胡宇威難得放風形容「抱女兒像舉啞鈴」 穿ECCO聯名鞋勤走路顧體能

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO，適逢新光三越台北信義新天地周年慶前夕A8專櫃煥新登場，集結秋冬最新發表鞋履與服飾，新手爸爸胡宇威穿上ECCO秋冬系列，並分享晉身三口之家的新生活，胡宇威笑說「難得趁活動放風，回家繼續抱小孩」。

胡宇威腳上穿的是ECCO攜手日本戶外時尚品牌White Mountaineering推出的限量聯名BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，服裝則是BIOM軟殼夾克與鬆餅格口袋長袖T恤，搭配ECCO與White Mountaineering聯名的BIOM軟殼長褲，穿出秋高氣爽的休閒時髦感。

胡宇威、陳庭妮今年7月迎來女兒，兩人升格新手爸媽後，胡宇威也變成「女兒傻瓜」。胡宇威說，「現在有五、六公斤的啞鈴（指女兒）要一直抱著，鞋子對我來說很重要，這雙鞋可以讓我以最舒適的方式走路，輕盈沒負擔」。

成為父母後，生活勢必比以前更忙碌，胡宇威說，「我現在的放鬆方式，主要是運動，就算忙也不能放棄、鍛鍊肌肉的平衡，而走路也算是運動，我穿的這雙鞋的設計，每走一步會有往前推進的效果，讓我會想一直走路」。

但他也談到，雖然現在生活很忙碌，如果生活一直平穩下去當然好，但一直這樣也是很無聊，生活有點波動是好的，現在留給家人、家庭的時間變多了，但忙碌的同時也別忘了留給自己的時間」。

隨著ECCO信義A8專櫃嶄新開幕，也一次帶來法國設計師 Natacha Ramsay-Levi（NRL）、日本戶外潮牌White Mountaineering合作的兩大聯名系列。

ECCO × NRL（Natacha Ramsay-Levi）從法式時裝視角出發，重新詮釋運動機能，將女性力量中的柔美與個性融入都市日常。聯名系列透過對比色彩、異材質拼接與富有視覺張力的細節，為鞋履與休閒運動服飾注入更強烈的流行時裝感。

ECCO × White Mountaineering系列融合山系機能美學，將機能輪廓、異材質拼接與富有層次的色彩運用融入聯名鞋履與服飾。新光三越A8北部獨家販售的聯名款BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，延續系列山系機能語彙，以厚底輪廓結合皮革、科技織物與層次配色，將戶外風格自然帶入城市日常。

BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，鞋款以ECCO頂級皮革搭配科技織布，透過異材質與色塊層次堆疊，結合厚底輪廓，在戶外機能感中展現俐落都會風格。鞋款核心搭載ECCO著名的BIOM自然律動科技，訴求依循足部曲線、骨骼與肌肉的運轉機制打造出貼合雙足的鞋底結構，讓雙腳能以最舒適省力的方式邁步。

胡宇威腳穿ECCO x White Mountaineering限量聯名BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋，羽褐色岩石灰9,680元 (新光三越A8北部獨家販售)。圖／ECCO提供

ECCO x White Mountaineering聯名系列，GORE-TEX 2L外套煙草綠20,800元、10/15上市、BIOM 2.2 MAX運動休閒鞋羽褐色9,680元 (限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋，7,380元(限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO x NRL修身長袖上衣淡紫粉4,600元、ECCO x NRL拼接緊身褲淡紫粉5,200元、ECCO x NRL BIOM LITE TR快速扣運動休閒鞋7,380元(以上均為限量指定店櫃販售)。圖／ECCO提供

ECCO × NRL BIOM LITE TR高筒靴，摩卡棕栗棕色深紅色8,380元(新光三越A8周年慶全台獨家販售)。圖／ECCO提供