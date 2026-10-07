國慶連假樂園搶客出招 599元暢玩、壽星免費、18歲以下免票

國慶連假將於10月9日至11日登場，各大主題樂園搶攻連假出遊商機，紛紛祭出雙十限定優惠，從身分證對對碰、國慶壽星免費，到萬聖節變裝、親子優惠同步登場，部分樂園祭出599元優惠票價，甚至推出特定族群免費入園，搶攻親子及家庭客群。

六福村主題遊樂園瞄準雙十節推出「身分證對對碰」，連假期間只要身分證字號或民國出生年月日含有數字「1」與「0」，即可享599元優惠入園；曾經造訪六福村的遊客，出示舊票根、過期年票或本人在園區的照片，也能享599元優惠，陪同親友則享799元優惠。

綠舞莊園日式主題遊樂區則推出雙十限定優惠，10月期間穿著國旗上衣，或服裝帶有國旗Logo入園，可享250元優惠票價。雲仙樂園則鎖定國慶壽星，10月10日當天生日的遊客可免費入園，陪同親友享半價優惠。

劍湖山世界同樣推出壽星優惠，10月壽星可享399元入園，10月10日當日壽星則可享100元優惠；麗寶樂園則針對10月壽星推出雙園擇一650元、親友799元，以及摩天輪200元等優惠。此外，麗寶樂園持續推出現職軍警消、義消義交專案，單人或雙人套票均為1,000元。

除了雙十優惠，萬聖節活動也提前暖身，各大樂園紛紛祭出變裝優惠，搶攻年輕族群及親子客。柳營尖山埤渡假村於國慶連假期間推出萬聖節變裝優惠，只要穿著萬聖節裝扮，即可本人免費入園。

六福村則規定全身鬼怪裝扮達70%以上，即可享599元優惠；同時搭上史努比熱潮，雙人穿著黑白配色服裝或出示史努比實體周邊，除可享門票折價外，還可獲贈限量票卡。綠舞莊園也針對萬聖節變裝遊客加碼贈送牧草及萌寵體驗。

親子客則有更多選擇。麗寶樂園於國慶連假推出「18歲以下免費」優惠，符合資格者須搭配一名現場購買899元全票的同行者，園區另安排熊大兔兔明星見面會。劍湖山世界則推出假日早鳥優惠，11時前入園享第二人免費，另有水陸暢玩半價699元、下午1時後入園499元等方案。

綠舞莊園也推出親子互動活動，6至12歲兒童購票後完成集章任務，可獲贈神祕禮物，增加親子出遊的互動體驗。

為分散國慶連假車流，各樂園也同步推出大眾運輸優惠。劍湖山世界與「台灣好行」合作，持雲林三線套票票根可享全票優惠價599元；搭乘新營客運前往柳營尖山埤渡假村，可享100元優惠。麗寶樂園則提供后里線、朝馬線及渡假園區內免費接駁車服務。

各樂園提醒，相關優惠均有適用期間及使用條件，包括變裝認定、年齡及身分驗證等規定，實際活動內容仍以各樂園官方網站及現場公告為準。隨著國慶連假接近，各大樂園從票價優惠、節慶活動到交通接駁同步出招，搶攻連假旅遊人潮。