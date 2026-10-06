開幕抽干貝XO醬！頂鮮台南擔仔麵插旗大巨蛋　個人套餐、桌菜通通有

御嵿集團旗下台菜品牌「頂鮮台南擔仔麵」日前重返台北市場，進駐台北大巨蛋遠東Garden City 8樓。店內提供個人套餐、經典手路菜與多人桌菜等多種選擇，滿足不同的聚餐需求。慶祝新店開幕，10月31日期間，來店消費，就有機會獲得「頂鮮干貝XO醬」，價值680元。

頂鮮台北大巨蛋店由主廚蔡岳甫領軍，設計多種用餐方案。其中午間個人套餐可享受到多款招牌菜色，每人1280元起，晚餐個人套餐每人1,880元起。多人桌菜提供16,800元、26,800元及36,800元等選擇；單點則包含「過橋南非鮑魚」、「蟹肉白醬焗菜膽」、「粵式脆皮龍江雞」、「黃金酥皮炸蝦卷」、「鮮露蒸活龍蝦」及品牌經典「台南擔仔麵」等菜色。

其中最高規格的10人桌菜，以台菜底蘊為核心，融入日式、法式及港式料理技法，菜色包括嚴選頂級生魚片、磯煮鮑魚和風沙拉、鮮露清蒸活龍蝦、蔥香清蒸紅條魚、蟹肉奶油焗菜膽及木瓜蛤士膜燉盅等，透過不同技法交錯呈現食材風味，每桌36,800元。

延續開幕熱度，10月7日至10月31日期間，來店消費並加入會員，即可參加抽獎，有機會獲得「頂鮮干貝XO醬」，價值680元，限量100瓶。

鮮露清蒸活龍蝦。記者陳睿中／攝影

蔥香清蒸紅條魚。記者陳睿中／攝影

燒烤紐西蘭羊肩排。記者陳睿中／攝影