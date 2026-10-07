出國留學也能吃到茭白筍、燒仙草？爆紅農會美食TOP 10出爐

逛農會，你都買什麼？還只會買米、蛋和蔬菜嗎？貨架上其實藏著不少「人氣零食」。像是香酥的烤玉米、帶著茶香的米菓、越吃越涮嘴的虱目魚酥條，甚至連柚子皮都能讓餐桌上的椒鹽增加風味。這些農會推出的特色商品，近年也頻頻出現在網路討論中。

《網路溫度計DailyView》在農會趴趴灶官網、網友開箱精選的分類中，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出農會爆紅美食TOP 10。本文除了介紹美食特色、整理網友開箱實測心得，小編也實際購買部分商品，開箱告訴你到底好不好吃！

No.10 福猩米餅｜富里鄉農會

網路聲量：226筆

富里農會推出的「福猩米餅」，以富里米製作，米餅口感酥脆，推出玉米濃湯、海鹽、黑米紅藜海鹽、檸檬柚子等口味。玉米濃湯帶有甜鹹與奶香，海鹽風味則以淡淡鹹味襯托米香；黑米紅藜海鹽加入台灣黑米與紅藜，帶有穀物香氣。

檸檬柚子口味則使用富里花蓮越光米製作，加入檸檬與柚子風味，入口帶有微酸鹹的滋味。不同口味各有特色，從玉米濃湯、海鹽到黑米紅藜與檸檬柚子，提供不同風味選擇。

觀察網路討論可以發現，福猩米餅的不同口味是網友分享時常提到的特色，其中玉米濃湯口味受到不少討論，也有網友分享其他口味的開箱心得。有網友說：「福猩米餅很像小時候很愛的玉米濃湯棒的米餅版！小小一包很適合解嘴饞。」 「氣惱自己沒把另外的海鹽、麻辣口味包色帶走，難道品名福猩是暗指猛吃到發福？」

No.9 勁厚餅｜草屯鎮農會

網路聲量：234筆

勁厚餅在Threads等社群平台上被列為「農會超市必買清單」之一，特別是與中寮鄉農會聯名的「桂圓口味」為熱門討論商品。





此款「勁厚餅_南投桂圓口味」選用的是草屯鳥嘴潭生態香米製作，米餅帶有米香與酥脆口感，另外加入中寮鄉農會龍眼乾，增添自然的果香與甜味。有網友說：「勁厚餅桂圓味超香！龍眼木炭焙的味道真的會衝腦門。」「標榜無添加色素防腐劑，給小朋友當零食吃比較安心。」

此外，2025年的東京國際食品展、2026新加坡國際食品展，南投縣政府皆以「品味南投」為主題，攜手農會共同參展。網友對於在地農產能走出台灣、進軍國際市場感到驕傲，這也大幅提升了勁厚餅的品牌形象。有人提到：「品味南投館的包裝越來越精美，送禮給國外友人很有面子。」但也有人建議： 「展覽期間新聞很多，但展完後熱度就退了，有點可惜。」

No.8 紫香芋片｜大甲區農會

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：407筆

「紫香芋片」選用新鮮芋頭製作，與一般將馬鈴薯泥壓模製成的洋芋片不同，採用整顆芋頭直接切片，再經加工製成，保留芋頭本身的香氣，口感酥脆，並帶有淡淡鹹香與胡椒風味。

在社群開箱文推波助瀾下，紫香芋片受到不少網友討論。有人提到：「瘋狂被Threads燒到的農會好物，大甲農會紫香芋片真的超好吃，買了全部被我吃光忘記拍照」，也有人建議增加通路，留言提到：「這些好吃的農會美食在好市多、家樂福都買不到，通路太少了很不方便」。





除了商品本身，農會也會在中元普渡、春節等節慶推出「拜拜箱」或「零食箱」組合，將紫香芋片與其他農會商品搭配銷售。網友也分享：「在農會買到最後一包大甲農會的紫香芋片太好吃了吧！一天就快嗑掉一包好苦惱」、「到底要先打開烤玉米還是紫香芋片？選擇障礙很痛苦。」





