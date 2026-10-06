卡地亞LOVE Unlimited再進化！純金項鍊、鑽石手鍊解鎖愛的無限可能

卡地亞（Cartier）經典LOVE系列續寫新章，以「愛無止境」為靈感推出LOVE Unlimited全新作品，將標誌性的螺絲圖案化為更靈活、流動的珠寶語彙。此次全新作品包括純金屬項鍊，以及以璀璨鑽石取代經典螺絲圖案的珍貴版本手鍊與戒指，從配戴方式到珠寶工藝皆展現卡地亞對經典設計的當代演繹。

LOVE系列源自於1969年，設計師Aldo Cipullo於紐約為卡地亞打造經典橢圓形手環，以兩個半圓組成貼合手腕的輪廓，最具辨識度的設計莫過於外露的螺絲，搭配專屬螺絲起子固定，突破當時珠寶設計的傳統想像。LOVE從此成為承載強烈情感的珠寶宣言，簡潔俐落的線條與鮮明比例，讓這個誕生於紐約的設計持續衍生出戒指、項鍊及不同尺寸與材質版本。

LOVE Unlimited則進一步將這份經典精神轉化為更具流動性的設計。全新純金項鍊以符合人體工學的結構打造，金質緞帶般的造型環繞頸間，由多枚槽紋鍊節組成，並加入LOVE標誌性螺絲圖案，隨著頸部線條自然延展。作品提供玫瑰金、黃K金及鍍銠白K金選擇，讓經典符號從手腕延伸至頸間，也帶來不同於傳統珠寶的配戴方式。

同時亮相的LOVE Unlimited鑲鑽手鍊，卡地亞以圓形鑽石取代熟悉的螺絲圖案，並特別打造呼應螺絲造型的鑲座。無論白K金、玫瑰金或黃K金版本，鑲座皆採白K金製作，透過細緻的金屬結構襯托鑽石光芒，讓原本帶有工業感的LOVE符號，轉化為更璀璨精緻的珠寶語言。

在新作中，LOVE Unlimited的流動感無疑是高度精準珠寶工藝的體現。手鍊與項鍊皆由多達200枚經過微縮設計、完全手工拋光的部件組裝而成，每一枚零件都必須精準銜接，才能讓金質結構呈現柔韌而連貫的活動效果。此次鑲鑽手鍊所使用的鑽石，也依循卡地亞嚴謹標準精心甄選，將珠寶美感與工藝精度融為一體。

LOVE Unlimited另一項巧思則藏在配戴方式。鑲鑽手鍊配備卡地亞已申請專利的隱藏式搭扣，可與其他手鍊相互連接，不論兩兩相連或多枚串接，都能依個人喜好層層疊戴，也能單獨配戴，或與經典LOVE手鍊堆疊。這種可自由組合的設計，正契合LOVE Unlimited「愛無止境」的理念，讓珠寶不再只是固定形式，而是隨著配戴者的選擇持續變化。

同時曝光的全新形象中，LOVE Unlimited透過巴黎塞納河描繪戀人之間的情感交流，流動的河水宛如金質緞帶，成為「愛無止境」的視覺象徵；同時卡地亞更攜手雅各艾洛蒂（Jacob Elordi），透過其攝影師妹妹伊莎貝拉艾洛蒂（Isabella Elordi）的鏡頭，以更親密、自然的影像語言詮釋LOVE Unlimited所蘊含的優雅與自由精神。

Cartier LOVE UNLIMITED戒指6顆鑽石款，玫瑰金、白K金鑲嵌鑽石，25萬3,000元。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE Unlimited白K金項鍊軟鍊款，72萬5,000元。圖／卡地亞提供

Jacob Elordi演繹卡地亞LOVE Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE UNLIMITED戒指6顆鑽石款，黃K金、白K金鑲嵌鑽石，25萬3,000元。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE UNLIMITED戒指6顆鑽石款，白K金鑲嵌鑽石，26萬6,000元。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE Unlimited系列項鍊設計符合人體工學，盡顯優雅質感與精湛工藝。圖／卡地亞提供

Jacob Elordi演繹卡地亞LOVE Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE Unlimited系列彷彿一條金質緞帶。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE Unlimited系列由多達200枚完全以手工拋光的微縮部件手工組裝而成。圖／卡地亞提供

Jacob Elordi演繹卡地亞LOVE Unlimited系列珠寶。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE Unlimited手環軟鍊款，玫瑰金、白K金鑲嵌鑽石，66萬5,000元。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE Unlimited系列手鍊款式配備卡地亞已申請專利的隱藏式搭扣，可與其他手鍊相互連接。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE Unlimited黃K金項鍊軟鍊款，67萬5,000元。圖／卡地亞提供

卡地亞LOVE Unlimited系列手鍊可隨心配搭、層層交疊。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE Unlimited手環軟鍊款，黃K金、白K金鑲嵌鑽石，66萬5,000元。圖／卡地亞提供

Cartier LOVE Unlimited手環軟鍊款，白K金鑲嵌鑽石，71萬元。圖／卡地亞提供