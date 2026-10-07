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史努比現身桃園萬聖城 10月連嗨9天G11藝文特區站搶先體驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，市長張善政宣布，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，現場將推出限定動畫秀、見面會及藝術裝置等活動。記者朱冠諭／攝影
2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，市長張善政宣布，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，現場將推出限定動畫秀、見面會及藝術裝置等活動。記者朱冠諭／攝影

2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，活動橫跨桃園藝文廣場、綠2公園及綠1公園。市長張善政今天公布5大亮點，包括限定動畫秀、藝術裝置、史努比見面會等，市府也將開放即將通車的捷運綠線G11藝文特區站，讓民眾搶先體驗。

張善政表示，桃園萬聖城近年吸引許多市民及外地親子參與，史努比是不分世代都熟悉的經典角色，他過去在國外時也曾購買「Peanuts」漫畫，至今仍會閱讀。今年透過史努比與桃園景點結合，希望讓大小朋友感受不同以往的萬聖節。

觀旅局表示，今年規畫7款限定視覺，讓史努比走進大溪老街、桃園國際機場、永安漁港、桃園市立圖書館總館、拉拉山及小烏來天空步道等景點，另打造充滿南瓜、幽靈等元素的PEANUTS玩具屋，部分設計也會化為現場裝置。

觀旅局指出，活動期間每晚6時起，每半小時將推出5分鐘史努比萬聖節限定動畫秀，現場規畫主舞台、入口意象、鬼屋及9座結合PEANUTS元素的藝術裝置，並安排史努比見面會，民眾可變裝與史努比互動拍照。

10月24日開城當天將舉辦演唱會，9天活動另有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姊姊及DJ電音派對等節目，現場並設置PEANUTS限定賣店，推出多款萬聖節限定周邊商品。

張善政提到，今年另一亮點是結合即將通車的捷運綠線G11藝文特區站，活動期間將開放民眾搶先體驗，並串聯藝文特區活動場域，讓市民感受城市交通及藝文休閒發展。活動自10月24日起一連9天登場，邀請親子及史努比粉絲到桃園過萬聖節。

2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，市長張善政宣布，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，現場將推出限定動畫秀、見面會及藝術裝置等活動。記者朱冠諭／攝影
2026桃園萬聖城將於10月24日至11月1日登場，市長張善政宣布，今年首度結合國際人氣IP「PEANUTS」，由史努比化身萬聖冒險主角，現場將推出限定動畫秀、見面會及藝術裝置等活動。記者朱冠諭／攝影

史努比 藝文特區 桃園

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