看完網友分享後，小編也上網購入一包大甲區農會的紫香芋片實際試吃，入口時先感受到明顯的酥脆口感，咀嚼後芋頭香氣逐漸散出，整體風味相當鮮明。雖然包裝標示為「經典胡椒」口味，但實際品嚐後，胡椒味並不搶戲，主要作為提香、提味使用，仍能吃到芋頭本身的香氣。相較市售洋芋片、芋片常見的重鹹調味，這款紫香芋片整體口味較為清爽，少了厚重的調味感，反而更能凸顯芋頭風味，相當適合放在辦公室當作解嘴饞的零食。

No.7 特級米奶茶｜後壁區農會

網路聲量：547筆

喝過米做的奶茶嗎？後壁區農會把在地稻米加入飲品，推出「特級米奶茶」，以農民種植的蘭麗米搭配台灣本土紅茶，喝起來同時帶有茶香與米香。相較常見的奶茶，這款飲品多了一股米穀氣息，也成為農會加工品中較特別的品項。

從網路討論可以看到，米奶茶受到關注的不只有風味，還包括它把稻米轉化成飲品的做法。有人喜歡米香與紅茶交織的味道，也有人對口感、價格及購買難度提出不同看法。有網友說：「沖下去立刻聞到稻香和紅茶的味道，喝一口整個人都放鬆了」、「用台灣米做的米奶茶，這些不紅沒道理！」但也有人提到「雖然健康但口感跟一般奶茶還是有差，米味太重了。」

No.6 美人腿湯麵｜埔里鎮農會

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：565筆

埔里鎮農會的美人腿湯麵因加入埔里特產「茭白筍」脫水蔬菜包，其清爽湯頭與真實口感在Threads與PTT等社群引起大量討論和轉傳。有網友在Dcard論壇開箱提到：「能吃得到真實的茭白筍的口感，湯頭很棒，不會很鹹，雖然泡了很久，但麵體也不會很快就爛，還是保持有嚼勁」。文章下方甚至有網友說：「還不錯啦！就是皎白筍在泡麵系列裡很特別，脆脆的。來日本工作，我還扛來日本吃呢！」

不過，2026年初，有網友在社群平台分享購買美人腿湯麵卻發現「內容物缺失」。文章寫著：「打開第一碗，只有一塊麵？打開第二碗，只有麵+調味粉包」，形成一波聲量高峰。隨後中華民國農會官方帳號的小編也迅速留言介入處理，讓網友讚嘆效率超高。





小編實際走訪農會銷售據點購買這款美人腿泡麵，發現原本在貨架上堆成小山的商品，兩週後僅剩不到三分之一。從貨架上的庫存變化，也能觀察到這款在地特色泡麵近期相當受到消費者注意。產品目前分為「牛肉湯麵」及「素食麵」等多種口味，葷食、素食者皆能依照飲食需求選擇。

No.5 柚香椒鹽｜麻豆區農會

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網路聲量：658筆

「早餐吃水煮蛋」成為近期最夯的飲食話題，也推升柚香椒鹽的討論聲量。許多網友認為柚香椒鹽能徹底改變水煮蛋單調的風味，留言寫到：「大推麻豆農會的柚香椒鹽！吃水煮蛋撒一點真的世界霹靂無敵好吃欸」、「飲控版：水煮蛋灑上柚香椒鹽！！健康又美味！！每天早餐都這樣吃。」也有人提到自己看到網友推薦後想入手商品，卻發現「跑了好幾間農會都說缺貨，根本買不到。」

到底麻豆農會這款「柚香椒鹽」有何厲害之處？根據官網介紹，該產品選用麻豆在地文旦柚皮，經低溫乾燥後研磨成粉，再與椒鹽依比例混合製成，讓柚皮的清新香氣融入鹽香之中。入口除了椒鹽的鹹香，也能感受到淡淡柚香與微甜回甘。

