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27春夏香奈兒時裝周／影后雲集 飛鳥展翅月空重塑女性多樣面貌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2027春夏系列以「 一枚硬幣的多重面貌」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒2027春夏系列以「 一枚硬幣的多重面貌」為主題。圖／香奈兒提供

「女性在一生中扮演多個不同角色，如同一枚硬幣的不同面向。就像名為『精緻屍體（Exquisite Corpse）』的接龍遊戲，每一個身分都能由此延伸至另一種身分。這關乎一個女人內在的不同面貌，而在這個系列中，探索的則是那個最終蛻變為『香奈兒』的嘉柏麗。」香奈兒服飾名品部藝術總監Matthieu Blazy以此段感性發言為2027春夏高級時裝系列大秀揭開序幕。

本次大秀於時裝周期間在巴黎大皇宮登場。秀場中央矗立著一輪巨大的明月，高高懸掛著近百隻散發柔和光芒的雨燕、家燕與海鷗等飛鳥，地面則鋪設著橘綠相間的多彩玻璃地板。「時尚對話 – 第三部 – 一枚硬幣的多重面貌」（Fashion Dialogue - Part III - Multiple Faces of a Coin）由83套造型構成，在向嘉柏麗香奈兒致敬的同時，擁抱如鳥兒般自由飛翔的理念。

Blazy持續前兩季與品牌創辦人嘉柏麗香奈兒跨越時空的對話。他將嘉柏麗從青澀少女、反抗傳統束縛到打造時尚帝國的風格演進史化作一系列服裝，從針織布製作的內衣，到戰後她對經典套裝的演繹，以風格變化體現多重自我的概念。開場輕盈透明的白色薄紗襯裙搭配針織內衣，向嘉柏麗早期在內衣工作坊擔任裁縫的歲月致敬，接著一系列造型則回顧了她年輕時曾穿上又起而反抗的愛德華時代束腰規範，並將當時的腰飾、胸衣曲線、骨架與褶邊，轉化為現代服裝中若隱若現的結構。

同時，Blazy深入探索香奈兒革新男裝剪裁的傳統，將男性正裝解構為未修邊背心、直筒長褲與鉛筆裙套裝，並賦予1930年代風格的亮片禮服與斜裁長裙如穿著T恤般的隨性舒適。最後，全新「縮褶斜紋軟呢」，讓經典香奈兒套裝透過工藝展現前所未有的彈性、輕盈度與活動自如感，完美融合運動服飾的舒適機能。搭配低腰裙、斜紋軟呢外套、模擬雲朵與夜空圖樣的降落傘裙，以及印花真絲的柔裁工藝（flou），無一不彰顯自在著裝的現代女性態度。

大秀的開場與尾聲，皆由模特兒Dyanira Hurbuscher手持出自品牌歷史典藏庫、嘉柏麗香奈兒私人的經典2.55包款步上伸展台，形成完美的首尾呼應，象徵跨越時代的文化傳承與對話。經典口蓋包在秀上不僅融入了精緻的表帶式鍊條鎖扣，還推出了斑馬紋、對比撞色與綴滿立體花朵飾品的款式；立體雕琢的雲朵造型包呈現出時間變幻的意象，還有鳥籠造型晚宴包，既具備童趣細節，又富含打破藩籬的深意。標誌性的雙色鞋換上了豹紋、虎紋、粉藍與銀色等多色面貌；雨燕與家燕圖騰則轉化為鈕扣、珠寶與精緻刺繡穿梭於細節之中。

「這不是一個歷史回顧系列，而是一個關於嘉柏麗香奈兒不同人生階段交織而成的故事。最終，香奈兒展翅高飛，而她所邁出的每一步，都引領她走向自由，如鳥兒般自在飛翔。」Matthieu Blazy解釋。品牌大使妮可基嫚（Nicole Kidman）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、辛芷蕾、竇靖童、杜娃黎波（Dua Lipa）、CORTIS成員安乾鎬、台灣歌手魏如萱都出席看秀。

