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以蘭為師SHIATZY CHEN 2027春夏大秀 演繹東方美學的浪漫自在

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN的2027春夏系列合計發表60套男女服裝造型。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN的2027春夏系列合計發表60套男女服裝造型。圖／SHIATZY CHEN提供

巴黎時裝周於法國時間10月5日迎來東方美學的重頭戲，台灣設計師品牌SHIATZY CHEN夏姿・陳發表了2027春夏系列《序蘭》，本季設計團隊以「蘭（花）」為引，將「四君子」中的君子氣韻化為伸展台上的優雅風骨，不僅跨越歲時，亦再次展現SHIATZY CHEN遊走於東西交融的服裝設計之美。

秀場宛如一座緩緩展開的自然場域，光影與水氣流轉間呈現出靜謐氛圍。品牌摯友陳妍希與台灣超模吳宜樺皆身著新裝優雅亮相，為大秀增添閃爍星光。本季核心觀點訴求於「蘭不語，自有其序」，意即不刻意追求瞬間的盛放，而是以順應自然的從容呈現萬物生長的內斂力量，帶領觀者走入關於時間、呼吸與深沈的內在寧靜。

設計上以蘭花舒展姿態為輪廓靈感，修長流暢的A字裙襬與層次疊搭，營造出動靜皆宜的當代比例。SHIATZY CHEN巧妙將柔軟面料注入運動語彙，結合數位丹寧印花、隱藏式緹花與半透明壓紋技術，營造如寫意畫般質感。色彩取自蘭花的四時變化，以深藍、桃粉、橘棕與草木綠為主調，更透過雷射沖孔與亮片流蘇模擬蘭花氣根的自在延展。

全數一共發表了60套男女造型，女裝在輕盈透視與俐落結構間取得平衡，像是雕塑感領片勾勒出極具力量感的肩頸線條，展現當代女性的柔韌自信，男裝則延續自在生長的精神，以短版外套搭配加長襯衫，透過透明材質、立體花卉與針織肌理堆疊出虛實交錯的時間感。

配件方面更是將自然風光化為隨身巧思，像是草編漁夫帽融入了竹元素與玉石扣飾，俐落的法棍包則配上溫潤的竹節提把與玉飾細節，腳上的皮革花卉涼鞋與鏤空鞋面混搭以竹與蘭花梗造型扣飾，將自然的生機延伸至步履之間，由內而外揮灑著輕盈輕快，也是東方美學的現代新解。

紅色削肩翻領上衣搭配以寬鬆長褲，展現當代女性的率性與活力。圖／SHIATZY CHEN提供
紅色削肩翻領上衣搭配以寬鬆長褲，展現當代女性的率性與活力。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN 2027春夏以「四君子」的蘭（花）為主題，展開融合自然與藝術的浪漫論述。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 2027春夏以「四君子」的蘭（花）為主題，展開融合自然與藝術的浪漫論述。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN品牌好友陳妍希。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN品牌好友陳妍希。圖／SHIATZY CHEN提供

花瓣的意向融入小可愛式上衣結構，輕快浪漫。圖／SHIATZY CHEN提供
花瓣的意向融入小可愛式上衣結構，輕快浪漫。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN創意總監陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN創意總監陳彩霞。圖／SHIATZY CHEN提供

白色格紋以宛如水墨畫的抽象表現手法，注入蘭花的從容自若。圖／SHIATZY CHEN提供
白色格紋以宛如水墨畫的抽象表現手法，注入蘭花的從容自若。圖／SHIATZY CHEN提供

羽毛與刺繡等工藝細節為黑色長洋裝賦予了春日意念。圖／SHIATZY CHEN提供
羽毛與刺繡等工藝細節為黑色長洋裝賦予了春日意念。圖／SHIATZY CHEN提供

黑色的羽毛鑲接令服裝與行進間暗香流動。圖／SHIATZY CHEN提供
黑色的羽毛鑲接令服裝與行進間暗香流動。圖／SHIATZY CHEN提供

陳妍希 巴黎 夏姿

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