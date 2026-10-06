卡地亞LOVE Unlimited再進化！純金項鍊、鑽石手鍊解鎖愛的無限可能
卡地亞（Cartier）經典LOVE系列續寫新章，以「愛無止境」為靈感推出LOVE Unlimited全新作品，將標誌性的螺絲圖案化為更靈活、流動的珠寶語彙。此次全新作品包括純金屬項鍊，以及以璀璨鑽石取代經典螺絲圖案的珍貴版本手鍊與戒指，從配戴方式到珠寶工藝皆展現卡地亞對經典設計的當代演繹。
LOVE系列源自於1969年，設計師Aldo Cipullo於紐約為卡地亞打造經典橢圓形手環，以兩個半圓組成貼合手腕的輪廓，最具辨識度的設計莫過於外露的螺絲，搭配專屬螺絲起子固定，突破當時珠寶設計的傳統想像。LOVE從此成為承載強烈情感的珠寶宣言，簡潔俐落的線條與鮮明比例，讓這個誕生於紐約的設計持續衍生出戒指、項鍊及不同尺寸與材質版本。
LOVE Unlimited則進一步將這份經典精神轉化為更具流動性的設計。全新純金項鍊以符合人體工學的結構打造，金質緞帶般的造型環繞頸間，由多枚槽紋鍊節組成，並加入LOVE標誌性螺絲圖案，隨著頸部線條自然延展。作品提供玫瑰金、黃K金及鍍銠白K金選擇，讓經典符號從手腕延伸至頸間，也帶來不同於傳統珠寶的配戴方式。
同時亮相的LOVE Unlimited鑲鑽手鍊，卡地亞以圓形鑽石取代熟悉的螺絲圖案，並特別打造呼應螺絲造型的鑲座。無論白K金、玫瑰金或黃K金版本，鑲座皆採白K金製作，透過細緻的金屬結構襯托鑽石光芒，讓原本帶有工業感的LOVE符號，轉化為更璀璨精緻的珠寶語言。
在新作中，LOVE Unlimited的流動感無疑是高度精準珠寶工藝的體現。手鍊與項鍊皆由多達200枚經過微縮設計、完全手工拋光的部件組裝而成，每一枚零件都必須精準銜接，才能讓金質結構呈現柔韌而連貫的活動效果。此次鑲鑽手鍊所使用的鑽石，也依循卡地亞嚴謹標準精心甄選，將珠寶美感與工藝精度融為一體。
LOVE Unlimited另一項巧思則藏在配戴方式。鑲鑽手鍊配備卡地亞已申請專利的隱藏式搭扣，可與其他手鍊相互連接，不論兩兩相連或多枚串接，都能依個人喜好層層疊戴，也能單獨配戴，或與經典LOVE手鍊堆疊。這種可自由組合的設計，正契合LOVE Unlimited「愛無止境」的理念，讓珠寶不再只是固定形式，而是隨著配戴者的選擇持續變化。
同時曝光的全新形象中，LOVE Unlimited透過巴黎塞納河描繪戀人之間的情感交流，流動的河水宛如金質緞帶，成為「愛無止境」的視覺象徵；同時卡地亞更攜手雅各艾洛蒂（Jacob Elordi），透過其攝影師妹妹伊莎貝拉艾洛蒂（Isabella Elordi）的鏡頭，以更親密、自然的影像語言詮釋LOVE Unlimited所蘊含的優雅與自由精神。
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