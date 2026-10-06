大倉久和萬聖節變身妖怪甜點店！天狗、赤鬼、黑貓萌翻登場 每顆240元

萬聖節將至，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年不走南瓜、巫婆路線，改把日本傳說中的妖怪搬上甜點櫃。10月17日至31日推出「日本妖怪萬聖節甜點」，將天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃化身4款期間限定慕斯蛋糕，鮮明造型搭配日式甜點工藝，每款售價240元，為萬聖節增添幾分神秘又俏皮的氣氛。

The Nine烘焙坊主廚以日本民間傳說為靈感，擷取各種妖怪的經典特徵，再以巧克力、馬林糖等食材細細塑形，讓傳說角色從故事走進甜點櫃。

其中，「阿瑪比埃─紫蘇蜜桃慕斯」以抹茶杏仁海綿蛋糕、杏仁餅乾為基底，加入紫蘇香提、蜜桃庫利及優格，外層覆上白巧克力脆殼，再以巧克力裝飾還原阿瑪比埃造型。紫蘇清香搭配蜜桃果香，口感清爽細緻。

「天狗─芝麻玄米黑糖慕斯」則以黑巧克力包覆天狗造型，內裡結合黑芝麻慕斯、玄米奶餡、黑糖海綿蛋糕與玄米脆片，黑芝麻的濃郁香氣搭配玄米與黑糖，呈現較為厚實的秋日風味。

代表好運與避邪意象的「黑貓」，則化身「焙茶巧克力香蕉慕斯」。巧克力慕斯搭配焙茶奶餡、香蕉、脆餅與海綿蛋糕，外層裹上巧克力，以可塑巧克力細緻做出黑貓造型，焙茶茶香與巧克力醇厚滋味交織，尾韻帶著香蕉的自然甜香。

最搶眼的「赤鬼─檸檬無花果慕斯」，則以紅色巧克力淋面呈現赤鬼鮮明外型，內裡結合無花果慕斯、百里香奶凍、海綿蛋糕及巧克力脆片，再以核桃增添口感。檸檬酸香平衡無花果的成熟果韻，搭配百里香草本香氣，呈現酸甜與濃郁兼具的秋日風味。