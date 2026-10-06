以蘭為師SHIATZY CHEN 2027春夏大秀 演繹東方美學的浪漫自在

巴黎時裝周於法國時間10月5日迎來東方美學的重頭戲，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2027春夏系列《序蘭》，本季設計團隊以「蘭（花）」為引，將「四君子」中的君子氣韻化為伸展台上的優雅風骨，不僅跨越歲時，亦再次展現SHIATZY CHEN遊走於東西交融的服裝設計之美。

秀場宛如一座緩緩展開的自然場域，光影與水氣流轉間呈現出靜謐氛圍。品牌摯友陳妍希與台灣超模吳宜樺皆身著新裝優雅亮相，為大秀增添閃爍星光。本季核心觀點訴求於「蘭不語，自有其序」，意即不刻意追求瞬間的盛放，而是以順應自然的從容呈現萬物生長的內斂力量，帶領觀者走入關於時間、呼吸與深沈的內在寧靜。

設計上以蘭花舒展姿態為輪廓靈感，修長流暢的A字裙襬與層次疊搭，營造出動靜皆宜的當代比例。SHIATZY CHEN巧妙將柔軟面料注入運動語彙，結合數位丹寧印花、隱藏式緹花與半透明壓紋技術，營造如寫意畫般質感。色彩取自蘭花的四時變化，以深藍、桃粉、橘棕與草木綠為主調，更透過雷射沖孔與亮片流蘇模擬蘭花氣根的自在延展。

全數一共發表了60套男女造型，女裝在輕盈透視與俐落結構間取得平衡，像是雕塑感領片勾勒出極具力量感的肩頸線條，展現當代女性的柔韌自信，男裝則延續自在生長的精神，以短版外套搭配加長襯衫，透過透明材質、立體花卉與針織肌理堆疊出虛實交錯的時間感。

配件方面更是將自然風光化為隨身巧思，像是草編漁夫帽融入了竹元素與玉石扣飾，俐落的法棍包則配上溫潤的竹節提把與玉飾細節，腳上的皮革花卉涼鞋與鏤空鞋面混搭以竹與蘭花梗造型扣飾，將自然的生機延伸至步履之間，由內而外揮灑著輕盈輕快，也是東方美學的現代新解。

紅色削肩翻領上衣搭配以寬鬆長褲，展現當代女性的率性與活力。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN 2027春夏以「四君子」的蘭（花）為主題，展開融合自然與藝術的浪漫論述。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN品牌好友陳妍希。圖／SHIATZY CHEN提供

花瓣的意向融入小可愛式上衣結構，輕快浪漫。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN創意總監陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN提供

白色格紋以宛如水墨畫的抽象表現手法，注入蘭花的從容自若。圖／SHIATZY CHEN提供

羽毛與刺繡等工藝細節為黑色長洋裝賦予了春日意念。圖／SHIATZY CHEN提供