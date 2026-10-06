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無人知曉的凜冽絕景 宇舶表推全新Spirit of Big Bang冰川藍計時碼表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HUBLOT Spirit of Big Bang冰川藍寶石計時碼表，拋光藍寶石水晶表殼、42毫米、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯、限量200只，303萬1,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Spirit of Big Bang冰川藍寶石計時碼表，拋光藍寶石水晶表殼、42毫米、HUB4700自動上鍊鏤空計時機芯、限量200只，303萬1,000元。圖／HUBLOT提供

冰川的存在不是為了阻擋人們的去向，而是提點著天然的可貴與脆弱，以及水存在自然現象的萬千變化。HUBLOT宇舶表以「融合的藝術」為旨，發表新款Spirit of Big Bang冰川藍寶石計時碼表，將自然奇景凝縮成為與光對話的立體雕塑。

本次表款的靈感源自於南極大陸的「蘭伯特冰川」（Lambert Glacier），該處由於歷經漫長歲月讓純淨冰層呈現了神祕冰藍色，加上可遇不可求的極光，因而形塑出與世隔絕的奇蹟美景。原本已是藍寶石水晶專家的HUBLOT這回選用了硬度僅次於鑽石的藍寶石水晶打造出酒桶型輪廓，內部則選用高振頻36,000轉的HUB4700自動上鍊機芯，搭配鍍藍色主夾板與表橋、鏤空面盤，當光影穿透機芯之際，讓278個零件在手腕方寸之間重現冰川的劇力萬鈞與剛強。

42毫米的通透表殼配上6顆H型鈦金屬螺絲，線條俐落且具張力，表款還具備50小時動力儲存、100米防水能力，並搭配One-Click單鍵快拆裝置。由機芯延伸至手腕，透明的藍寶石水晶表殼像傳遞了睿智印象，但當計時碼表啟動之時，思緒與行動則如極光灑落、分秒變幻。

水在自然現象中有固態、液態、氣態的多元存在可能，無入不自得，可成為柔軟或壯闊的殊異風格樣貌。圖／HUBLOT提供
水在自然現象中有固態、液態、氣態的多元存在可能，無入不自得，可成為柔軟或壯闊的殊異風格樣貌。圖／HUBLOT提供

藍寶石水晶具有高硬度、透明的特色，從側面欣賞更能感覺宛如微縮的壯闊冰層。圖／HUBLOT提供
藍寶石水晶具有高硬度、透明的特色，從側面欣賞更能感覺宛如微縮的壯闊冰層。圖／HUBLOT提供

HUBLOT自南極大陸的「蘭伯特冰川」（Lambert Glacier）得到靈感，發表新款Spirit of Big Bang計時碼表。圖／HUBLOT提供
HUBLOT自南極大陸的「蘭伯特冰川」（Lambert Glacier）得到靈感，發表新款Spirit of Big Bang計時碼表。圖／HUBLOT提供

冰川 水晶

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