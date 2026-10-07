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「嗨啾」軟糖驚見棕色不明物！消費者傻眼 品牌急取回送驗

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現「嗨啾」青蘋果口味軟糖其中一顆外觀出現不明棕色物體。圖／網友「ynn_o9」授權提供
網友發現「嗨啾」青蘋果口味軟糖其中一顆外觀出現不明棕色物體。圖／網友「ynn_o9」授權提供

一名網友近日在Threads發文表示，自己剛拆開一包「嗨啾」青蘋果口味軟糖，卻發現其中一顆外觀出現不明棕色物體，讓她忍不住拍照詢問「剛打開就長這樣，這到底是什麼東西」。貼文曝光後引發網友熱議，不少人直呼「好噁」，也有人擔心食品安全問題。

對此，嗨啾品牌官方帳號迅速在留言區回應，表示已注意到相關貼文，並已私訊聯繫消費者，「食品安全是我們最重視的事」，目前品保單位已針對該批次展開調查，待結果出爐後將公開說明，同時對造成消費者不安表達歉意。

品牌後續再更新進度指出，目前已與消費者取得聯繫，正安排取回「同包商品與包裝」進行檢驗，同時也已著手檢視青蘋果口味近期的生產留樣及廠區管理紀錄。品牌也表示，待取得商品後會盡快進行鑑定，若有進一步結果，將再次對外說明。

貼文下方則湧入不少網友留言，有人看到照片後直呼「乾，好噁」、「不會吧」，也有人開玩笑猜測是不是「新口味」、「萬一是葡萄乾呢」、「說不定是堅果口味的」，甚至有人留言「優秀蛋白質」，以揶揄方式表達震驚。也有網友驚訝表示：「不會吧，我禮拜日也吃了青蘋果的，我看到棕棕的以為是別的東西，咬掉吐掉了。」

品牌 消費者 食品安全

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