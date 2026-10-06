快訊

恐無緣參戰竹北市長？李貞秀是否具參選資格 選委會預計明天揭曉

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

聽新聞
0:00 / 0:00

大倉久和萬聖節變身妖怪甜點店！天狗、赤鬼、黑貓萌翻登場 每顆240元

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
The Nine烘焙坊，打造4款期間限定萬聖節蛋糕，從10月17日至10月31日期間限定販售，讓日本傳說中的奇幻角色為秋末的搞怪節日，增添俏皮與雅緻的節慶氣息。圖／大倉久和提供
The Nine烘焙坊，打造4款期間限定萬聖節蛋糕，從10月17日至10月31日期間限定販售，讓日本傳說中的奇幻角色為秋末的搞怪節日，增添俏皮與雅緻的節慶氣息。圖／大倉久和提供

萬聖節將至，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年不走南瓜、巫婆路線，改把日本傳說中的妖怪搬上甜點櫃。10月17日至31日推出「日本妖怪萬聖節甜點」，將天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃化身4款期間限定慕斯蛋糕，鮮明造型搭配日式甜點工藝，每款售價240元，為萬聖節增添幾分神秘又俏皮的氣氛。

The Nine烘焙坊主廚以日本民間傳說為靈感，擷取各種妖怪的經典特徵，再以巧克力、馬林糖等食材細細塑形，讓傳說角色從故事走進甜點櫃。

其中，「阿瑪比埃─紫蘇蜜桃慕斯」以抹茶杏仁海綿蛋糕、杏仁餅乾為基底，加入紫蘇香提、蜜桃庫利及優格，外層覆上白巧克力脆殼，再以巧克力裝飾還原阿瑪比埃造型。紫蘇清香搭配蜜桃果香，口感清爽細緻。

「天狗─芝麻玄米黑糖慕斯」則以黑巧克力包覆天狗造型，內裡結合黑芝麻慕斯、玄米奶餡、黑糖海綿蛋糕與玄米脆片，黑芝麻的濃郁香氣搭配玄米與黑糖，呈現較為厚實的秋日風味。

代表好運與避邪意象的「黑貓」，則化身「焙茶巧克力香蕉慕斯」。巧克力慕斯搭配焙茶奶餡、香蕉、脆餅與海綿蛋糕，外層裹上巧克力，以可塑巧克力細緻做出黑貓造型，焙茶茶香與巧克力醇厚滋味交織，尾韻帶著香蕉的自然甜香。

最搶眼的「赤鬼─檸檬無花果慕斯」，則以紅色巧克力淋面呈現赤鬼鮮明外型，內裡結合無花果慕斯、百里香奶凍、海綿蛋糕及巧克力脆片，再以核桃增添口感。檸檬酸香平衡無花果的成熟果韻，搭配百里香草本香氣，呈現酸甜與濃郁兼具的秋日風味。

萬聖節 甜點 南瓜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

13家全台寶藏小店華山「成團」人氣滿點！小店永豐市集登場 果醬、藍染到陶藝一次逛

從餐桌出發的味覺旅程！新竹老爺酒店土耳其風味及在地小農套餐上菜

敲碎可可粉親手「考古」 兵馬俑巧克力紅到日本

太香了…星巴扎賣羊肉包配鹹奶茶 排隊潮從白天到深夜

相關新聞

大倉久和萬聖節變身妖怪甜點店！天狗、赤鬼、黑貓萌翻登場 每顆240元

萬聖節將至，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊今年不走南瓜、巫婆路線，改把日本傳說中的妖怪搬上甜點櫃。10月17日至31日推出「日本妖怪萬聖節甜點」，將天狗、黑貓、赤鬼與阿瑪比埃化身4款期間限定慕斯蛋糕，鮮明造型搭配日式甜點工藝，每款售價240元，為萬聖節增添幾分神秘又俏皮的氣氛。

F1靈魂注入威士忌！格蘭菲迪16年聯名新作登台 五桶熟成展現極致工藝

格蘭菲迪再度攜手Aston Martin Formula One™ Team，推出「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM聯名款 Limited Edition Release No.2」，延續雙方自2024年底展開的全球獨家合作。再次聯名不僅將威士忌工藝與F1賽車工程串聯，更把焦點放在「看不見的細節」——那些不易被察覺、卻左右最終表現的關鍵環節。

開幕5折！DQ「珍奶暴風雪」台灣限定開賣 西門誠品、京站店接力開幕

標榜「倒杯不灑」的美式冰淇淋「DQ（Dairy Queen）」繼2025年11月於台北101開設首店後，將於10月8日再展「西門誠品店」、10月13日開「台北京站店」。 為慶祝新店登場，DQ也推出台灣限定「珍珠奶茶系列暴風雪」，以及呼應萬聖節的「調皮鬼精靈」冰淇淋蛋糕，還有「買暴風雪送50元」、「暴風雪99元」等不同優惠。

ZOA絨毛手機殼貓奴必收！CASETiFY再推療癒風ZO&FRIENDS夢境聯名系列

雲朵貓ZOA帶著A&NE、AKIZAKI一起闖進夢境！CASETiFY宣布再度攜手全球熱門IP「ZO&FRIENDS」，推出全新「ZO&FRIENDS：DREAMLAND」聯名系列。這次不只換上全新夢境造型，更把ZOA變成立體絨毛手機殼，還推出角色絨毛吊飾、收納包與旅行配件，讓粉絲可以把療癒系小夥伴從手機一路帶到日常生活、甚至旅途中。

不想當英雄也可以選擇當惡棍？OMEGA聯名007系列首發Spectre海馬腕表

OMEGA過往與007以及英國演員Daniel Craig合作無數，今日品牌一次發表了6只聯名表款，分別以James Bond和電影中的反派組織惡魔黨Spectre（也稱幽靈黨）為主題，史無前例同時歌頌了英雄與反派角色魅力。

有種生活風格叫米蘭？艾曼紐二世迴廊Prada Galleria 全新揭幕

立基於義大利米蘭的Prada於近日在精品與文化重地、米蘭的艾曼紐二世迴廊揭幕了全新的Prada Galleria。龐大空間橫跨8個樓層不僅串聯起1913年至今的百年歷史，更以極具前衛美學與故事性的空間，帶人潛入Prada各種奇思妙想所帶來的生活風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。