聽新聞
0:00 / 0:00
無人知曉的凜冽絕景 宇舶表推全新Spirit of Big Bang冰川藍計時碼表
冰川的存在不是為了阻擋人們的去向，而是提點著天然的可貴與脆弱，以及水存在自然現象的萬千變化。HUBLOT宇舶表以「融合的藝術」為旨，發表新款Spirit of Big Bang冰川藍寶石計時碼表，將自然奇景凝縮成為與光對話的立體雕塑。
本次表款的靈感源自於南極大陸的「蘭伯特冰川」（Lambert Glacier），該處由於歷經漫長歲月讓純淨冰層呈現了神祕冰藍色，加上可遇不可求的極光，因而形塑出與世隔絕的奇蹟美景。原本已是藍寶石水晶專家的HUBLOT這回選用了硬度僅次於鑽石的藍寶石水晶打造出酒桶型輪廓，內部則選用高振頻36,000轉的HUB4700自動上鍊機芯，搭配鍍藍色主夾板與表橋、鏤空面盤，當光影穿透機芯之際，讓278個零件在手腕方寸之間重現冰川的劇力萬鈞與剛強。
42毫米的通透表殼配上6顆H型鈦金屬螺絲，線條俐落且具張力，表款還具備50小時動力儲存、100米防水能力，並搭配One-Click單鍵快拆裝置。由機芯延伸至手腕，透明的藍寶石水晶表殼像傳遞了睿智印象，但當計時碼表啟動之時，思緒與行動則如極光灑落、分秒變幻。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。