雲朵與天空的意象隨著大秀接近尾聲化作夜空。圖／香奈兒提供
雲朵與天空的意象隨著大秀接近尾聲化作夜空。圖／香奈兒提供

經解構的斜紋軟呢套裝，流暢又輕盈。圖／香奈兒提供
經解構的斜紋軟呢套裝，流暢又輕盈。圖／香奈兒提供

妮可基嫚出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
妮可基嫚出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒2027春夏系列以「 一枚硬幣的多重面貌」為主題。圖／香奈兒提供
香奈兒2027春夏系列以「 一枚硬幣的多重面貌」為主題。圖／香奈兒提供

魏如萱出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
魏如萱出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

泰國女星Miu Natsha與Lorena Schuett出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
泰國女星Miu Natsha與Lorena Schuett出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

陳奕迅女兒陳康堤與媽媽徐濠縈出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
陳奕迅女兒陳康堤與媽媽徐濠縈出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

辛芷蕾出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
辛芷蕾出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

套裝外套上的刺繡圖案讓人想起雲朵變幻的景象。圖／香奈兒提供
套裝外套上的刺繡圖案讓人想起雲朵變幻的景象。圖／香奈兒提供

經典的雙色鞋迎來動物紋路和花紋的變化。圖／香奈兒提供
經典的雙色鞋迎來動物紋路和花紋的變化。圖／香奈兒提供

瑪莉詠柯蒂雅出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂雅出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

讓人想起舞者造型的貼身上衣是系列中經常出現的元素。圖／香奈兒提供
讓人想起舞者造型的貼身上衣是系列中經常出現的元素。圖／香奈兒提供

堆疊的tutu全擺讓人想起香奈兒女士曾為芭蕾舞劇設計服裝的過往。圖／香奈兒提供
堆疊的tutu全擺讓人想起香奈兒女士曾為芭蕾舞劇設計服裝的過往。圖／香奈兒提供

經典套中透過短版外套和低腰短裙展現出年輕的輕柔流暢感。圖／香奈兒提供
經典套中透過短版外套和低腰短裙展現出年輕的輕柔流暢感。圖／香奈兒提供

香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供

經典的套裝以動物紋路重新詮釋，並展現出舒適的著裝感。圖／香奈兒提供
經典的套裝以動物紋路重新詮釋，並展現出舒適的著裝感。圖／香奈兒提供

香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供

香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2027春夏系列大秀現場以飛鳥意象向女性的多重自我致敬。圖／香奈兒提供

不同厚薄的輕透印花真絲層層疊搭，搭配蓬鬆飄逸的剪裁。圖／香奈兒提供
不同厚薄的輕透印花真絲層層疊搭，搭配蓬鬆飄逸的剪裁。圖／香奈兒提供

男性日間與晚間正裝以未修邊的背心形式呈現，經重新構思為鉛筆裙套裝。圖／香奈兒提供
男性日間與晚間正裝以未修邊的背心形式呈現，經重新構思為鉛筆裙套裝。圖／香奈兒提供

鮮豔色彩與動物紋路的混搭構成具有錯視效果的裙裝。圖／香奈兒提供
鮮豔色彩與動物紋路的混搭構成具有錯視效果的裙裝。圖／香奈兒提供

大秀開場Dyanira Hurbuscher身著針織布製作的內衣，手持出自品牌歷史典藏庫、嘉柏麗香奈兒私人珍藏的2.55包款。圖／香奈兒提供
大秀開場Dyanira Hurbuscher身著針織布製作的內衣，手持出自品牌歷史典藏庫、嘉柏麗香奈兒私人珍藏的2.55包款。圖／香奈兒提供

飄逸的剪裁讓服裝輕盈得宛如T恤般能隨手穿上。圖／香奈兒提供
飄逸的剪裁讓服裝輕盈得宛如T恤般能隨手穿上。圖／香奈兒提供

杜娃黎波出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
杜娃黎波出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

竇靖童出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
竇靖童出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

飛鳥的圖騰意象貫穿此系列。圖／香奈兒提供
飛鳥的圖騰意象貫穿此系列。圖／香奈兒提供

安乾鎬出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供
安乾鎬出席香奈兒2027春夏系列大秀。圖／香奈兒提供

男性服裝語彙自然融入女性世界。圖／香奈兒提供
男性服裝語彙自然融入女性世界。圖／香奈兒提供

香奈兒 時裝周

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