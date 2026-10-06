麻油老薑、花雕蔥燒牛肉變泡麵 昇恆昌攜台酒推機場限定口味

昇恆昌免稅商店攜手台灣菸酒公司，歷時逾半年開發「酒香老薑麻油風味」及「花雕蔥燒牛肉風味」兩款國門限定杯麵，即日起於桃園、松山、台中及高雄四大國際機場推出，鎖定旅客對台灣經典風味及特色伴手禮的需求。

昇恆昌表示，泡麵方便攜帶，是不少台灣旅客出國時準備的旅行食品，也常成為具有地方特色的伴手禮。此次結合昇恆昌對旅客消費需求的觀察，以及台灣菸酒的食品研發經驗，將台灣人熟悉的飲食風味轉化為限定商品。

兩款杯麵各有特色。「酒香老薑麻油風味」以麻油、老薑搭配淡雅米酒香氣，呈現類似麻油雞、薑母鴨的溫潤風味；「花雕蔥燒牛肉風味」則以蔥燒牛肉湯頭為基底，融入花雕酒香，增添風味層次。考量旅客出國時須攜帶行李及隨身物品，產品採杯裝設計，方便收納與攜帶，讓限定口味也能成為旅行伴手禮。

昇恆昌指出，新品推出後已有旅客主動詢問口味及兌換方式，部分外籍旅客也當場品嘗，其中日本、韓國旅客反應熱烈。

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