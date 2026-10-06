全聯READ BREAD換上全台31家獨立書店包裝 麵包櫃成「全台書店地圖」

一口麵包，也能成為認識一間書店與在地文化的入口。全聯READ BREAD閱讀麵包即日起至2027年12月31日，首度串聯樹梅基金會「2025《獨書獎》」獲獎及推薦書店，攜手全台31家獨立書店，將近50款長銷品換上聯名限定包裝，從吐司、口袋吐司、餐包、貝果到甜鹹麵包，讓日常早餐與點心時間多一份閱讀風景。

READ BREAD閱讀麵包自2017年成立，品牌名稱取自麵包英文BREAD中的「READ」，希望消費者不只品嚐美味，也能「閱讀」每一款麵包背後的製程、食材與故事。過去曾與《聯合文學》合作，將經典名著與台灣作家創作融入麵包包裝，今年則進一步從文學作品走向閱讀現場，邀請獨立書店成為聯名主角。

此次合作集結「2025樹梅《獨書獎》」個人特殊貢獻獎、評審團獎、特色書店及推薦書店，從都會街角、山城、港島到偏鄉校園周邊，呈現不同地區的閱讀風景。合作書店包括永和小小書房、萬華飛地書店Nowhere Bookstore、高雄三餘書店、台東晃晃書店、旗津tha̍k冊、小琉球小島停琉等，透過一句話、一段故事或書店理念，讓消費者從麵包包裝認識地方文化。

除了原本近50款長銷品換上聯名包裝，其中2款新品也加入此次企劃。蛋白系列「牛奶蛋白棒」每100g含15g蛋白質，對應台北大稻埕郭怡美書店；「紅藜蛋白吐司」揉入紅藜增添穀物香氣，每100g含10g蛋白質，以基隆見書店為包裝。另有「低糖燕麥吐司」搭配苗栗苑裡掀冊店，以及「巧克力夾心麵包」聯名高雄三餘書店等，將書店特色融入日常飲食。

透過此次合作，消費者到全聯不只能選購喜愛的麵包，也能循著包裝認識從未造訪的獨立書店或一段地方故事，讓閱讀不只發生在翻頁之間，也成為每天都能親近的生活體驗。

全聯READ BREAD閱讀麵包首度串聯樹梅基金會「2025《獨書獎》」獲獎及推薦書店將近50款長銷品換上聯名限定包裝。圖／全聯福利中心提供

2款蛋白系列新品同步亮相，首推「牛奶蛋白棒」及「紅藜蛋白吐司」。圖／全聯福利中心提供