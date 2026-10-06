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你看的是莫內睡蓮還是珍妮佛勞倫斯？Dior 2027早春度假大片藏彩蛋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）品牌大使Greta Lee、Taylor Russell、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
（由左至右）品牌大使Greta Lee、Taylor Russell、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

Dior 2027早春度假系列形象照率先曝光，品牌大使Jennifer Lawrence、Greta Lee、Taylor Russell與Drew Starkey四位靈感繆思共同擔綱演繹，由攝影師Sam Rock掌鏡，並將拍攝場景拉到洛杉磯郡立藝術博物館（LACMA），也就是Dior 2027早春度假系列大秀的舉辦地點，融會時尚、電影與藝術。

這組形象照以「觀看」與「被觀看」為主題，四位演員並非刻意扮演角色，而是以自己本人的身分漫步於博物館展廳之間。Jennifer Lawrence、Greta Lee與Taylor Russell時而一起談笑，時而凝視藝術作品，也有人沉浸在自己的思緒裡。Dior藉此呼應好萊塢「夢工廠」的想像，將博物館塑造成另一個讓想像自由馳騁的空間。色彩也是本季視覺的一大亮點。Dior創意總監Jonathan Anderson從加州陽光、好萊塢彩色電影黃金時代，以及普普藝術鮮明美學汲取靈感，打造充滿活力的色彩調性；演員對藝術作品自然流露的反應，也讓整體影像在精心構圖之外，多了一份真實感。

新作中也可看到多款全新包款，包括由Greta Lee演繹的Dior Double雙手柄手提包，以及Taylor Russell示範的Dior Initials Hobo包款，以三角形輪廓搭配標誌性Cannage縫線籐格紋。Drew Starkey則背上Dior Double-Up郵差包，以超大尺寸輪廓、雙扣與翻蓋設計呈現；Dior Granville系列亦同步亮相，包括黑色皮革搭配銀色金屬飾件的Shopper，以及麂皮材質、搭配對比色Cannage縫線的Duffle包款。

此次大片中更暗藏藝術彩蛋：Drew Starkey身穿Dior與藝術家Ed Ruscha合作的襯衫，上面印有取自藝術家作品的文字；畫面反覆出現LACMA收藏的莫內「睡蓮」，也延伸至巴黎橘園美術館的「睡蓮」系列，以及Dior 2026-2027秋冬系列的睡蓮意象，呼應迪奧先生跨越不同洲際與藝術作品、始終不變的花卉情懷。

（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

（由左至右）品牌大使Jennifer Lawrence於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
（由左至右）品牌大使Jennifer Lawrence於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

（由左至右）品牌大使Greta Lee、Taylor Russell、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供
（由左至右）品牌大使Greta Lee、Taylor Russell、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

Dior 莫內 好萊塢 珍妮佛勞倫斯

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