快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

胡宇威難得放風形容「抱女兒像舉啞鈴」 穿ECCO聯名鞋勤走路顧體能

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新手爸爸胡宇威穿上ECCO秋季系列服飾，現身ECCO新光三越台北信義新天地A8專櫃。圖／ECCO提供
新手爸爸胡宇威穿上ECCO秋季系列服飾，現身ECCO新光三越台北信義新天地A8專櫃。圖／ECCO提供

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO，適逢新光三越台北信義新天地周年慶前夕A8專櫃煥新登場，集結秋冬最新發表鞋履與服飾，新手爸爸胡宇威穿上ECCO秋冬系列，並分享晉身三口之家的新生活，胡宇威笑說「難得趁活動放風，回家繼續抱小孩」。

胡宇威腳上穿的是ECCO攜手日本戶外時尚品牌White Mountaineering推出的限量聯名BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，服裝則是BIOM軟殼夾克與鬆餅格口袋長袖T恤，搭配ECCO與White Mountaineering聯名的BIOM軟殼長褲，穿出秋高氣爽的休閒時髦感。

胡宇威、陳庭妮今年7月迎來女兒，兩人升格新手爸媽後，胡宇威也變成「女兒傻瓜」。胡宇威說，「現在有五、六公斤的啞鈴（指女兒）要一直抱著，鞋子對我來說很重要，這雙鞋可以讓我以最舒適的方式走路，輕盈沒負擔」。

成為父母後，生活勢必比以前更忙碌，胡宇威說，「我現在的放鬆方式，主要是運動，就算忙也不能放棄、鍛鍊肌肉的平衡，而走路也算是運動，我穿的這雙鞋的設計，每走一步會有往前推進的效果，讓我會想一直走路」。

但他也談到，雖然現在生活很忙碌，如果生活一直平穩下去當然好，但一直這樣也是很無聊，生活有點波動是好的，現在留給家人、家庭的時間變多了，但忙碌的同時也別忘了留給自己的時間」。

隨著ECCO信義A8專櫃嶄新開幕，也一次帶來法國設計師 Natacha Ramsay-Levi（NRL）、日本戶外潮牌White Mountaineering合作的兩大聯名系列。

ECCO × NRL（Natacha Ramsay-Levi）從法式時裝視角出發，重新詮釋運動機能，將女性力量中的柔美與個性融入都市日常。聯名系列透過對比色彩、異材質拼接與富有視覺張力的細節，為鞋履與休閒運動服飾注入更強烈的流行時裝感。

ECCO × White Mountaineering系列融合山系機能美學，將機能輪廓、異材質拼接與富有層次的色彩運用融入聯名鞋履與服飾。新光三越A8北部獨家販售的聯名款BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，延續系列山系機能語彙，以厚底輪廓結合皮革、科技織物與層次配色，將戶外風格自然帶入城市日常。

BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，鞋款以ECCO頂級皮革搭配科技織布，透過異材質與色塊層次堆疊，結合厚底輪廓，在戶外機能感中展現俐落都會風格。鞋款核心搭載ECCO著名的BIOM自然律動科技，訴求依循足部曲線、骨骼與肌肉的運轉機制打造出貼合雙足的鞋底結構，讓雙腳能以最舒適省力的方式邁步。

胡宇威腳穿ECCO x White Mountaineering限量聯名BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，羽褐色岩石灰9,680元 (新光三越A8北部獨家販售)。圖／ECCO提供
胡宇威腳穿ECCO x White Mountaineering限量聯名BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，羽褐色岩石灰9,680元 (新光三越A8北部獨家販售)。圖／ECCO提供

ECCO x White Mountaineering聯名系列，GORE-TEX 2L外套煙草綠20,800元、10/15上市、BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋羽褐色9,680元 (限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering聯名系列，GORE-TEX 2L外套煙草綠20,800元、10/15上市、BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋羽褐色9,680元 (限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋，7,380元(限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供
ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋，7,380元(限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO x NRL修身長袖上衣淡紫粉4,600元、ECCO x NRL拼接緊身褲淡紫粉5,200元、ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋7,380元(以上均為限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供
ECCO x NRL修身長袖上衣淡紫粉4,600元、ECCO x NRL拼接緊身褲淡紫粉5,200元、ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋7,380元(以上均為限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO × NRL BIOM LITE TR高筒靴，摩卡棕栗棕色深紅色8,380元(新光三越A8周年慶全台獨家販售)。圖／ECCO提供
ECCO × NRL BIOM LITE TR高筒靴，摩卡棕栗棕色深紅色8,380元(新光三越A8周年慶全台獨家販售)。圖／ECCO提供

