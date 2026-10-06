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美商Coupang酷澎物流中心首度獲頒桃園市政府「友善雇主」殊榮

文／ 張瑞文

美商Coupang酷澎物流中心（火箭物流倉儲股份有限公司）首度獲頒桃園市政府「115年友善雇主」表揚，此殊榮肯定了Coupang酷澎在促進身心障礙者就業上的初步成果。Coupang酷澎積極響應桃園市政府「打造共融就業城市」政策，於桃園在地超額進用上百名身心障礙員工，並透過健全的職場無障礙環境與高標準的健康安全照護，協助同仁穩定就業，為桃園在地友善職場樹立標竿。

桃園市政府勞動局副局長周賢平 (左) 頒贈友善雇主感謝狀，Coupang酷澎台灣公共政策長林致真 (右) 代表領取。 圖／Coupang 提供
桃園市政府勞動局副局長周賢平 (左) 頒贈友善雇主感謝狀，Coupang酷澎台灣公共政策長林致真 (右) 代表領取。 圖／Coupang 提供

桃園市政府勞動局副局長周賢平表示：「打造一個友善、平等的就業城市需要更多民間力量的加入。市府熱切邀請更多企業行號響應，加入友善雇主的行列，積極運用市府提供的各項補助與輔導資源。期望透過公私部門的緊密合作，讓桃園的職場環境日益友善，攜手共創一個共融、共好的幸福就業城市。」

Coupang酷澎台灣公共政策長林致真表示：「Coupang酷澎持續深化在地發展與物流中心建設。我們非常榮幸獲得桃園市政府『友善雇主』殊榮，這不僅是對 Coupang酷澎長期致力建構友善職場的高度肯定，更是我們深耕桃園實質承諾的展現。 Coupang酷澎將持續積極響應桃園市政府打造友善共融職場，帶動區域經濟與在地共榮發展。」

火箭物流倉儲人資長嚴儀眉表示：「Coupang酷澎秉持『以人為本』的核心理念打造友善職場。我們積極推動身心障礙人士的長期進用與職涯發展，透過相關軟硬體規劃包括無障礙設施與全方位身心健康計畫等，致力消弭工作場域障礙。 Coupang酷澎期待提供物流員工職涯發揮舞台，持續打造更具包容力與歸屬感的職場環境。」

Coupang酷澎積極響應桃園市政府打造友善共融職場，帶動區域經濟與在地共榮發展。 圖／Coupang 提供
Coupang酷澎積極響應桃園市政府打造友善共融職場，帶動區域經濟與在地共榮發展。 圖／Coupang 提供

為營造平等共融的工作環境，Coupang酷澎持續完善物流中心無障礙設施，從空間規劃到工作輔具配置，提供身心障礙員工更安全、便利的工作環境。物流中心依據員工實際工作需求，設置無障礙坡道、身障專用停車位、無障礙電梯、導盲磚及無障礙廁所，並配置移動式坡道、輪椅等輔具，以及醫護室與哺乳室等設施，降低工作場域中的環境障礙，提升職場安全與工作便利性，協助身心障礙員工安心投入職場。

Coupang酷澎亦將員工身心健康納入職場照護的重要環節，持續推動「酷澎健康促進計畫（Coupang Care Program）」，首創提供員工於計畫期間內10小時全額帶薪健康時數，讓員工在工時內彈性參與各項健康活動。計畫內容涵蓋體適能檢測、健康風險評估、身體活動能力分析及專家諮詢等多元措施，並依據個人檢測結果與健康狀況，提供客製化運動指導及健康改善建議，並透過專業營養師諮詢，協助員工建立良好的飲食與生活習慣。

此外，Coupang酷澎亦提供24小時全年無休的專業諮詢服務，涵蓋心理健康、生活法律、寵物及財稅諮詢等領域，從日常生活到身心健康提供多元支持。透過軟硬體並行的職場照護措施，Coupang酷澎持續深化員工友善職場建設，相關措施亦獲得衛生福利部國民健康署健康促進職場認證，展現企業持續提升職場健康與員工福祉的努力。

完整的職場配套亦讓Coupang酷澎物流中心展現卓越的留任成效。據統計，截至 2026 年 6 月 30 日，Coupang酷澎物流中心身心障礙員工在職期間連續3個月穩定就業比例為 86.1%，整體員工平均滿意度更高達 4.35 分（滿分 5 分）。 Coupang酷澎未來將持續精進職場安全標準，為桃園創造更多優質、多元且穩定的就業機會，帶動區域經濟與職場共融發展。

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