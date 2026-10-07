高速婆婆帶著走！早安美芝城×膽大黨「5款周邊、盲卡包、插旗」登場

早安美芝城首度攜手日本人氣動漫《膽大黨》，自10月8日起推出「早餐能力覺醒計劃」，共有2款指定套餐，還有角色盲卡包、小插旗及5款限量周邊；同時全面換上聯名設計包裝，讓粉絲從早餐時光就有《膽大黨》的角色相伴。

早安美芝城聯手《膽大黨》推出2款指定套餐。其中「增肌爆能QQ球餐」包含里肌豬排蛋堡、QQ球及美式咖啡，售價149元；「雙蛋回歸餐」則搭配雙蛋蛋餅、麥克雞塊及大杯早美皇奶，售價129元。活動期間購買任一指定套餐，即贈「角色小插旗」及「盲卡包」各1份。小插旗共有8款、盲卡包共有7款，角色涵蓋厄卡倫、小桃、高速婆婆等經典角色，全台限量8萬份，款式隨機。

此次聯名以高速婆婆的「招財貓」造型延伸設計，推出5款限定周邊，部份產品並提供會員點數加購優惠。10月8日推出第一波，「壓克力吊飾鑰匙圈」與「絨毛飲料袋」。其中「壓克力吊飾鑰匙圈」集結5款Q版招財貓造型，其中包含全台僅限量400個的神秘隱藏版， 加購價199元（點數10點＋150元）。「絨毛飲料袋」則搭配立體高速婆婆絨毛吊飾，讓粉絲帶著角色萌翻出門，加購價299元。

第二波於10月15日登場，推出「高速婆婆冷感變色杯」呼應寺仁遇到冷水後化身邪視的設定，倒入冰飲後，杯身字樣會產生變色效果，加購價420元（點數10點＋350元）；「高速婆婆一次性即可拍相機」則呼應男主角厄卡倫對外星世界的濃厚興趣，加購價800元（點數10點＋650元）。另外還有正反兩面皆印有角色圖案的「早餐保溫袋」登場，加購價350元（點數10點＋269元）

早安美芝城並打造3間聯名主題門市，包括信義莊敬概念店、台中民權概念店、台南文平概念店。從門面、牆面到店內空間，處處可見小桃、厄卡倫、高速婆婆等人氣角色的限定佈置，適合粉絲拍照打卡。

「增肌爆能QQ球餐」包含里肌豬排蛋堡、QQ球及美式咖啡，售價149元。圖／早安美芝城提供