ECCO x White Mountaineering BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，羽褐色岩石灰9,680元。 (新光三越A8北部獨家販售、新光三越台中中港店中部獨家販售)。圖／ECCO提供
ECCO x White Mountaineering BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，羽褐色岩石灰9,680元。 (新光三越A8北部獨家販售、新光三越台中中港店中部獨家販售)。圖／ECCO提供

胡宇威 女兒 新光三越 陳庭妮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

林予晞斜槓領域再擴張 帥踩PALLADIUM x GORE-TEX聯名鞋秋季新色

通勤、旅行必備防水鞋怎麼挑？PALLADIUM X GORE-TEX® vs 經典橘標防水一次看懂！

日本最強星後代木村光希、內田雅樂合體 點名UNIQLO最愛牛仔褲型

以蘭為師SHIATZY CHEN 2027春夏大秀 演繹東方美學的浪漫自在

相關新聞

你看的是莫內睡蓮還是珍妮佛羅倫斯？Dior 2027早春度假大片藏彩蛋

Dior 2027早春度假系列形象照率先曝光，品牌大使Jennifer Lawrence、Greta Lee、Taylor Russell與Drew Starkey四位靈感繆思共同擔綱演繹，由攝影師Sam Rock掌鏡，並將拍攝場景拉到洛杉磯郡立藝術博物館（LACMA），也就是Dior 2027早春度假系列大秀的舉辦地點，融會時尚、電影與藝術。

LOPIA大巨蛋店開幕日出爐 主打「美食主題樂園」首發新品連發

日本超市LOPIA台北大巨蛋Garden City店終於公布開幕日期，品牌在社群宣布，LOPIA在台灣第15家店、台北第3家店的台北大巨蛋Garden City據點將在11月6日開幕，並以「美食主題樂園」來形容該店型。

卡地亞LOVE Unlimited再進化！純金項鍊、鑽石手鍊解鎖愛的無限可能

卡地亞（Cartier）經典LOVE系列續寫新章，以「愛無止境」為靈感推出LOVE Unlimited全新作品，將標誌性的螺絲圖案化為更靈活、流動的珠寶語彙。此次全新作品包括純金屬項鍊，以及以璀璨鑽石取代經典螺絲圖案的珍貴版本手鍊與戒指，從配戴方式到珠寶工藝皆展現卡地亞對經典設計的當代演繹。

胡宇威難得放風形容「抱女兒像舉啞鈴」 穿ECCO聯名鞋勤走路顧體能

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO，適逢新光三越台北信義新天地周年慶前夕A8專櫃煥新登場，集結秋冬最新發表鞋履與服飾，新手爸爸胡宇威穿上ECCO秋冬系列，並分享晉身三口之家的新生活，胡宇威笑說「難得趁活動放風，回家繼續抱小孩」。

27春夏香奈兒時裝周／影后雲集 飛鳥展翅月空重塑女性多樣面貌

「女性在一生中扮演多個不同角色，如同一枚硬幣的不同面向。就像名為『精緻屍體（Exquisite Corpse）』的接龍遊戲，每一個身分都能由此延伸至另一種身分。這關乎一個女人內在的不同面貌，而在這個系列中，探索的則是那個最終蛻變為『香奈兒』的嘉柏麗。」香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy以此段感性發言為2027春夏高級時裝系列大秀揭開序幕。

以蘭為師SHIATZY CHEN 2027春夏大秀 演繹東方美學的浪漫自在

巴黎時裝周於法國時間10月5日迎來東方美學的重頭戲，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2027春夏系列《序蘭》，本季設計團隊以「蘭（花）」為引，將「四君子」中的君子氣韻化為伸展台上的優雅風骨，不僅跨越歲時，亦再次展現SHIATZY CHEN遊走於東西交融的服裝設計之美。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。