哆啦A夢最愛！東京和甘WAKAN首度海外快閃晶華 5款「生銅鑼燒」980元

台北晶華酒店延續國際美食策展，今秋首度將東京當代和菓子品牌「和甘 WAKAN」帶到台灣。東京米其林一星懷石料理名店「赤坂おぎ乃」主廚荻野聰士旗下的「和甘 WAKAN」，即日起至11月15日進駐台北晶華酒店1樓Regent Gift Shop，帶來招牌生銅鑼燒、沖繩黑糖蕨餅及蕨餅拿鐵。台灣饕客不用飛東京，也能品嘗米其林職人打造的日式甜點。

「和甘 WAKAN」由荻野聰士與兄長荻野貴匡共同創立，品牌以小豆、葛粉、抹茶等日本傳統甘味為基礎，加入奶油、鮮奶油、巧克力、起司等西式元素，重新演繹日本甜點。

主廚荻野聰士高中畢業後投入日本料理，曾於米其林三星「京都吉兆嵐山本店」，以及「銀座小十」、「銀座奧田」等名店歷練，2020年於東京赤坂創立「赤坂おぎ乃」，開業僅7個月即摘下米其林一星，之後與兄長共同打造「和甘 WAKAN」。

此次最受矚目的「生銅鑼燒」，也是品牌代表作之一。所謂「生」，並非指未熟，而是取自日文「生クリーム（Nama-kurīmu）」的概念，透過鮮奶油、乳製品打造柔滑濕潤的口感。餅皮以蛋白打發技法製作，口感比傳統銅鑼燒更加蓬鬆；內餡則加入鮮奶油或馬斯卡彭，讓整體口感更輕盈。

「匠心生銅鑼燒組合」一次集結5種口味，包括馬斯卡彭紅豆、雲朵紅豆、台灣限定栗香白鳳豆、北海道奶油紅豆、北海道大納言紅豆，其中「栗香白鳳豆」特別為晶華酒店打造，以細緻白豆餡搭配溫潤栗香，成為此次快閃限定口味。

現場另提供北海道奶油紅豆、絲絨白鳳豆、大納言紅豆3款現作生銅鑼燒，現煎餅皮帶著溫熱香氣，呈現不同於禮盒組合的柔潤口感。生銅鑼燒5入禮盒980元，單點每個220元。

除了銅鑼燒，「和甘 WAKAN」也帶來荻野聰士主廚喜愛的「醇香沖繩黑糖蕨餅」，以柔滑帶彈性的蕨餅搭配特製楓糖粉，讓黑糖的深沉香氣多了一層雅緻甜香。禮盒260公克680元。

飲品則推出「蕨餅拿鐵」，將蕨餅切成小塊，搭配抹茶或福吉茶飲用，取代常見的珍珠咀嚼口感，呈現更柔軟滑順的吃法，每杯320元。

「和甘 WAKAN」快閃至11月15日，於晶華酒店1樓Regent Gift Shop登場，並同步於Take Regent Home線上購物平台開放訂購。詳情及預訂可洽Take Regent Home或電洽：02-2523-8000轉Regent Gift Shop。

和甘生銅鑼燒「雲朵紅豆」。圖/晶華酒店提供

蕨餅抹茶拿鐵。圖/晶華酒店提供