透粉等季節色彩；Serpenti Cuoricino則加入玉髓藍及水晶鋪鑲版本，其中水晶款以超過4,300顆施華洛世奇水晶裝飾，近1,000顆由工匠於最後階段逐一手工鑲嵌，讓迷你包化身可隨身攜帶的珠寶作品。

經典Serpenti Forever也持續進化，推出中型提包與中型肩背包兩種新輪廓，並以寶石為靈感發展季節色彩；Serpenti Forever Elongated提包則換上翡翠綠。系列同時探索水蛇皮等珍稀材質，透過染色、打磨、半透明飾面及熨燙定型等工序，凸顯天然鱗片的光澤與質感。另一經典符號Tubogas則化身Tubogas Sphere包款，以石榴石紅小牛皮搭配金色飾面黃銅Tubogas提把，球形細節並綴以半透明琺瑯與水晶，將1970年代珠寶美學融入現代包款。

還有一系列以精湛工藝打造的包款。Galaxy Crystals銀河水晶工藝在Serpenti Forever迷你手提包鑲上超過1.5萬顆水晶，歷經近13小時完成；Lotus Garden Embroidery蓮花花園刺繡則運用莖繡、立體刺繡、緞面繡與結粒繡等技法，搭配拉菲草、水晶與珍珠，讓皮革宛如盛放的花園。其中Serpentine Tote托特包更使用約600公尺繡線及900個裝飾元素，光是刺繡與裝飾就需15天完成。從珠寶到皮件，寶格麗以色彩、材質與手工技藝重新定義包款，讓包包成為可攜帶的藝術品。

BVLGARI Melone手拿包配白色流蘇。圖／寶格麗提供
BVLGARI Melone手拿包配白色流蘇。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Cuore 1968粉彩色小牛皮提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Cuore 1968粉彩色小牛皮提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包提供兩種流蘇。圖／寶格麗提供
BVLGARI Melone手拿包提供兩種流蘇。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti 1968玉髓藍小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti 1968玉髓藍小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Divas’ Dream Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas’ Dream Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti 1968黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti 1968黑色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮手提包、石榴石紅色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever黑色小牛皮手提包、石榴石紅色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Tubogas Sphere石榴石紅色小牛皮晚宴包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas Sphere石榴石紅色小牛皮晚宴包。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever蓮花花園粉色刺繡牛皮手提包、藍色刺繡牛皮迷你手提包。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever蓮花花園粉色刺繡牛皮手提包、藍色刺繡牛皮迷你手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Calla 系列Serpentine蓮花花園藍粉色刺繡牛皮托特包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Calla 系列Serpentine蓮花花園藍粉色刺繡牛皮托特包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Serpenti Forever Elongated Top Handle翡翠色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Elongated Top Handle翡翠色小牛皮手提包。圖／寶格麗提供

BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Melone手拿包。圖／寶格麗提供

（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手提包、Divas' Dream Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手拿包。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Serpenti Forever Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手提包、Divas' Dream Galaxy Crystals銀河水晶深藍色山羊麂皮手拿包。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶 巴黎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

27春夏巴黎時裝周／捕捉風與光線的無重力奢華 愛馬仕勾勒空氣的輪廓

把幸運戴在身上！FRED Chance Infinie玫瑰金、白金無限符號藏新意

日本輕薄小長夾 il modo AIR Premium 登台！法國百年皮革打造質感新作

日本最強星後代木村光希、內田雅樂合體 點名UNIQLO最愛牛仔褲型

相關新聞

瓦城把月亮蝦餅變可愛了！首推5款吊飾盲袋 全品牌生日慶開跑

瓦城（2729）搶攻第4季聚餐商機，集團生日慶將於10月8日起跑，旗下全品牌同步推出滿額贈招牌菜活動，並首度將招牌菜「月亮蝦餅」IP化，推出全新角色「滿滿 MOOOM」及五款吊飾盲袋，透過跨品牌集章方式吸引消費者回流，活動一路延續至11月中旬。

599元玩六福村？國慶連假拿身分證及生日找1、0即享

國慶連假去哪玩？拿出身分證找1和0！六福村於10/9（五）至10/11（日）推出「雙十國慶碼」，只要身分證字號及民國出生年月日的數字中，找得到「1」及「0」，就能享優惠價599元。至於家中的小朋友，也有專屬福利「SNOOPY國慶童樂會」，未滿12歲兒童享399元，還加贈SNOOPY限量票卡，爸爸媽媽快帶著孩子一起來六福村歡度假期。

摩斯×SOU・SOU「5款實用周邊＋聯名杯身」超美！坦都里烤雞烤餅上桌

摩斯漢堡首次與日本美學設計品牌「SOU・SOU」跨界合作，推出「連帽披肩毯」、「手提保溫杯」等聯名周邊，同時連咖啡杯也換上時尚新風格。除此之外，本季還有「月見坦都里烤雞烤餅」與「月見凱薩熱狗烤餅」新品登場，帶來一場秋季饗宴。

27春夏巴黎時裝周／寶格麗珠寶變包包 Serpenti、Tubogas化身時髦配件

寶格麗（BVLGARI）將頂級珠寶的創意與工藝，延伸至2027春夏包款與配件系列，從品牌典藏汲取靈感，將Serpenti、Tubogas等經典符號轉化為當代皮件輪廓，更讓源自1970年代的Melone手拿包重新登場，透過珍稀材質、鮮明色彩與繁複手工，讓包包成為身上最搶眼的珠寶。

史努比現身桃園萬聖城 10月連嗨9天G11藝文特區站搶先體驗

2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，活動橫跨桃園藝文廣場、綠2公園及綠1公園。市長張善政今天公布5大亮點，包括限定動畫秀、藝術裝置、史努比見面會等，市府也將開放即將通車的捷運綠線G11藝文特區站，讓民眾搶先體驗。

「嗨啾」軟糖驚見棕色不明物！消費者傻眼 品牌急取回送驗

一名網友近日在Threads發文表示，自己剛拆開一包「嗨啾」青蘋果口味軟糖，卻發現其中一顆外觀出現明顯異常，讓她忍不住拍照詢問「剛打開就長這樣，這到底是什麼東西」。貼文曝光後引發網友熱議，不少人直呼「好噁」，也有人擔心食品安全問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。