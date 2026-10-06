新世代消費者變了 新光三越：從「買商品」走向「買體驗、買生活」

新光三越日前首波周年慶6店開跑後，目前成長超過5％，新光三越分享，「消費型態正從買商品，走向買體驗、買興趣、買生活」，今年周年慶結合寶可夢30周年話題，卡友禮蒐集潮、寶可夢見面會與日本商品展等，都正面帶動周年慶來客人潮。接下來新光三越台北信義新天地周年慶將於10月15日登場，身為話題潮流領航者的信義店，今年周年慶帶來逾200家全新品牌、50家以上全台獨家新櫃、40家主題快閃店，帶來百貨周年慶的潮流主場。

跳脫傳統百貨過去重女輕男，新光三越信義新天地在A9為男士專屬打造的SKM MEN'S開幕滿周年，該樓層客單價近萬元，高於其他男性商品樓層許多，一年可創造5億業績。同時，為服務其他地區消費者，SKM MEN'S今年中也在skm online推出線上購物，當中有6成線上消費者並非居住大台北地區、4成消費者購物時段為晚上10點後，呈現線上與實體購物的互補相乘作用。

另外，今年周年慶隨著交屋潮、小家庭與單身戶更重視對家的投資，家用家電買氣表現亮眼，新光三越分享「現在多數人家庭人口不多、房子也不大，但家裡用的東西都不錯，更願意將可支配所得重點投入住家所需，讓居家環境更舒服」。「家電部分，以前講節能，現在則是講智能，另外還有寵物經濟、居家香氛，都是現在住家環境重視的支出」。

年輕族群消費力同樣不可小覷，因為「年輕人購物重話題，如果話題有中，同樣敢買、敢出手，另外手機追求最新，像是iPhone 18的換機潮，都是年輕人衝第一波先換」。

今年信義新天地周年慶新話題、知名IP、大型活動不間斷，強勢集客。像是周年慶期間有寶可夢30周年一系列卡友周邊與活動、日韓雙展除了美食還有人氣IP集結。另外，A11除了有寶可夢、任天堂兩大IP專門店外，日本動漫周邊Animate也即將在10月10日開幕進駐。授權運動商品Fanatics近日新開幕，呼應棒球熱潮，周年慶期間「北海道日本火腿鬥士隊快閃店」（10/15-11/3）也將進駐A11 6樓信義劇場，不用飛到北海道，在台灣就近就可以買到日本火腿鬥士隊周邊。

新光三越台北信義新天地周年慶首14日（10/15-10/28)化妝品單筆滿2,000元送2,000點、單館累計滿5,000元送5,000點，名品、大家電、法雅客、iStore等單筆滿萬送5,000點。圖／新光三越提供

寶可夢30周年魅力，在新光三越周年慶發威。圖／新光三越提供