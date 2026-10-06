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LOPIA大巨蛋店開幕日出爐 主打「美食主題樂園」首發新品連發
日本超市LOPIA台北大巨蛋Garden City店終於公布開幕日期，品牌在社群宣布，LOPIA在台灣第15家店、台北第3家店的台北大巨蛋Garden City據點將在11月6日開幕，並以「美食主題樂園」來形容該店型。
LOPIA台北大巨蛋Garden City店將有台灣首次登場、日本知名甜點大師「Toshi Yoroizuka」（鎧塚俊彥）的甜點將首度登台；還有台北首次導入LOPIA的「酒類博物館」。
人氣商品「水果甜點」也將推出全新的秋冬限定新品，鮮魚區則主打四國・北海道直送的海鮮、鮮魚，將首次在Garden City店登場。精肉區除了精選肉品之外，還有多田工房的香腸等全新商品首次亮相。熟食區將推出Garden City店限定披薩，以及一系列全新商品。
對於開幕時間表出爐，網友留言指出「可以邊看棒球邊吃LOPIA Pizza了」，另有網友詢問何時換天母店開幕？品牌回覆「預計明年春天以後」。
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