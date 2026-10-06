你看的是莫內睡蓮還是珍妮佛勞倫斯？Dior 2027早春度假大片藏彩蛋

Dior 2027早春度假系列形象照率先曝光，品牌大使Jennifer Lawrence、Greta Lee、Taylor Russell與Drew Starkey四位靈感繆思共同擔綱演繹，由攝影師Sam Rock掌鏡，並將拍攝場景拉到洛杉磯郡立藝術博物館（LACMA），也就是Dior 2027早春度假系列大秀的舉辦地點，融會時尚、電影與藝術。

這組形象照以「觀看」與「被觀看」為主題，四位演員並非刻意扮演角色，而是以自己本人的身分漫步於博物館展廳之間。Jennifer Lawrence、Greta Lee與Taylor Russell時而一起談笑，時而凝視藝術作品，也有人沉浸在自己的思緒裡。Dior藉此呼應好萊塢「夢工廠」的想像，將博物館塑造成另一個讓想像自由馳騁的空間。色彩也是本季視覺的一大亮點。Dior創意總監Jonathan Anderson從加州陽光、好萊塢彩色電影黃金時代，以及普普藝術鮮明美學汲取靈感，打造充滿活力的色彩調性；演員對藝術作品自然流露的反應，也讓整體影像在精心構圖之外，多了一份真實感。

新作中也可看到多款全新包款，包括由Greta Lee演繹的Dior Double雙手柄手提包，以及Taylor Russell示範的Dior Initials Hobo包款，以三角形輪廓搭配標誌性Cannage縫線籐格紋。Drew Starkey則背上Dior Double-Up郵差包，以超大尺寸輪廓、雙扣與翻蓋設計呈現；Dior Granville系列亦同步亮相，包括黑色皮革搭配銀色金屬飾件的Shopper，以及麂皮材質、搭配對比色Cannage縫線的Duffle包款。

此次大片中更暗藏藝術彩蛋：Drew Starkey身穿Dior與藝術家Ed Ruscha合作的襯衫，上面印有取自藝術家作品的文字；畫面反覆出現LACMA收藏的莫內「睡蓮」，也延伸至巴黎橘園美術館的「睡蓮」系列，以及Dior 2026-2027秋冬系列的睡蓮意象，呼應迪奧先生跨越不同洲際與藝術作品、始終不變的花卉情懷。

（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

（由左至右）品牌大使Jennifer Lawrence於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

（由左至右）品牌大使Taylor Russell、Greta Lee、Jennifer Lawrence演繹Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供

品牌大使Drew Starkey於LACMA拍攝Dior 2027早春度假系列形象。圖／Dior提供