另外還有結合台南井仔腳二層鹽的「成功鹽」版本，採古法日曬工藝製作，再加入麻豆文旦柚皮粉，呈現較柔和的鹹味與柚子香氣，可用於料理調味，增添清爽的風味層次。





小編實測發現，此款「柚香椒鹽」聞起來就有淡淡的柚皮清香，食用時，口腔有滿滿的柚子香氣，餘韻也會有吃柚子時的回甘、口感溫和，也創造出有別於一般椒鹽的層次風味。

No.4 虱目魚酥條｜台西鄉農會

網路聲量：866筆

台西農會將在地虱目魚製成「虱目魚酥條」，以魚肉為主要食材，經加工後呈現酥脆口感，入口帶有鹹香與海味，並有原味、辣味等口味可選。

此款「虱目魚酥條」成功打破了傳統農會產品「老氣」的刻板印象，尤其Threads更是此產品爆紅的關鍵推手。網友對於虱目魚酥條「空心薯條狀」的設計給予高度評價，認為其口感比傳統淡水魚酥更酥脆且不油膩，尤其是「辣味」版本的推出，帶動了新一波的討論熱潮。

No.3 茶燒米菓｜番路鄉農會

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：902筆

番路鄉農會「茶燒米菓」以台灣米製作，加入茶葉，透過非油炸、直火烘焙方式製成，讓米香與茶香融合。米菓口感酥脆，入口可以感受到米香與茶葉的清香。

茶燒米菓有青心烏龍、蜜香紅茶等茶香口味，將茶葉風味融入米菓之中，呈現甜鹹米菓與茶香交織的風味。小編嘗試蜜香紅茶口味，打開包裝時，第一眼認為它是深色版的雪餅，聞起來沒有茶香，但接下來的每一口都帶有紅茶的清香，且沒有市售雪餅的甜膩。

網友也分享：「我一直覺得甜甜鹹鹹的零食很有台灣味，但這款竟然是蜜香紅茶口味的甜鹹系，算是滿特別的路線」、「吃起來就是雪餅，但她多了一份茶香味， 1份2片59大卡、碳水只有8.4公克，是我嘴饞的小零食。」

No.2 仙草茶、燒仙草｜關西鎮農會

《網路溫度計DailyView》

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網路聲量：1,209筆

新竹關西以仙草聞名，關西鎮農會也推出多款仙草相關產品，其中包括仙草茶與三合一即溶燒仙草。仙草茶以仙草萃取製成，適合冷飲；即溶燒仙草則以沖泡方式食用，加入熱水即可享用，方便在家品嘗。





網友對於即溶燒仙草粉評價極高，認為其打破了傳統熬煮仙草費時費力的限制，且能自由變換為仙草茶、仙草凍或燒仙草，成為居家必備與海外遊子的首選。就有網友幽默分享：「鄭重宣布關西即溶仙草是本世紀最偉大發明，身為異鄉遊子吃到道地燒仙草味感動落淚」、「做完不到三小時就可以吃了，而且好嫩好好吃，做一大杯一下子就吃完了。」

另外，仙草茶則被視為手搖飲的替代品，特別是在炎熱夏季，更被網友廣泛討論。像是有網友說：「好喝又解渴，母子同愛。」而關西鎮農會此款仙草茶有不同容量與口味選擇，除了微糖口味，亦有無糖版本。





小編試過兩種口味，認為其口感相當濃厚，並非只是仙草風味水，而是液體版的仙草凍或燒仙草。用冬瓜露熬煮的有糖版本，也屬清甜，並不會甜膩。



No.1 烤玉米｜台西鄉農會

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網路聲量：7,978筆

台西鄉農會「烤玉米」以玉米製成零嘴，透過烘烤方式呈現酥脆口感，並有不同口味可選。相較於傳統玉米零食，外型與食用方式也成為社群分享時容易被注意的特色。

一名農會員工曾寫到「大家都說台西農會的烤玉米跟虱目魚酥條超受歡迎，可是農會姐姐不信脆有人在買」，引發大量網友曬單證明。底下還有網友說：「是真的真的很好吃。我老公拿去給女兒的幼稚園老師吃，隔天幼稚園老師團購了兩大箱 。」

從網路聲量來看，台西鄉農會烤玉米以7,978筆高於其他入榜商品，成為這次農會美食TOP10中討論筆數最高的商品。





小編也品嘗了碳烤醬香及香辣醬燒兩種口味，推薦能吃辣的朋友試試看辣味，口感就像是夜市烤玉米沾上辣醬，而碳烤醬香烤玉米，吃起來酥酥脆脆，調味不會過重，大人小孩皆適宜。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月30日至2026年9月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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